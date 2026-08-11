認識WAC運作架構　輕鬆管理Hyper-V虛機

管理人員只要透過本文的深入剖析和實戰演練，就能夠依照企業和組織的需求來安裝WAC管理平台，並選擇採用傳統Administration Mode或是新式Virtualization Mode，輕鬆地進行地端資料中心的管理作業。

過去，IT人員在管理Windows Server運作環境時，除非使用PowerShell進行遠端管理，不然都是透過遠端桌面連線至目的端主機，來開啟相關應用程式視窗進行管理。舉例來說，查看驅動程式時便開啟裝置管理員、準備要安裝伺服器角色或功能時開啟伺服器管理員、查看系統服務時則開啟服務視窗進行管理作業等等。

因此，微軟在先前便釋出Project Honolulu的試行專案，想要打造一款能夠減輕IT管理人員負擔的應用程式，最終便以「Windows Admin Center（簡稱WAC）」當成官方的正式產品名稱，以便達成強化IT系統管理員跨核心系統管理的目的，同時提供整合式體驗，幫助IT管理人員能夠更專注於使用者需求的產品。

簡單來說，WAC屬於本機部署型態的瀏覽器管理工具集，可以幫助IT管理人員輕鬆管理Windows用戶端、伺服器以及容錯移轉叢集，並且不需要連線到雲端環境即可達成。同時，WAC讓IT管理人員能夠完全控制伺服器基礎結構的所有層面，而且對於無法未連線到網際網路，處於封閉私人網路的伺服器主機非常有幫助，如圖1所示。

圖1 WAC部署架構示意圖。 （圖片來源：什麼是Windows Admin Center | Microsoft Learn）

WAC是將現成管理工具進行新式演進，就像過去的MMC管理主控台或伺服器管理員，有些IT管理人員可能誤會WAC是用來取代System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）。事實上，WAC主要是用來取代傳統的MMC管理主控台和伺服器管理員，對於SCVMM則是互補關係，WAC並非要取代SCVMM的深入監控層級功能。

認識WAC運作架構

WAC管理功能運作在網頁瀏覽器之中，透過安裝在Windows Server主機上的Windows Admin Center Gateway管理其他Windows Server主機和Windows用戶端，或是已經加入網域環境的Windows主機。

當管理人員下載WAC安裝應用程式時，事實上，WAC Gateway功能也同時包含在WAC安裝應用程式中。當WAC安裝完成後，屆時WAC Gateway將會使用遠端PowerShell以及WMI over WinRM機制來連線管理遠端伺服器和主機。當將WAC服務發布至DNS名稱解析，並透過對應的公司防火牆提供存取權時，WAC Gateway連線機制讓IT管理人員可以在任何位置透過Microsoft Edge或Google Chrome安全地連線並管理所屬伺服器，如圖2所示。

圖2 WAC運作架構示意圖。 （圖片來源：什麼是Windows Admin Center | Microsoft Learn）

多執行程序和微服務架構

在過去舊版的WAC運作架構中，採用「單一執行程序」來執行所有的工作負載，新版本中的WAC Gateway則採用「微服務架構」（Micro-Service Based Architecture），系統會在應用程式啟動時，便自動啟動一個WAC執行程序以便擔任「執行程序管理員」（Process Manager）。當開啟使用WAC管理功能時，便自動啟動更多子執行程序來執行特定的工作任務。

簡單來說，WAC已經徹底從過去的「單體服務」（Monolithic Service）變更升級為「微服務模型」（Micro-Service Model），讓新版本的WAC Gateway架構更具靈活性、可擴充性和可用性。

Kestrel HTTP網頁伺服器

在過去的WAC版本中，WAC運作架構在後端部分使用Katana運作元件，用來建構與託管基於.NET（OWIN）網頁應用程式的開放網頁介面。新式的WAC Gateway則轉向採用ASP.NET Core Kestrel Web伺服器。

此外，舊版的Katana運作元件僅支援HTTP 1.1版本，而Kestrel是ASP.NET Core應用程式推薦的網頁伺服器，除了本身是跨平台的網頁伺服器，可在Windows、Linux和macOS上執行之外，並支援更廣泛的通訊協定，包括HTTP/1.1、HTTP/2、HTTP/3、WebSockets，因此能夠有效降低應用程式延遲，並透過伺服器推送等增強功能有效提升WAC回應能力。

