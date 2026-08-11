因應AI代理企業成形　CRM走向無介面架構

生成式AI進入企業核心應用後，客戶關係管理（CRM）正被重新定義。過去CRM多被視為業務紀錄、商機追蹤與客服管理平台；進入代理式AI（Agentic AI）階段後，CRM開始承接資料脈絡、流程判斷、權限控管與代理協作，成為企業推動AI代理的營運入口。

Salesforce台灣總經理徐嘉聲表示，AI世代真正能產生價值的關鍵在資料。企業若無法掌握CRM、企業資源規劃（ERP）、製造執行系統（MES）、人資與服務系統中的營運脈絡，即使導入大型語言模型（LLM）或AI代理，也很難在工作流程中納入判斷與營運決策。對企業管理者而言，AI轉型的挑戰已不再停留於工具採購，而是必須回答資料在哪裡、誰能取用、代理（Agent）能執行什麼任務，以及結果如何被稽核。

Salesforce早期以CRM雲端服務為銷售管理核心，後續逐步把行銷、銷售、服務、商務與產業流程串接起來，形成Customer 360的資料視角。徐嘉聲觀察，對許多企業來說，ERP負責處理訂單、履約、帳務與開票等穩定營運流程，CRM則更貼近客戶歷程、商機推進、服務狀態與市場互動。當AI開始進入企業流程，CRM內累積的客戶紀錄、互動脈絡、服務案件與商機進度，便成為AI代理能否產出有效建議的重要基礎。

台灣企業過去相當仰賴業務個人經驗與客戶關係，許多商機脈絡存在信箱、通訊軟體、試算表與人員記憶之中。這種模式在本地市場或熟客交易中仍可支撐一定效率，但進入跨區域營運、第二代接班與海外市場拓展階段後，管理者面對的是資料能否交接、流程能否複製、服務能否一致，以及客戶關係能否轉化為組織資產。徐嘉聲認為，AI代理的價值必須建立在這些資料基礎上，否則企業得到的只是看似流暢的文字回覆，難以成為可管理、可追蹤、可負責的營運能力。

資料治理決定代理式 企業流程成效

台灣企業現階段的AI轉型，核心在於能否把散落於銷售、服務、行銷、製造、財務與人資系統中的資料串接起來，並轉化為AI代理可理解、可授權、可稽核的營運脈絡。企業資料通常分散於ERP、MES、客服平台、資料倉儲與雲端資料庫，如果缺乏一致的資料語意與治理機制，AI代理即使能回答問題，也很難與實際業務流程接軌。這也是企業導入代理式AI時，IT部門與業務主管必須共同處理的第一道門檻。

在Salesforce架構中，Data 360扮演資料脈絡基座，Customer 360則作為客戶紀錄系統，搭配MuleSoft與Informatica強化資料串接、整合與治理。Salesforce於2025年完成Informatica併購，目的在於強化企業級資料管理、資料治理與AI代理推論所需的可信資料基礎。徐嘉聲表示，Data 360可搭配MuleSoft處理多種標準串接格式，讓既有ERP、大型主機或外部資料來源納入CRM與AI代理可理解的資料脈絡。

Zero Copy是其中一項關鍵概念。過去企業若要調用外部雲端或資料庫內容，常需複製一份資料到另一個平台，儲存成本、資料同步、人力維護與治理負擔都會增加。透過Zero Copy，企業可在資料留於原始位置的情況下進行調用與分析，降低資料搬移成本，也較容易取得接近即時的資料狀態。對AI應用而言，這項能力牽涉代理回答是否能反映最新業務情境，也影響企業能否降低資料重複留存造成的治理複雜度。

徐嘉聲指出，Salesforce已將服務拆分為多個領域知識框架，涵蓋金融服務、健康、公共服務、製造、消費品與非營利組織等領域。這些產業知識可與資料基座、工作流程與AI代理結合，使代理回答不脫離企業自身資料與流程條件。對企業管理者而言，AI代理若只會生成文字，價值有限；能在既有權限、審批、資料脈絡與關鍵績效指標（KPI）架構中協助完成工作，才有機會進入正式營運流程。

無介面架構 把CRM推向代理入口

Salesforce於日前提出Headless 360，讓CRM不再侷限於傳統瀏覽器介面。Headless 360將Salesforce主要能力開放為API、MCP工具或CLI命令模式，讓代理與開發工具可接入既有資料、邏輯與治理機制。這代表使用者未來可透過熟悉的AI代理或協作入口查詢CRM資料、更新商機、取得客戶紀錄，減少在不同系統介面間切換的摩擦。

Salesforce台灣總經理徐嘉聲說明，Headless 360透過Agentforce、Slack、Tableau、Customer 360與Data 360串接代理入口，並由AI Trust Layer支撐資料調用、權限控管與治理機制。



徐嘉聲表示，Headless 360的意義在於去UI後仍保留CRM資料、流程與治理價值。企業員工未必每次都要進入CRM畫面填寫商機、查詢客戶或產出報告，也可透過Slack、企業內部代理或其他支援MCP的代理工具呼叫Salesforce資料。MCP可被視為代理理解企業平台能力的標準化連接方式，使代理知道可呼叫哪些資料、動作與業務邏輯，也讓企業有機會把AI代理納入既有資安與流程治理。

自主代理的AI應用程式Agentforce被歸納在系統代理層，Slack作為互動與協作入口，Tableau則承接洞察呈現；Customer 360是紀錄系統，Data 360是脈絡系統，下方由AI Trust Layer支撐安全、權限與治理。這樣的架構讓企業可用自然語言詢問行銷活動預算、商機轉換等營運需求，再由後端資料與BI能力生成分析結果。徐嘉聲以內部使用情境為例說明，管理者可透過協作工具查詢商機狀態、要求更新紀錄，系統也能依KPI與告警機制提醒業務或主管處理逾期未更新案件。

對台灣企業來說，Headless 360所帶出的議題，已經超越CRM系統採購。它牽涉企業能否把CRM、資料平台、AI代理與信任層整合成可治理的營運架構，也考驗管理者是否願意把資料品質、流程責任、權限控管與KPI設計同步檢視。CRM進入代理式AI階段後，真正的競爭差距將來自資料治理成熟度，以及企業把AI納入日常營運的管理能力。