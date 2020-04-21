信件真偽檢測　區塊鏈即時防詐

根據美國聯邦調查局網路犯罪投訴中心所公佈的2019年網路犯罪報告，去年光是與電子郵件詐騙（BEC）相關的案件就有23,775筆，雖然數量僅占全數投訴案件的5%，但造成的損失卻超過17億美元。

多年以來，電子郵件詐騙（Business Email Compromise，BEC）一直是網路犯罪慣用的手法之一，即便市場已有許多資安方案，如端點防毒、進階閘道防護等等，但仍難以有效杜絕。根據美國聯邦調查局網路犯罪投訴中心所公佈的2019年網路犯罪報告，去年光是與電子郵件詐騙相關的案件就有23,775筆，雖然數量僅占全數投訴案件的5%，但造成的損失卻已超過17億美元。

區塊科技技術長洪啟桓指出，電子郵件詐騙已經被各界視為網路犯罪主流之一，比起其他的網路攻擊，BEC詐騙手法對駭客而言技術難度不高，但是獲利卻更加豐厚。針對這項難解的問題，區塊科技也運用區塊鏈技術開發出電子郵件主動偵測工具ChkSender，用以協助事前防禦以及作為電子郵件存證。「就像防毒軟體偵測到病毒時會跳出病毒警告一樣，ChkSender在遇到惡意程式也會在第一時間彈出告警，提醒使用者有哪一些異常。目前第一階段主要是針對個人與中小企業，初期將以Gmail、Chrome的個人用戶以及使用Google郵件伺服器的中小企業為主，第二階段則會鎖定非Google用戶的中大型企業提供相關的解決方案。」

ChkSender支援中文與英文雙語系操作介面，主要是以點數作為收費的基準，點數使用期限為一年。目前可分為三種主要方案，免費的基礎防詐方案主要是針對個人提供最基本的BEC變臉詐騙警告以及個人化黑白名單。而進階防詐方案則可提供區塊鏈存證信函、郵件內容加密、全球詐騙情資、AI機器學習、寄件人驗證判定、寄件網域網頁資訊、郵件驗證比對結果等功能。最後則是企業方案，除了基礎及進階方案提供的功能之外，還包含了多裝置快速部署安裝、郵件安全報告、使用量報告以及高風險部門提醒。

他提到，ChkSender主要適合三種應用場景，一種是駭客模仿合法電子郵件地址，通常這類型的偽造信件會偽造得非常逼真，一般使用者往往不會察覺。而另外一種常見的應用場景是詐騙款項，這種情況在中小企業經常發生，尤其是在詢價與報價的過程中，駭客很可能截取信件後，更改匯款資訊，然後再寄給收信人，而收信人不疑有它，就把款項匯出到駭客手上。這兩種應用情場下，ChkSender若是發現異常，就會發出告警，使用者可以進階點選驗證，這時ChkSender就會提供更細部的內容，例如來自於美國公司的信件居然是從捷克地區寄出，或是網域才剛註冊了13天，應該要小心注意等等的資訊。

ChkSender會主動偵測郵件發出告警訊息。

第三種則是用於電子郵件存證，洪啟桓解釋，一般的郵件傳送就是由寄件者操作這封信，透過雙方郵件伺服器，將信件傳送到收件者手上。若是駭客入侵郵件伺服器，趁寄件者送出時，把信件置換成駭客準備好的造假信件內容寄給收件者，如此一來，收件者就會收到詐騙信件。如果寄件者與收件者雙方都有安裝ChkSender套件，寄件人在寄出時，就會主動計算出SHA-256雜湊值（Hash值），並搭配寄件時戳上傳至區塊鏈永久存證，就算駭客真的把造假信件寄出，收件人也可以透過ChkSender進行驗證，即時察覺已遭竄改。