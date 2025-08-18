Power 11上市　硬體加速AI推論

近期IBM發布新一代Power 11伺服器，這款AI-Ready伺服器經過全新設計，在處理器、硬體架構和虛擬化軟體堆疊等領域都有創新，適合運行關鍵負載或數據密集型的應用。面對勒索軟體猖獗、詐欺事件頻傳，新一代伺服器也內建部份IBM Power Cyber Vault的功能，可以實現在一分鐘內偵測勒索病毒威脅。

人工智慧（AI）發展日新月異，當企業AI應用日益複雜，未來AI算力的需求也將節節攀升。事實上，根據Grand View Research調查，2024年全球AI伺服器市場規模約1248.1億美元，但到了2030年AI伺服器市場規模將上看到8541.6億美元。

近期，IBM也發布新一代Power 11伺服器，這款AI-Ready伺服器經過全新設計，在處理器、硬體架構和虛擬化軟體堆疊等領域都有創新，適合運行關鍵負載或數據密集型的應用。IBM大中華區Power Systems業務總經理吳元愷說明，新一代Power11伺服器具有幾項與眾不同的亮點，首先這款伺服器正常運作時間可達到6個9的可靠度，是Power系列有史以來具備最強「韌性」的伺服器。其次，現今企業對伺服器的要求不只是快與穩，更希望服務不能中斷，特別是金融業與醫學中心更是如此，因此在系統維護方面也提供了「零計畫性停機」方案，能夠協助企業降低營運風險，透過自主修補和自動工作負載挪移等先進技術，讓依規劃執行的系統維護可以在關鍵應用程式不離線的情況下進行。

此外，面對勒索軟體猖獗、詐欺事件頻傳，新一代伺服器也內建部份IBM Power Cyber Vault的功能，可以實現在一分鐘內偵測勒索病毒威脅。他解釋，Power Cyber Vault是遵循NIST網路安全框架的整合型網路韌性解決方案，可協助識別、防禦、偵測和自動應對網路威脅，其完整的功能包含了Power11伺服器、儲存設備（Flash System或DS8000）以及IBM Expert Labs Server。亦即，當企業採購Power11伺服器時，就會具備PowerSC（Power Cyber Vault的功能之一），可以做到即時偵測以及資料驗證與回復作業的自動化。

IBM Power11伺服器可支援Spyre Accelerator加速晶片。

為了滿足企業複雜的AI推論工作負載，IBM也預計推出加速晶片Spyre Accelerator，未來企業可以在Power11上搭載這款加速晶片，以支援關鍵任務的AI工作負載。吳元愷指出，現今企業有許多重要的資料都運行在IBM的Power伺服器或是大型主機，但是為了AI應用，往往要把這些資料搬移到GPU伺服器，一來一往沒有效率外，還有權限控管的風險，而Spyre Accelerator的好處是不用搬遷資料，直接在Power伺服器上就可以執行推論的運算。

吳元愷最後強調，Power11是首次上市同時包含高階、中階和入門級伺服器，企業可以先從低階入門，依據AI應用情況再行擴充，而且Power11也搭載了TPM模組，能抵禦駭客對韌體的攻擊，防止駭客取走主控權。

