檔案零信任新防線　構築AI時代跨域資安堡壘

在生成式人工智慧（GenAI）快速滲透企業營運環節之際，全球企業也面臨前所未有的資安挑戰。從釣魚郵件、深偽技術、模型汙染，到供應鏈漏洞與資料外洩，每一項風險都可能成為攻擊者突破網路防線的切入點。

為了協助企業因應外部威脅情勢，OPSWAT致力於打造跨IT與OT環境的多層防護平台，重新定義檔案安全、模型保護、資料邊界與工控防護的策略，並以CDR（檔案內容撤銷與重建）為核心，從源頭移除威脅，落實檔案零信任防護機制。

OPSWAT北亞區技術顧問周裕華指出，企業若仍仰賴傳統EDR（端點偵測與回應）、XDR（延伸偵測與回應）甚至MDR（託管偵測與回應）進行事後分析與補救，勢必將承擔高昂的破壞與回復成本。因此，OPSWAT選擇從「預防即防護」的角度出發，聚焦檔案為核心的防線建構，結合多項自主開發與併購擴充技術，建構出涵蓋IT與OT場域的整合式資安平台，藉此以平台化架構重新定義當代企業資安防護的設計思維。

檔案拆解重建預防攻擊滲透

在AI驅動的詐騙與資料污染風險不斷升高的情況下，釣魚郵件的擬真程度也不斷進化，不僅語意自然、格式嚴謹，甚至可模擬人類語氣與企業內部流程，大幅提高社交工程攻擊的成功機率。即便企業進行社交工程演練，也發現憑直覺辨識釣魚樣本的成功率大幅下滑，顯示人為判斷已不足以應對AI生成的攻擊樣態。

面對這類問題，OPSWAT以CDR技術作為第一道防線。相較於傳統防毒產品多仰賴特徵碼進行比對，CDR的邏輯是「預設不信任」，將所有進入系統的檔案視為潛在風險，先進行結構性拆解，再重建出符合業務需求且排除執行碼的乾淨版本。周裕華比喻，這就像國際機場的安檢程序，即使乘客攜帶的液體看似無害，仍一律要求倒除，以確保飛航安全。同樣地，CDR能過濾掉藏身於合法檔案中的惡意Payload，並提供安全與功能的平衡，是構築AI時代零信任架構的核心技術。

隨著AI生成內容（如PDF、圖片、影音）被大量應用於攻擊場景，許多惡意程式與後門碼已可隱身於表面看似合規的檔案中，使得傳統防毒系統難以發現。周裕華指出，OPSWAT因此提出多層次防護架構，整合CDR、沙箱、資料外洩防護（DLP）、惡意碼掃描引擎與情資分析平台，進一步推進至檔案弱點掃描與SBOM（軟體材料清單）分析，打造一套可驗證、可治理、可控管的檔案零信任機制。

在企業導入生成式AI模型的同時，模型訓練資料來源的治理問題也逐漸浮出檯面。由於大型語言模型（LLM）需仰賴大量內部與外部資料進行訓練，若這些資料未經嚴謹清洗、驗證與篩選，就可能導致有害指令碼、錯誤知識或企業內部敏感資訊被意外納入，形成所謂「資料污染（Data Poisoning）」風險。

周裕華指出，這類污染不僅會影響AI模型判斷，也可能在多租戶應用環境下造成機敏資訊洩漏，特別是當模型部署於公有雲架構時，風險更加放大。為此，企業應制定明確的AI資料邊界策略，明確區分可導入模型的資料與禁止外傳的資料範圍，並透過單向閘道器等硬體強制手段，確保資料僅能單向傳送至模型中，避免資料雙向流通所引發的治理風險。

單向閘道器即是OPSWAT在關鍵基礎設施保護（CIP）場域中所推動的重要防線之一。相較傳統防火牆僅能依賴封包檢查與流量管制，單向閘道器透過硬體設計，使資料在物理層級僅能由A端傳送至B端，完全杜絕回傳的可能性，提供最強等級的資料隔離能力。特別是在工業控制系統（ICS）與營運科技（OT）環境中，許多設備並未針對資安進行設計，一旦連上外網即處於高風險狀態，這項機制可有效防止外部攻擊穿透至內部網路。

強化OT場域安全防護

為強化OT場域的技術深度與市場佈局，OPSWAT於2022年併購Bayshore，將其MetaDefender Industrial Firewall、防火牆規則編譯器與單向閘道器等技術納入平台版圖。Bayshore深耕普渡模型架構下的工控網路防護，涵蓋從PLC（可程式邏輯控制器）到SCADA系統的不同層級，提供微分段與行為控管能力，協助企業逐層防禦內部威脅。

針對行動儲存裝置所帶來的潛在風險，OPSWAT亦推出MetaDefender Kiosk自助掃描設備，允許使用者在不插入個人終端的前提下，完成USB隨身碟掃描、身分驗證與檔案上傳流程。其後透過Secure MFT（Managed File Transfer）平台，將已驗證的安全檔案傳送至企業內部資料夾，杜絕人工複製或內部設備間資料流通所衍生的風險。

OPSWAT北亞區技術顧問周裕華指出，為了簡化資料治理複雜度，OPSWAT近年積極發展平台化解決方案，以MetaDefender為基礎整合自家與第三方技術，形塑可擴充、可視化、可稽核的防護架構。

另一方面，為協助企業強化供應鏈風險控管，OPSWAT平台亦提供Country of Origin（原產地識別）功能，能辨識可執行檔（如.exe與.dll）的來源國家，並依據政策封鎖特定來源，即便該檔案經掃描無異狀，仍可因來源不符而遭阻擋，有效防範假冒供應商或來源模糊的開源元件藏匿惡意程式。

在IT與OT深度融合的當前，OPSWAT所倡導的並非單一防護模組，而是一套以CDR為核心、橫跨資料、系統、設備與模型的全域「檔案零信任」架構。特別是在能源、交通、政府、航空與製造等關鍵基礎設施產業，這種多層次、多點位的主動式防禦思維，早已不再是加分選項，而是企業維持營運持續、遵循法規要求與確保數位韌性的關鍵基石。