算力競爭帶來結構型變局

在高利率、地緣政治與AI科技交織的年代，半導體算力不只是科技議題，更是企業是否能穿越景氣循環的關鍵變數。

生成式AI的快速普及，為全球經濟注入新一波結構性成長動能，而半導體正位於這場變革的關鍵樞紐。隨著AI應用從雲端擴展至企業端與邊緣端，算力需求不再是短期循環，逐步成為影響投資布局、產業分工與貿易結構的長期趨勢。

IBM商業價值研究院（IBV）近期出版的《致勝矽之賽局》白皮書指出，全球對AI加速晶片的需求將繼續高速成長，但產能擴張、設備交期與關鍵人才供給逐漸形成結構性瓶頸；於此同時，高利率、地緣政治的不確定性，以及各國對數位主權的高度重視，共同推升了半導體產業的整體成本，使「保持供應穩定」成為與業務成長同等重要的經營關鍵。

IBV報告指出，供應商普遍承受資本支出、技術門檻升高與地緣風險等多重壓力，單純的交易關係難以支撐長期供給需求。領先企業的採購策略因此升級——從「等貨思維」轉向「供給安全配置」，更早參與需求定義和產品規劃；同時將供應中斷風險納入企業整體風險管理架構，使算力成為可被預期與管理的長期資產。

從總體經濟角度來看，半導體供應鏈的區域化發展反映的並非去全球化，而是企業在高度不確定環境中平衡效率與韌性的結果。對供應商而言，區域化布局不只是分散產能，更是強化與在地客戶、政府與資本市場連結的重要手段。

透過建立區域產業生態系，供應商能有效降低政策與物流風險，縮短產品開發與市場回應週期，並藉由AI分析與情境推演，在快速變動的總經環境中，維持經營決策的彈性。

展望中長期發展，先進封裝、Chiplet、矽光子與量子等潛在技術突破，將持續影響算力效率與資本配置方向。面對高資本密集且不確定性升高的經營環境，企業更需要透過共同投資與分階段驗證，加速催生與發展新技術與應用以至成熟，同時控管財務與營運風險。

算力競爭的終局不在於短期產能高低，而在企業是否具備穿越不確定環境的結構型韌性。從宏觀經濟視角來看，半導體算力競爭已不只是技術或產能之爭，而是一場關於長期成長結構、風險管理與產業協作能力的綜合考驗。唯有在供需兩端建立更緊密的夥伴關係，並以前瞻性的投資思維布局未來，企業才能在新一輪科技與經濟循環中，穩健地鞏固競爭優勢。

＜本文作者：李正屹現為台灣IBM總經理＞