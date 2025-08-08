資料治理轉型啟動　金融業迎向AI與PQC雙時代

在生成式AI引領的數位轉型浪潮中，金融服務業面臨前所未有的資料治理挑戰。從資料孤島造成的訓練障礙，到資料即時性與品質的不確定性，企業迫切需要一套能兼顧彈性部署、法規遵循與資安韌性的基礎架構。NetApp金融服務業技術長Steve Rackham指出，AI的真正價值無法僅靠演算法實現，資料的可攜性、可視性與可治理性，才是驅動AI專案成功的根本。

Steve Rackham強調，目前全球高達68%的資料從未被再次使用，這不僅造成儲存資源浪費，更可能導致潛在的合規風險與營運損失。為解決此問題，NetApp提出Data Fabric資料架構，以ONTAP作業系統與BlueXP平台為核心，提供涵蓋地端、私有雲與三大公有雲的統一資料操作環境。BlueXP Classification具備資料分類、敏感標註與權限審查功能，可有效協助金融機構強化AI資料可用性與法遵透明度。

面對資料主權的挑戰，NetApp亦導入具備地理感知的Cloud Volumes ONTAP方案，確保資料依規存放於指定區域內，並支援完整審計與存取控管，符合如台灣等對資料境內儲存有明文規範的地區要求。在法規層面，歐盟《數位營運韌性法案》（DORA）明定金融機構需具備災後資料遷回與還原能力，Rackham認為這將迫使企業重塑資料治理架構，從單點解法轉向平台化整合。

NetApp以ONTAP內建Snapshot、SnapMirror與SnapLock等功能，對應DORA對資料完整性與業務連續性的要求；而MetroCluster架構則支援同步複製與自動切換，進一步強化營運不中斷能力。此外，Data Fabric可支援資料在雲端進行AI訓練、驗證後再回遷地端部署，滿足AI開發所需的靈活性與法遵一致性。

資料主權議題下，Rackham分享實例指出，有客戶透過將NetApp部署於在地託管中心，實現「資料在地、AI在雲」的運作模式，不僅達成AI效能目標，也符合境內儲存法規。此模式讓企業能在不違法規的前提下發展AI應用。

面對量子運算時代來臨所帶來的加密風險，Rackham指出，駭客已採「先竊後解」策略搶先佈局。NetApp因此在ONTAP中實作兩種NIST認可的後量子加密演算法，讓企業能於不中斷服務的情況下，順利完成PQC轉型。對比傳統混合加密架構，這種技術上的預部署策略大幅降低未來轉換的複雜性與風險。