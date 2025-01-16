主權AI浪潮興起　有效加速主義朝2.0邁進

自ChatGPT於2022年11月問世後，其在各領域知識面展現的泛用性，促使大型語言模型（LLM）於生成式AI的應用備受國際各界關注，世界各國因此將這股由生成式AI吹起的科技浪潮視為第四次工業革命。

自ChatGPT於2022年11月問世後，其在各領域知識面展現的泛用性，促使大型語言模型（LLM）於生成式AI的應用備受國際各界關注，世界各國因此將這股由生成式AI吹起的科技浪潮視為第四次工業革命。

主權AI議題發酵，各國建置AI基礎建設並發展獨有應用

就國家層級的角度而言，為避免國與國之間因AI科技發展落差，致使國家未來發展受到他國企業或組織掣肘，各國逐步致力於AI科技相關的基礎建設發展，以此保障自身於AI時代的科技主權，可謂主權AI的濫觴。意即一個國家掌握AI自主與自決的權力，利用本國公民的資料和本土語言，在國內自主研發人工智慧，打造一個與國家文化和價值觀相契合的AI模型。

生成式AI科技的興起對國家造成的主權AI議題，成為許多國家意見領袖的發言重點，主要論述包括各國應在AI領域具備獨有的研發量能，例如成立國家級的AI加速運算中心，或是建置數據資料庫，以維護國家於AI科技領域的主權。更認為各國依歷史文化、社會習慣等需求發展其獨有的AI應用，即為主權AI的展現，而國家實現主權AI的方式，則是落實AI科技基礎建設，如本土語言的大型語言模型、數據資料庫建立等。因此，主權AI可解讀為科技主權框架下衍生出的一種理念，而AI基礎建設為各國當前落實此理念的直接途徑。

主要國家積極研擬推動國家AI政策不遺餘力

包括阿拉伯聯合大公國、印度和新加坡各自推出了全面的國家人工智慧戰略，以增強其科技主權和未來發展。阿聯酋於2018年發布「2031國家人工智慧戰略」，目標是在2071年建國百年時成為世界強國，重點在建立獨有資料庫、AI測試平台和阿拉伯語大型語言模型（如Jais Ai）。印度於2024年3月宣布「印度AI科技專案」（IndiaAI Mission），計畫在2025年啟動，聚焦於建置搭載10,000顆GPU的超級電腦，開發以印度語言為基礎的LLM等七大目標，以維護AI科技主權。新加坡則在2023年更新「國家人工智慧戰略2.0」，整合產業、社群和基礎建設，並啟動「國家多模態大型語言模型專案（NMLP）」，以主要族群語言訓練全球首創的東南亞語系LLM。這些國家積極推動AI戰略，凸顯了人工智慧作為國家進步和主權關鍵驅動力的重要性。透過專注於在地化的AI開發、加強基礎設施和培育人才，確保能夠滿足獨特的本地需求，並減少對外部技術的依賴。

除了政策的誘因及推動外，在落實AI基礎建設的模式方面，阿拉伯聯合大公國雖受到美國「晶片與科學法」的掣肘，但仍以自身AI基礎建設需求為商機，吸引輝達等國際大廠及新創企業投入合作；印度則是透過減稅等政策紅利，向Google、Amazon、Meta以及印度當地的AI新創企業進行招商；新加坡與英國的策略亦與印度類似，規劃透過政策紅利的方式，以自身的AI基礎建設需求為商機，吸引國際大廠及其國內民間企業投入的同時，打造各國所屬的AI產業聚落或生態系。

川普2.0加速有效加速主義落地，惟加速或有效孰輕孰重？

有效加速主義（Effective Accelerationism）是一個近年從矽谷興起的理論框架，將加速主義（Accelerationism）的哲學與有效利他主義（Effective Altruism）的實踐策略互相結合。加速主義認為，加速技術和資本主義的進程可以帶來激進的社會轉型，可能克服當前的社會限制。有效加速主義則更進一步透過戰略性和道德性推動特定的進步，最大化正面影響力，同時最小化負面後果。它採用基於證據的分析來確定應加速哪些技術或經濟發展，類似於有效利他主義透過理性決策來優化善意行為的影響。

而川普2.0時代將可能讓AI產業發展從監管走向開放，透過影響監管政策和資金投入等優先事項，對人工智慧領域的有效加速主義產生重大影響。如果川普政府採取更加寬鬆的AI監管政策，將會加速人工智慧的發展，與加速主義的目標一致。但是，若缺乏健全的倫理指導和監督管理，加速熟成下的人工智慧就可能導致就業機會流失、隱私問題或技術濫用。因此，雖然川普2.0的總統任期可能會「加速」促進人工智慧創新的步伐，但卻可能挑戰「有效」的面向，即確保進步是有益且負責任的。

本土語言模型與AI基礎建設為主權AI下投入重點，惟應為2.0未雨綢繆

自ChatGPT推出後，不僅在技術面象徵Transformer模型的研發應用達到頂點，亦帶給國際間相當巨大的AI技術革新，各國擔心若於這股浪潮中處於落後，恐影響未來國家的科技主權，故先後將大型語言模型的生成式AI視為指標性AI基礎建設。因應這股全球AI技術變革，國科會於2024年4月推出本土首款適合我國語言、文化特性的生成式AI對話引擎模型「TAIDE」，不同於其他生成式AI以簡體中文的文本進行深度學習訓練，「TAIDE」以繁體中文的文本建立大語言模型，為我國在AI基礎建設發展的重要里程碑，亦維護我國於AI領域的科技主權。 在AI科技基礎建設的建置過程中，算力即為國力，建構及應用算力被視為提升國力的重要途徑。然而，從前揭國家投入超級電腦等算力可知成本不菲。因此在資源有限的條件下，除了透過增添硬體設備增加國內算力，運算資源的串接整合或將成為我國算力發展的重要關鍵。最後，川普2.0時代可能將AI產業從監管轉向開放，加速人工智慧的創新步伐，符合加速主義的目標。然而，若忽視倫理考量及可信任AI管理，這種「加速」可能揠苗助長，挑戰有效加速主義中的「有效」面向。未來如何在敏感的地緣政治及快速變遷的產業供應鏈下找到主權AI的立足點，朝「有效加速主義2.0」邁進，值得我國產官學研各界省思及審慎布局。

＜本文作者：朱南勳現任資策會MIC主任，專業於軟體與通訊產業研究，長期關注前瞻軟體應用與通訊技術發展趨勢。曾於緯創資通公司擔任產品經理、趨勢科技公司擔任市場競爭力研究員，負責新產品認證開發與國際電腦大廠專案，並曾任經濟部技術處5G辦公室副主任。資策會產業情報研究所（MIC）長期觀測高科技產業市場情報與發展趨勢，是臺灣資通訊產業與政府倚重的專業智庫。＞