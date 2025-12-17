電子簽章躍升企業核心戰略性工具

近期參加中部地區的金融業務研討會，與會者皆為金融領域的負責人及高階主管們，驚艷的是，深入探討了電子簽章的法規、技術、及各領域（銀行、證券、保險、投信投顧）應用的業務場景，並分享交流近期全球發展趨勢。

著重在當前的兩大顯學，包括AI賦能與全球供應鏈移轉趨勢，這對電子簽章也帶來重要影響。電子簽章從取代傳統紙本的討論，聚焦於流程數位化、效率化、安全性、便捷性、合規性，已轉向成為企業AI助手。不僅能自動生成與審查合約，還能監控履約狀態並及時預警，大幅提升流程效率與合規性，除了既有核心主軸的簽章之外，更往前發展到智能合約，Agentic AI（代理型AI）可縮短合約起草時間，提升交易速度與合規率，並支援多語言翻譯與提供智能修訂建議，大幅提升核心企業與全球供應鏈廠商的合約往來效率及便捷性。

AI提升電子簽章法律合規性及效率性

AI能在合約起草階段，根據交易背景與內容訊息，自動審查合約內容是否符合相關法律法規，並主動提出修訂建議。這不僅降低了人工審查疏漏，也能即時發現潛在法律風險，協助企業確保合約的合法性與合規性，並提升整體作業效率。

AI合約比對功能，可自動檢查文件內容在傳遞過程中，是否遭到篡改，確保合約的完整性與真實性。這對於法律合規而言，非常重要，能有效防止因內容被竄改而產生的法律糾紛。

AI可在合約簽署後，持續監控履約狀態，並根據合約條款自動發出預警與提醒，協助企業即時掌握合約執行情況，降低違約與合規風險。

AI同時能根據合約管理需求，自動設定歸檔規則，將不同類型的合約自動分類並歸檔至指定文件夾，提升文件管理效率，減少人工操作時間。

AI技術能支援多語言法律文件翻譯，並根據不同國家或地區的法律要求，智能生成合約內容與修訂建議，協助企業在全球供應鏈移轉及建置過程中，確保合約符合各地法規。

AI可對合約簽署、履約、歸檔等全流程進行監控，並結合企業內部的安全規範，確保合約資料在各個環節都受到保護，提升整體資訊安全等級。

供應鏈全球移轉趨勢與產業機會

除了AI賦能，全球供應鏈移轉趨勢已成為電子簽章的另一發展重點。隨著全球經濟環境變化，越來越多企業將生產、採購、合作夥伴等供應鏈環節向全球多元化佈局，帶動跨境簽約與合約管理需求大幅提升。

在全球供應鏈移轉的背景下，企業更重視合約的合規性、效率與安全性。電子簽章能夠協助企業快速完成多國、多語言、多時區、多元法律場域的合約簽署與管理，降低法律風險與營運成本，並提升供應鏈協作效率。這也是電子簽章產業在全球供應鏈重組浪潮中，躍升發展的關鍵。

然而，全球供應鏈移轉也帶來挑戰，包括使用者平台移轉障礙、海外基礎建設的長期投入、以及與國際技術標準對接，潛在影響電子簽章在當地被認可的效力，以及法律地位。

電子簽章邁向2.0時代

AI賦能及全球供應鏈移轉趨勢所帶來的成長需求，將驅動電子簽章邁向更進階的智能化、全球化與安全化發展，未來的電子簽章平台，勢必將成為企業數位轉型與全球協作不可或缺的核心戰略性工具。