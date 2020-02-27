2020雲端策略趨勢

迅速發展的混合多雲架構已然成為企業的主要策略之一，根據調查，2019年混合雲預計將有1.2兆美元的商機。2020年，這股動能將進一步加速，5G、自動化、

迅速發展的混合多雲架構已然成為企業的主要策略之一，根據調查，2019年混合雲預計有1.2兆美元商機，而2020年這股動能將進一步加速，預期2020年企業雲端旅程中將會看到下列五大趨勢：

1. 5G將成為混合雲策略的一部分

邊緣運算（Edge Computing）是雲端的下一篇章。隨著愈來愈多的企業希望將邊緣納入混合雲策略的一部分，5G也成為關鍵要素，因為其提供了更高的速度和更廣泛的頻寬，從而降低了資料的延遲性。隨著5G部署開始衝擊行動（Cellular）電波，混合雲生態系統將利用機會在邊緣執行運算，作為最相關資料和後端函數的聚合點。

2. 自動化將主導混合多雲的下一階段

混合環境的優勢（包括彈性、可擴充性和支援各種應用程式、API和資料類型）意味著它們本質上是複雜的。自動化工具（包含人工智慧的早期產品）將在2020年出現，以協助管理這種複雜性。隨著愈來愈多的自動化工具，雲的全域操作儀表板將成為重要工具，企業將能藉此調整環境，將正確的工作負載放在正確的位置，控制成本並有效地管理安全金鑰和加密。

3. 安全「指揮中心」將更受重視

約有六成的IT決策者將安全性視為選擇雲供應商最重要的考量因素。2020年，將會出現能透過儀表板說明集中營運、發現安全見解並更快地回應事件的工具。傳統上，這被稱為安全行動中心。DevSecOps將安全整合到開發過程本身中，這再次表明2020年有一個更加互聯的安全生態系統。

4. 在銀行業之外更多地採用行業優化雲

隨著企業擁抱雲端運算，企業正在尋找滿足特定行業需求的解決方案，特別是對於高度監管的行業，這意味著能夠減輕合規負擔。這也是為何，2019年美國銀行會宣布使用金融服務就緒公共雲，託管關鍵應用程式和工作負載，以支援其6,600萬銀行客戶的原因。根據最近的一項調查，超過六成的受訪者表示，採用行業雲服務的最大好處之一就是易於管理。

5. 開源工具將快速增加，Kubernetes採用率持續成長

開源技術正在對雲產生深遠的影響。2019年，企業轉向開源軟體，使其基礎架構現代化，並加速採用混合多雲。2020年，開發人員將專注於支援應用程式快速部署的工具，這意味著廣泛採用持續交付模式，即組織採用DevOps的快速構建、測試和部署理念。由於透過容器和Kubernetes部署構建的雲原生應用程式的不斷增加，持續交付模型也在成長。

＜本文作者：許仲言現為台灣IBM公司雲端運算暨認知軟體事業部總經理。＞