可信基礎造就邊緣AI安全生態

隨著生成式AI（Gen AI）技術的快速演進，AI應用已不僅存在於雲端資料中心，更快速滲透至邊緣運算節點。從智慧工廠的機器手臂到居家生活的消費性電子產品，AI賦予了終端裝置「感知」與「決策」的能力，卻也同時開啟了新的資安攻擊面。

英飛凌（Infineon）大中華區消費、計算與通訊業務行銷經理鄭力仁指出，全球企業在未來三至五年內將積極投入AI基礎建設，但面對日益猖獗的網路犯罪與惡意軟體攻擊，單純依賴軟體防護已不足以應對。因此，建構以硬體為基礎的信任根，並結合邊緣AI（Edge AI）生態系與前瞻性的後量子密碼學（PQC）技術，將是確保次世代智慧物聯網裝置安全運作的關鍵。

為了加速邊緣AI的落地應用，英飛凌近年來積極擴展軟硬體生態系，例如收購瑞典邊緣AI新創Imagimob，將其微型機器學習（TinyML）技術整合至DEEPCRAFT™軟體品牌下，提供端到端的模型訓練與部署方案，讓開發者能輕易在微控制器上實現音訊分類或跌倒偵測等複雜應用。

此外，在資安部署上，英飛凌將其OPTIGA™ Trust M安全晶片與合作夥伴Thistle的技術深度整合。鄭力仁說明，透過Thistle的Verified Boot技術，能為物聯網設備提供安全啟動機制，確保韌體在啟動時的完整性已經過加密驗證，防止惡意篡改。

英飛凌大中華區消費、計算與通訊業務行銷經理鄭力仁指出，在AI與邊緣裝置快速普及的年代，唯有把安全設計到晶片與硬體架構裡，並提前因應法規與後量子密碼標準，企業才能真正建立可被長期信任的智慧設備。

面對愈趨嚴格的國際資安法規，例如歐盟《網路韌性法案》（CRA），鄭力仁建議開發者可依照不同等級要求（CRA Class I/II/III），選擇已預先整合安全功能的微控制器，或以獨立安全晶片如TPM或OPTIGA™ Trust系列建構硬體信任根。模組化安全架構可使產品自設計初期便符合合規框架，並加速通過第三方實驗室驗證，降低進入全球市場的法規門檻。

至於PQC，英飛凌自2017年投入研發以來，在2024年便率先取得全球首張針對PQC密碼學函式庫的通用準則（CC）EAL6+安全等級認證，可支援金鑰封裝機制（ML-KEM）的技術；2025年OPTIGA™ TPM SLB 9678第二代韌體（FW-Gen2）已可支援ML-KEM與ML-DSA標準演算法。為協助生態系驗證與導入，英飛凌也同步推出基於SLB 9678的PQC示範平台，可進行ML-DSA65的簽章流程展示，並以實機畫面呈現PQC驗證作業能在既有硬體安全模組環境中穩定運行，藉此協助開發者進行系統整合與概念驗證，為未來的資安法規與技術遷移預做準備。