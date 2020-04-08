全品項滿足企業需求　雲端儲存閘道精省備份

針對異地備份與災難還原需求，Cloud Storage Gateway能協助企業輕鬆實現雲端備份的混合架構。這項方案不僅能夠有助於節省雲端儲存成本，還能與任何備份軟體結合，帶來更高的靈活性。

日益激烈的競爭與快速變化的業務模式，企業必須不斷創造新的機會，而資料正是企業迎接新機遇的契機，台灣富士通資深專案經理范力中指出，資料儼然已經成為企業最珍貴的石油，因此儲存的位置和資料保護的環境也愈為重要。對此，富士通推出多款儲存解決方案，無論是全快閃儲存設備、混合式儲存設備、軟體定義儲存方案以及備份到硬碟或磁帶的解決方案，均已俱備。

特別是針對異地備份與災難復原需求，富士通也以Cloud Storage Gateway來協助企業實現。這項方案不僅能夠有助於節省雲端儲存成本，還能與備份軟體結合，帶來更高的靈活性。關鍵就在於Cloud Storage Gateway具有重複資料刪除以及壓縮功能，經過資料減量再傳送上雲，企業便能以較低的成本完成雲端備份，而且有加密功能來確保資料的安全。

台灣富士通資深專案經理范力中指出，Cloud Storage Gateway可協助企業輕鬆實現雲端備份的混合架構。

「市面上的備份軟體雖然也能協助企業將資料備份上雲，但是通常只能在企業版才能使用這項功能。此外，重複資料刪除率的平均值也只有30%」他強調，反觀Cloud Storage Gateway結合備份軟體後，企業只需要使用標準版備份軟體，即可享受到備份上雲的功能，由於運用了不斷變化的Deduplication data block size，重複資料刪除率可達50%，以三年上雲的總投資成本來看，將能節省35%費用。