CMMC全面提升網路安全競爭力

科技的進步同時也讓網路攻擊技術持續提升，為了在不斷演進的威脅下，確保國家機密資訊安全，防止機敏資料外洩，美國國防部(Department of Defense, DoD)在2020年發布網路安全成熟度模型認證(Cybersecurity Maturity Model Certification, CMMC)框架。

強化CMMC理解與準備

美國國防部於2024年10月15日公布了32 CFR Part 170 CMMC Program的最終規則(Final Rule)，預計2025年正式生效，確定美國國防供應鏈的資通安全成熟度模型驗證CMMC要求，以強化國防暨國家安全，未來國內廠商要爭取美國國防部或政府部門訂單，勢必要強化CMMC的理解與必要的準備。

伊諾瓦科技總經理萬述寧指出，CMMC要求供應商保護聯邦契約訊息(FCI)和受控未分類訊息(CUI)，以防範潛在的數據洩露風險

CMMC是一套數據導向的框架。伊諾瓦科技總經理萬述寧指出，CMMC要求供應商保護聯邦契約訊息(FCI)和受控未分類訊息(CUI)，以防範潛在的數據洩露風險。CMMC框架分為五個等級，適用範疇視供應商與政府合約的需求而異，並逐步提升網路安全要求。對台灣的非國防相關產業而言，導入CMMC Level 1可有效提升網路安全，而Level 2則適合有意與國際市場競爭的企業。

其次，CMMC的實施遵循專業行為準則，包括保密、專業性、客觀性和訊息完整性等，違反此準則可能導致資格取消。針對敏感數據的管理，萬述寧強調，CMMC要求企業建立嚴謹的數據流圖，涵蓋資料處理、儲存、傳輸等，以確保資料的機密性、完整性與可用性。

CMMC提升競爭力與企業聲譽

在評估方面，CMMC須依據不同等級的要求進行評估，範圍涵蓋人員、設施和技術資產，且需確保涉及敏感資料的系統能夠被正確保護。萬述寧說，劃定評估範疇包括主機單位、支持單位和分包商等，而仔細劃定範疇可減少實施成本並提高安全性。評估方法則由CMMC的Lead Assessor主導，涵蓋多個領域的評估實踐，確保外部連接和敏感數據的安全性。

CMMC對企業的價值在於提升競爭力和企業聲譽，強化公司對利害關係人的承諾。對美國防供應鏈的供應商來說，合規性更是競爭的必要條件，不合規者可能失去合約。CMMC框架可為企業提供一個系統性的指南，協助達成持續改進的網路安全管理，以符合現代資訊安全的要求。