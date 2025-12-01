Cloudflare 2025 年主要網路趨勢

愈演愈烈的機器人大戰、針對公民社會組織的攻擊急增，以及後量子加密技術的迅速進展，標誌著網路發展的關鍵一年。

Cloudflare發布第六份年度回顧，全面回顧2025年網路運作情況觀察。報告同時聚焦最熱門的網路服務，以及過去一年的主要網路趨勢、流量模式和資安的深入洞察

網路在個人與職業生活中發揮關鍵作用。在其顯著發展及重大技術變革的驅動下，今年社會對網路的依賴程度產生顯著變化。全球網路流量按年增加19%。人工智慧（AI）領域迎來重大變化和進階功能。與此同時，資安領域也迎來重要里程碑：後量子加密技術現已為52%人類產生的網路流量提供保障，確保網路使用者免受未來威脅。然而，這項發展也伴隨挑戰，網路戰急劇升級，引發超過25起破紀錄的DDoS攻擊。

Cloudflare執行長暨共同創辦人Matthew Prince表示，網路不僅日益變化，更徹底重塑世界。無論是AI，還是更創新及精密的威脅行為者，每天都充滿變數。我們今年迎來多個網路里程碑，更阻擋各種重新定義『規模』的攻擊，並見證傳統線上內容創作的商業模式面臨嚴峻挑戰。隨著龐大網路流量每時每刻透過 Cloudflare網路傳輸，我們深信自己肩負獨特使命，協助全球使用者應對這些變化，並為所有人建立更佳的網路。

Cloudflare 的年度回顧就日益變化的網路情勢提供深入洞察，確保網路世界資訊更流通、更具韌性及更安全。2025年的主要洞察包括：

Google和Meta繼續位居榜首 ：Google和Facebook（現為Meta）連續第四年成為全球最受歡迎的兩項網路服務，而ChatGPT在蓬勃發展的生成式AI領域中保持首位。

AI機器人大戰愈演愈烈，一巨頭穩居領先地位：Google的爬行機器人活動量遠超其他所有領先的AI機器人，使其成為自動化網路流量的最大單一來源。

網路罪犯轉向易受攻擊的新目標 ：公民社會和非營利組織首次成為遭受攻擊最多的領域，主要原因在於用戶資料的敏感程度和潛在的財務價值。

政府為重大網路中斷的主因：全球近半數重大網路中斷由政府行為觸發，儘管電纜切斷而致的網路中斷減少近50%，與停電相關的中斷則翻倍增長。

歐洲在網路速度和品質方面領先全球：歐洲國家主導全球連線表現，平均下載速度高達200 Mbps以上，而西班牙的整體網路品質位居全球首位。

以上資料來自Cloudflare Radar，此免費工具可供所有人查看全球網路趨勢和深入解析。Radar由以下資料提供支援：來自Cloudflare全球網路（世界最大的網路之一，覆蓋120多個國家/地區共330多座城市）的資料，以及來自Cloudflare 1.1.1.1公用DNS解析程式（作為快速且私密的網路瀏覽方式而被廣泛使用）的彙整和匿名資料。