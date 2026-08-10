始於DCIM串聯機房全貌　數位孿生強化管理配置

人工智慧（AI）運算需求快速成長，資料中心管理正面臨功率密度、冷卻架構、能源效率與維運責任同步擴張的壓力。

新一代的資料中心管理平台，不僅涵蓋過去以設備監控、環境告警、資產盤點與容量管理為主的資料中心基礎設施管理（DCIM），更逐步延伸至高功率供電、液冷、跨站點管理、數位孿生（Digital Twin）、預測分析與自動化流程，以支援AI伺服器部署及後續擴充。

台達台灣業務總經理張立業表示，企業在規畫AI資料中心時，供配電、散熱、樓地板承重、門禁、消防、環境感測與維運流程都須同步納入。高密度AI機櫃已邁向100kW以上，未來可能提高至數百kW甚至MW等級，電力轉換損耗、配電設備體積與散熱負荷也會同步放大。液冷逐漸成為高密度架構的重要選項，其中液對液可提供較高散熱效率，卻需要更完整的冷卻水路、熱交換設備與設施條件，既有機房也常受到供電、管線、空間與結構限制。

伊頓技術與應用經理蔡佳翰指出，過去單一機櫃功率可能落在5kW至10kW，AI運算環境則可能提高至30kW、50kW甚至接近100kW。當機房同時出現負載增加、冷卻效率下降、電池老化與電力品質波動，單一告警已不足以反映實際風險，IT團隊需要把不斷電系統（UPS）、電源分配器（PDU）、空調、環境感測器、伺服器與企業應用系統資料整合至共同視圖，才能支援容量估算、故障排查與投資決策。

高密度部署推動軟硬整合

AI資料中心的管理複雜度，首先反映在機電與資訊系統的依存關係。張立業表示，部分企業在自建AI資料中心時，開始於初期規畫階段導入統包（Turnkey）服務，將設計、採購、施工、測試、驗收、交付與維運納入整體工程範圍。DCIM則負責整合UPS、精密配電櫃、機櫃式電源分配器（rPDU）、精密空調、發電機、環境感測器與能源資料，使工程與維運團隊可以掌握設備狀態、警報、用電、容量與歷史趨勢。這類架構也反映企業將部分機電維運交由專業團隊管理的趨勢，以降低自行建立跨領域維運團隊所需的人力負擔。

蔡佳翰認為，異質設備整合是DCIM能否支撐營運決策的基礎。企業機房通常混用多種品牌與不同世代設備，管理平台須透過SNMP、Modbus、樓宇自動化控制網路（BACnet）、MQTT整合設備資料，並透過REST API交換資料，也須銜接Redfish、IT服務管理（ITSM）與組態管理資料庫（CMDB）。資料整合完成後，IT、設施管理與管理階層才能依共同資料判讀設備負載、能源效率與容量餘裕。

施耐德電機關鍵電力事業部總經理魏仕杰則將資料中心管理區分為設計、模擬、建置、營運與維護等五個階段。他表示，多數企業目前只在其中2至3個階段部署數位工具，設計條件、實際負載與維護紀錄仍未完全貫通。若要形成閉環管理，底層設備必須持續提供電流、電壓、溫度、負載與健康狀態，管理平台再將分析結果回饋到營運與維護流程。既有設備即使可外加感測器，企業仍須評估資料精度、轉換介面及聯網元件帶來的資安風險。

數位模型支撐預測決策

數位孿生的角色也開始由3D視覺呈現，進一步延伸至設計驗證、容量模擬與維護判斷。張立業指出，團隊可先建立機房設備、走道、管線與空間模型，於施工前檢視配置、材質、光影與人員動線，施工完成後再比對實體環境與原始模型，降低設計及施工成果落差。後續若能把設備規格、維護紀錄與感測資料帶入3D場景，數位模型便可逐步成為維運資訊入口。

魏仕杰表示，數位孿生若納入電力、熱流體與控制邏輯，管理者便能模擬新增或移除機櫃、設備停機、風扇故障、空調失效與管路異常，預先觀察電力負載、氣流、溫度及冷卻能力變化。對高密度AI機櫃而言，部署前先驗證位置、功率與冷卻配置，可降低熱點與容量不足風險；工程團隊也可透過電力模型降低保護協調及容量估算失準的可能性。

蔡佳翰也強調，預測性維護需要正常與故障樣本交叉比對。電容衰減、風扇堵塞、馬達振動與電池老化等前兆，須結合歷史資料、設備特性與異常型態建立健康分數，工程團隊才可能在設備失效前先行安排檢修。數位孿生也能測試機櫃位置、負載分配、氣流與冷卻參數，協助企業平衡資料中心能源使用效率（PUE）、GPU效能與服務產出，避免只依現場溫度增加冷氣，造成額外投資與能源浪費。

能源管理已成為下一階段的重要議題。電網至晶片（Grid to Chip）將電網供電、配電轉換、機櫃輸入與晶片負載視為連續系統。張立業指出，高壓直流（HVDC）、固態變壓器（SST）與晶片端電源管理若能協同設計，可降低多層電力轉換損失。魏仕杰則表示，再生能源的間歇性、儲能設備與時間電價，增加了能源調度及成本最佳化的操作空間，管理系統須同步掌握能源來源、負載需求、儲能狀態與電力轉換效率。對數十MW甚至數百MW規模的資料中心而言，轉換效率只要稍有改善，長期累積後仍可能形成顯著的能源成本差距。

AI資料中心的發展，正促使DCIM進一步承擔決策支援任務。企業導入相關平台前，仍須先完成設備盤點、通訊協定梳理、資料權限設計、控制邊界與維運責任分工，再依機房規模逐步增加數位孿生、預測分析與自動化能力。蔡佳翰提醒，當平台具備寫入與控制能力後，重大變更、消防滅火系統啟動、容量投資及可能影響業務的操作，仍應保留人工核准與清楚的責任邊界。對IT主管而言，真正需要建立的是可驗證的共同資料與可追溯的決策流程，使高密度機房的投資、能源、維護與擴充管理具備一致依據。