支援多種部署類型

WAC支援多種部署類型，甚至支援在Azure公有雲環境中部署WAC管理平台。在微軟的最佳建議作法當中，不建議將WAC管理平台直接安裝在需要管理的主機當中，除非只是為了快速存取和測試用途，否則應該採用遠端連線至管理主機的方式。下列為WAC支援的部署類型，如圖3所示：

圖3 WAC支援部署類型示意圖。 （圖片來源：哪種類型的安裝適合您 | Microsoft Learn）

‧本地客戶端（Local Client）：最簡單的WAC部署方式，直接在Windows 11用戶端主機上安裝，管理人員只要透過瀏覽器連線到本機，就能立即開始管理主機資源。雖然方便簡單，但缺點是僅限於單一使用者，無法提供多人共用的集中式管理，適合用於快速啟動、測試、臨時連線或小規模的應用情境。

‧閘道伺服器（Gateway Server）：當中小型企業組織的運作規模逐步擴大時，通常都會需要多人共用統一的管理平台，採用Gateway Server部署模式便是最佳選擇。可以在一台專用的Windows伺服器上安裝WAC，並且透過HTTPS提供集中式存取機制，只要使用者的瀏覽器能夠連線到這台Gateway Server，並通過使用者身分驗證機制，就能夠進入WAC主控台進行遠端主機管理的工作任務。因此，這種部署模式不僅能夠支援多位使用者同時使用，也能更容易地整合企業憑證與安全性機制，是中大型企業最常見的部署方式。

‧受管理伺服器（Managed Server）：直接將WAC安裝在受管理的伺服器上，這種部署模式方式的好處是，能夠就近管理該台Windows伺服器或其所屬的容錯移轉叢集，適合分散式環境，或是需要在特定節點主機上直接進行維護管理的情境。值得注意的是，由於管理範圍僅限於該台節點主機，因此在集中管理上不如Gateway Server模式方便。

‧容錯移轉叢集（Failover Cluster）：對於企業組織的正式營運環境，WAC也提供高可用性的部署選項，在容錯移轉叢集上安裝WAC Gateway，企業能確保即使某台叢集節點主機發生故障，管理服務仍然能夠持續運作不中斷。這種部署模式特別適合需要確保管理平台穩定性的金融、醫療或政府單位，因為它能提供Active-Passive的容錯移轉切換機制，避免發生單點故障的情況時造成管理任務中斷。

支援安裝和管理多種作業系統

在規劃正式導入採用的WAC部署模式之前，管理人員最常遇到的問題，就是哪些作業系統能安裝WAC？哪些瀏覽器可正常使用？以及它能管理哪些目標作業系統？這些相容性問題看似基本，然而卻會影響後續能否順利部署WAC的關鍵。

首先，在安裝作業系統方面，WAC的Local Client部署模式僅支援Windows 11（包含ARM64版本），並不支援Windows 10，倘若要在伺服器環境中部署Gateway Server模式，則必須安裝在Windows Server 2016、2019、2022或最新的2025作業系統版本。

值得注意的是，不支援在網域控制器（Domain Controller，DC）上安裝WAC，這是微軟官方明確列出的限制，主要是避免安全性與角色發生衝突的情況，並且最新的Windows Admin Center 2410版本不支援高可用性（High Availability，HA）機制，這代表即使在叢集環境中安裝WAC，也無法透過容錯移轉機制達成HA高可用性，管理人員在規劃時必須特別留意。

在瀏覽器支援度方面，目前WAC僅支援Microsoft Edge與Google Chrome，而Firefox雖然可以嘗試使用，但是並未獲得完整支援。因此，在正式營運環境中建議選擇Edge或Chrome作為主要存取工具，確保WAC管理介面所有功能正常運作。

在可管理的目標作業系統部分，WAC設計的初衷就是要成為Windows Server與Windows用戶端的集中式管理平台，支援管理Windows Server 2016、2019、2022、2025伺服器版本，同時也能管理Windows 11用戶端，這樣的設計讓WAC不僅能涵蓋資料中心的伺服器環境，也能延伸到桌面端，形成完整的管理生態系統，透過延伸模組，WAC還能與Azure Arc雲端環境整合，讓地端與雲端的資源都能在同一個管理介面中呈現。

