AI 資料中心推升是方電訊營運

聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率持續提升，帶動未來整體業績不斷創高；至於新的IDC興建計劃則在積極評估中，視市場需求與電力資源等條件審慎布局。

是方電訊董事長邵泓嘉表示，是方近年已成功轉型為『賦能電信服務商』的全新角色，並位居新世代AIDC生態圈的領導地位。作為第三方的中立電信商，未來將透過三環網路等基礎建設，藉助全台規模最大的台北網際網路交換中心（TPIX）以及雲端交換中心（CCX）的影響力，進一步開拓雲端與地端的市場規模；同時，也會積極創新各項加值服務，為企業營運提升效率，厚植是方電訊位居東亞數位匯流樞紐的實質影響力。

除了創造前述優異的營收數字之外，是方去年還取得中華公司治理協會（CG6015）公司治理制度評量的『特優』評等，國內榮獲此項殊榮的上市櫃業者僅僅3家，能夠獲此肯定，意義更加非凡！在保障股東權益、提升經營效率與競爭力、促進企業永續發展的前提下，我們會繼續精進流程管理、內部控制、員工自律以及資訊透明等管理機制，追求更加卓越的營運表現！邵泓嘉說。

總經理劉耀元表示，是方去年按計畫將毛利較低、已不具前瞻性的語音通信業務大幅縮減，不僅提升整體產品毛利率，更讓是方順利轉型為全方位的AI、雲端及數據公司，若不計入此影響數，年度營收及獲利則均達到雙位數成長。另受惠去年啟動的ACTIoN³戰略計畫（AI、Cloud、Telecom Integrated on Network3，簡稱ACTIoN³），結合AI資料中心重要三力：計算力、資料磁吸力及網路連結力的綜合效應，不僅創造營收新紀錄，也成功獲得Google VPP（Verified Peering Provider）金級認證，建立直連全球的黃金通道！

同時，隨著AI應用落地需求擴大，除大型雲端CSP業者持續擴建外，來自金融、壽險、廣告及電商等產業客戶的AIDC需求亦明顯升溫，是方TPIX抓住機會在全球排名竄高，截至今年2月下旬，TPIX會員數已達267個，位居全球第46名，憑藉遍布台北、日本、新加坡、香港、美國及德國的服務節點，TPIX產生的磁吸效應持續吸引國際大廠加入，成為推動AI算力的重要數據動脈，也充份展現了是方強大的數位韌性與技術實力。

除此之外，是方也展現8年來豐碩的AI研發成果，預估會員數將超過十萬人的「是方i健康」App將推出兩項各具特色的創新服務：