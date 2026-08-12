AI決策品質關鍵在資料　三大關鍵重塑資料底層

全球對代理式AI的關注從實驗轉向落地，然而多數企業卻受困於資料品質與缺乏業務脈絡，難以發揮AI的真正價值。企業若要讓AI在安全、可控且合規的前提下發揮效益，必須先重塑資料底層，打造適合AI運行的環境，方能邁向真正的「自主營運企業（Autonomous Enterprise）」。

今年2026走到一半，企業對AI的投資已從觀望踏出行動。SAP《2026年AI價值報告》指出，全球高達64%的企業已針對代理式AI進行試點。此外，企業正大幅加碼AI布局，預期未來兩年內對AI的投資將攀升45%，且高度期待代理式AI帶來的財務回報能翻倍成長。然而，與高昂的期待形成鮮明對比的是企業的實際準備度：僅3%企業「完全準備就緒」。這股嘗試熱潮與極低準備度的巨大落差，點出當前企業AI轉型面臨的嚴峻挑戰。

探究其主因，73%企業歸咎於「資料品質與可用性」。因底層資料未打通，有79%企業面臨AI產出低品質結果，連帶使得82%企業須調整工作流程以善後AI的錯誤。這項資料凸顯一項事實：若AI缺乏完整且可信的業務脈絡（Business Context），再先進的模型也難以產生可靠結果。企業真正需要的，不只是更強大的模型，而是能深度掌握業務脈絡，引領組織邁向自主營運的智慧大腦。

面對AI變革，企業的核心系統迎來典範轉移。過去，企業熟悉的是自動化（Automation），亦即按既定腳本執行單一流程或提升重複性任務的效率；但在AI時代，更進一步的進階願景是邁向自主化（Autonomous）。所謂自主營運企業（Autonomous Enterprise），是指讓AI深度融入業務流程與核心資料中，從單純的被動執行，進化為具備「推理、決策與行動」能力的智慧樞紐。

這意味AI代理能跨越系統自主協調工作，但必須強調，這絕非代表「AI取代人類」。自主化願景的核心精神在於實踐人機協作，讓AI負責處理繁複的端到端流程並提出最佳建議，人類員工則從中徹底解放，專注於高價值的戰略指令與最終決策。

為落實此願景，我們可將其運作理解為一套環環相扣的架構藍圖：

‧最上層是「互動指揮層」，使用者化身營運指揮官，透過自然語言介面下達指令，由AI助理透過「代理對代理（A2A）協議」協調多個專責代理。

‧其次為「業務領域層」，將AI代理內建於財務、供應鏈等業務領域（Domain）中自動處理任務，並在關鍵決策點保留人機協作機制，確保AI擔任賦能角色，而人類始終主導價值判斷。

‧最後是「AI平台底座層」，將雲端、資料治理與AI引擎整合於單一管理環境，確保每次AI調度皆精準合規。

企業能運用AI優化各項核心業務流程，以人力資源為例：精準招募並篩選潛在人才，自動分析職能缺口，並能為員工量身打造個人化學習成長歷程，協助企業邁向「自主營運企業」願景。

要落實上述架構，為AI打造專屬的運行環境、建構一個穩固的資料基礎是成敗關鍵。企業須備齊三大關鍵能力：

關鍵一：實現資料免搬遷，打通開放資料存取

呼應前述多數企業面臨的資料品質阻礙，過去整合異質系統，常仰賴耗時且昂貴的資料萃取與搬遷。在代理式AI時代，IT架構必須具備零複製（Zero Copy）能力。

誠如SAP近期收購開放資料湖倉平台Dremio的戰略意義，即是為了打破系統藩籬，讓SAP與非SAP資料保留於原始環境中，並實現跨系統即時存取與分析。

這不僅大幅降低維運成本，更為AI代理提供一個具備完整業務上下文的開放資料目錄，確保其隨時調用最準確的營運資料。

關鍵二：確立單一可信來源，貫通端到端業務脈絡

當資料不須大規模搬遷，下一步便是解決散落各處的碎片化資料。企業須導入AI驅動的資料整併技術，將分散於SAP與非SAP環境中的紀錄進行比對與清洗。

SAP收購主檔資料管理（MDM）領導者Reltio，引進AI實體解析（Entity Resolution）技術，將異質資料梳理成標準的黃金紀錄（Golden Record），真正轉化為AI就緒的資料。唯有在貫通完整業務脈絡的系統上運行，AI代理才能基於一致的真實資料進行協作，產出正確又合規的決策，徹底消弭低品質產出的痛點。

關鍵三：引進表格基礎模型，賦能AI深度推理

當資料成為單一可信來源，下一步是確保AI具備解讀能力。一般的大型語言模型（LLM）擅長處理文字，卻難以精準理解企業營運的表格、數字與統計關係。

對此，SAP近期收購前瞻AI實驗室Prior Labs，將專為結構化資料打造的表格基礎模型（Tabular Foundation Models）引入企業底層。這類模型能直接從複雜的財務、供應鏈與營運資料中學習統計關係與潛在模式，彌補傳統AI在數值推理上的不足。這讓代理式AI讀懂營運現況，並推斷因果關係來預測業務結果，真正形成驅動營運成效的決策力。

在代理式AI爆發的競爭中，綜觀SAP近期的一系列創新之舉，皆緊扣共同的核心目標：幫助企業應建立AI所需的資料基礎與業務脈絡，加速AI從概念驗證走向規模化應用。唯有扎穩此根基，使AI代理能在具備完整業務脈絡的受控環境中運行，企業方能在安全的前提下，將AI從無效的測試實驗，真正蛻變為驅動自主營運企業的強大引擎，進而以敏捷之姿應對萬變市場，成為引領產業的造局者。

＜本文作者：陳志惟現為SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理＞