技術預覽Virtualization Mode

在過去的WAC規劃設計中，主要的操作模式稱之為Administration Mode，提供系統管理員針對單台伺服器進行作業系統層級的管理，例如安裝伺服器角色與功能、修改登錄檔、啟停服務、排程工作，甚至透過遠端PowerShell進行更細部的管理作業。

這種模式非常適合傳統的伺服器管理情境，然而當運作環境逐漸走向虛擬化與叢集規模時，傳統Administration Mode一台一台管理的方式就顯得不足。因此，在最新的WAC 2606版本中，微軟正式推出新的操作模式Virtualization Mode，這是專門針對虛擬化基礎架構的管理介面。

新式的Virtualization Mode設計，讓管理人員能在同一個視圖中，集中呈現資源分布、VM虛擬主機運作狀態，以及叢集資源的整體健康情況，這樣的運作架構具備下列關鍵特點：

‧集中式管理：管理人員無須逐一登入每台Hyper-V主機，而是透過Gateway主機與Agent建立統一的管理通道。

‧支援容錯移轉叢集：除了單機環境，也同時支援顯示容錯移轉叢集中多台節點主機的運作狀態，並集中呈現資源分布情況。

‧擴充性：透過後端資料庫保存設定與資源情況等資訊，方便在大型環境中進行擴充。

簡單來說，它的設計理念是「集中管理」，不再只是針對單台伺服器，而是協助管理人員能在單一介面中同時掌握多台Hyper-V主機與容錯移轉叢集的狀態，使用者透過瀏覽器連線到WAC Virtualization Mode Gateway主機，此時Gateway主機會與後端的資料庫互動，並且透過安裝在Hyper-V主機上的vMode Agent建立連線，這些Hyper-V主機可以是獨立主機運作環境，也可以是容錯移轉叢集中的叢集節點主機，如圖4所示。

圖4 WAC Virtualization Mode Gateway主機運作架構示意圖。 （圖片來源：什麼是Windows管理中心虛擬化模式（預覽版）？ | Microsoft Learn）

為了讓管理人員能夠更清楚理解Virtualization Mode的定位，可以透過另一張運作架構圖比較傳統的Administration Mode與新式的Virtualization Mode差異處，如圖5所示：

圖5 傳統Administration Mode和新式Virtualization Mode的架構差異。 （圖片來源：Virtualization Mode Unlocked | Microsoft Community Hub）

‧Administration Mode：設計目標是「作業系統管理」，管理人員的筆電透過瀏覽器直接連線到單台伺服器，進行伺服器角色安裝、應用程式管理、登錄檔修改、服務啟動或停止、排程工作，甚至透過遠端PowerShell進行工作任務調整，這種運作模式非常適合傳統的伺服器管理情境，然而在虛擬化與叢集環境中就顯得不足。

‧Virtualization Mode：設計目標是「虛擬化基礎架構管理」，管理人員的筆電透過HTTPS連線到WAC Gateway，再由Gateway主機與Hyper-V主機上的vMode Agent溝通，這樣的設計模式讓管理人員能夠專注在虛擬化資源的管理，例如Hyper-V部署、VM模板建立、VM虛擬主機的操作、儲存資源配置等等，不再只是單台伺服器的管理，而是針對整個虛擬化環境進行Fabric Management的動作。

實作WAC管理Hyper-V虛擬化主機

在以下的實作演練中，將從最基礎的環境開始，在一台Windows Server 2025主機上安裝並部署WAC Gateway，確保WAC管理平台正常運作後，接著在WAC中啟用Virtualization Mode，這是最新版本WAC的亮點功能，用來集中管理Hyper‑V主機與虛擬化資源。

確認WAC Gateway主機正常運作後，加入並管理一台Hyper‑V主機，並確保該主機上的vMode Agent正常安裝與執行，如此一來，WAC Gateway就能透過Virtualization Mode，與Hyper‑V主機建立安全的管理通道，並提供即時的資源監控與VM虛擬主機管理能力，過程中會逐步驗證Virtualization Mode與vMode Agent的互動是否正常，確保整個管理環境能夠順利展開。

部署WAC Gateway主機

在正式營運環境中，最常見的WAC部署方式就是Gateway Server運作模式，透過這種部署模式能夠提供集中式管理平台，讓多位管理人員透過瀏覽器存取同一個WAC主控台，並且可以整合企業內部憑證與安全性機制，確保企業級營運環境的安全性與可用性。

在實作演練中，已經準備好一台Windows Server 2025主機，這台主機將擔任WAC Gateway Server的角色，接下來WAC部署過程其實相當直覺。首先，為了確保後續的Virtualization Mode能夠順利運作，必須先為WAC主機安裝Microsoft Visual C++ Redistributable，因此在WAC主機執行「winget install Microsoft.VCRedist.2015+.x64 --Silent」指令進行安裝。

從Microsoft官方網站下載最新版本的WAC MSI安裝檔案，本文實作環境採用最新的WAC v2606版本，並在這台伺服器上執行安裝精靈。在安裝過程中，系統會提示選擇安裝模式，請選用Express setup模式，而在TLS憑證的部分，選擇導入企業內部的TLS憑證，或是用於測試用途的自簽60天憑證。

安裝作業完成後，系統會自動開啟瀏覽器，或者管理人員點擊桌面上自動產生的Windows Admin Center (v2)圖示，即可看到WAC網頁登入的頁面。鍵入這台WAC主機的管理帳號和密碼後即可登入，登入後可以看到由於採用的是Windows Server 2025作業系統，搭配剛才的安裝模式，所以已經擔任Gateway Server的角色，如圖6所示。

圖6 WAC Administration Mode管理介面。

由於Virtualization Mode目前還處於技術預覽階段，所以暫時無法與Administration Mode一同運作，必須額外透過網址「https://aka.ms/WACDownloadvMode」下載及安裝。安裝完成後，同樣連結至WAC主機的Port 443，即可進入Virtualization Mode的初始安裝設定畫面，如圖7所示。

圖7 WAC Virtualization Mode管理介面。

建立資源群組

在WAC Virtualization Mode運作模式中，由於預設是要管理虛擬化基礎架構，甚至是HCI超融合基礎架構，所以需要針對運算、儲存、網路等等資源進行管理。

在登入WAC Virtualization Mode管理介面後，在Compute頁面中點選「Create a resource group」，在彈出的Add new resource group視窗中，先填入準備建立的資源群組名稱和描述，例如Lab-Standalone名稱和Standalone Hyper-V Server描述，確認後按下〔Create resource group〕鈕。建立完成後，可以看到系統已經自動分類運算、儲存、網路等三大資源，如圖8所示。

圖8 建立測試用途的資源群組。

在下一步新增各項資源之前，官方建議必須開啟防火牆規則，以避免發生無法通訊的情況，確保允許下列inbound防火牆規則：

‧File and Printer Sharing (SMB-In)：此防火牆規則用於安裝vMode Agent時使用，一旦相關資源加入成功，vMode Agent通訊正常後，即可關閉此防火牆規則。

‧Windows Remote Management：此防火牆規則用於Virtualization Mode Gateway主機與vMode Agent和主機互相通訊。

新增資源

確認WAC主機開啟相關防火牆規則後，在剛才建立的資源群組中選擇「Add resource」項目，準備新增資源至這個資源群組內。在Add resource互動視窗內，於1. Getting started頁面中，首先於Host profile欄位，選擇此次新增資源的類型是Compute、Storage或Networking，本文實作環境選擇Compute。而在Enter server or cluster names欄位中，必須鍵入單台主機或容錯移轉叢集的IP位址或FQDN才行。若鍵入Hostname格式的話，系統將會出現警告訊息並提醒必須鍵入FQDN才行。

在本文實作環境中，鍵入hv02.lab.weithenn.org的FQDN格式後，系統將自動進行多項檢查作業，包括名稱格式是否正確、填入的主機是否可用、作業系統版本資訊、運作環境為單台伺服器或是容錯移轉叢集成員、填入的主機名稱是否重複、SMB防火牆規則是否開啟、DNS名稱解析是否正確等等，如圖9所示，確認通過系統檢查作業後按下〔Add〕鈕新增即可。

圖9 新增運算主機資源至資源群組中。

在2. Clustering頁面中，因為是新增單台Hyper-V主機，而非Hyper-V容錯移轉叢集，所以無須組態設定任何資訊，若是新增Hyper-V容錯移轉叢集，則必須鍵入容錯移轉叢集名稱並通過系統檢查程序，並且滿足容錯移轉叢集IP位址分配的組態設定作業才行。

在3. Networking頁面中，系統會提示選擇或建立Network ATC意圖範本（Intent Template），這個網路範本的設計理念，是將複雜的網路組態抽象化成一個「意圖」，例如特定的網卡用來處理VM虛擬主機流量、特定的網卡專門用於叢集通訊、特定的網卡負責儲存流量等等。藉由套用意圖範本，無須逐一組態設定每個網路介面，就能快速套用一致的網路策略。在操作步驟上，有兩種方式可以選擇：

‧套用既有範本：如果環境中已經建立過Network ATC意圖範本，只要在下拉選單中選擇並套用即可，如此就能夠確保所有Hyper-V主機都套用並使用相同的網路策略維持一致性。

‧建立新範本：若是第一次設定，則需要建立新的意圖範本，此時必須指定範本名稱，並選擇要綁定的網路介面卡（NIC），例如分別指定兩張網路卡負責處理VM虛擬主機流量，而另一張網路卡則負責處理叢集通訊。

完成Network ATC範本的建立或套用後，系統會自動將設定套用到Hyper-V主機的網路介面，並在後續的資源群組管理中，依照這些意圖來分配不同類型的網路流量，如此的設計不僅簡化整體操作流程，也降低了因為人工設定錯誤導致的網路中斷風險，如圖10所示。

圖10 組態設定資源當中的網路意圖和範本。

在4. Storage頁面中，必須決定採用哪種儲存架構，在Storage options下拉式選單中選擇採用的儲存資源，如圖11所示。目前，支援下列儲存資源或儲存架構：

圖11 為新增資源指定要使用的儲存資源類型。

‧SAN storage：運作環境中，具備Storage Area Network（SAN）儲存資源時，可以將SAN連接的磁碟設定為Cluster Shared Volumes（CSV）快取，讓多台Hyper-V主機能共享CSV快取資源，這種應用方式常見於大型企業環境，可提供高效能與快取集中式管理。

‧File server storage：透過Server Message Block（SMB）檔案分享機制，將SMB共享資料夾用來存放VM虛擬主機檔案，此應用方式在Windows環境中也很常見，適合於中小型企業虛擬化規模。

‧Hyperconverged storage：在目前的Virtualization Mode技術預覽版本中，這個儲存選項尚未開放，未來版本便會支援HCI超融合式儲存架構。

‧Use existing storage already configured on the system：如果環境中已經設定好儲存裝置，或者稍後才要進行設定，可以選擇這個選項，確保與原有架構相容。

在5. Compute頁面中，可以勾選Remove non-essential features選項，移除主機上未使用的Windows Server功能，降低系統攻擊面，並減少日後修補更新的負擔。啟用Enable enhanced session mode功能，未來透過WAC連線至VM虛擬主機時，預設就會啟用增強功能，例如調整視窗大小、剪貼簿共享，裝置重新導向等等功能。

而Concurrent migrations的數字，表示同時允許多少個即時或儲存遷移作業，必須依照環境規模與資源狀況來決定合適的數值，而最後的Default VM storage path選項，用來指定虛擬機與虛擬硬碟的預設儲存位置，如圖12所示。

圖12 為新增資源組態設定Hyper-V選項功能和VM存放路徑。

在6. Review頁面中，確認無誤後按下〔Submit〕鈕，系統便開始進行部署作業，包括Hyper-V、Network ATC、資料中心橋接、故障轉移叢集以及AD RSAT PowerShell工具，如果有勾選使用SAN儲存，系統將自動安裝MPIO多路徑功能，如圖13所示。

圖13 系統自動為目標主機安裝vMode Agent和相關功能。

如圖14所示， 現在可以輕鬆透過WAC管理介面來管理單機Hyper-V虛擬化主機，或是Hyper-V容錯移轉叢集，甚至未來的版本會加上HCI超融合基礎架構。

圖14 透過WAC Virtualization Mode管理Hyper-V主機。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