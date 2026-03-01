年齡驗證恐成平台標配　網路AI業者牽動監管隱私

隨著澳洲《線上安全修正案（社群媒體最低年齡）法》全面生效，未滿16歲的青少年被法律強制隔離於TikTok、Instagram、X（前Twitter）甚至YouTube等主流平台之外。該法案不僅僅只是一項國家政策的落地，更象徵著全球網際網路治理模式的重大轉向。

西元2025年12月10日，澳洲正式成為全球第一個對「數位原住民（Digital Native）」築起高牆的國家。隨著《線上安全修正案（社群媒體最低年齡）法》全面生效，未滿16歲的青少年被法律強制隔離於TikTok、Instagram、X（前Twitter）甚至YouTube等主流平台之外。該法案不僅僅只是一項國家政策的落地，更象徵著全球網際網路治理模式的重大轉向。

澳洲首開先例：從「家長同意」到「國家監管」的治理典範轉移

從過去強調「家長同意」的軟性引導，轉變為國家法治介入的硬性監管。這場史無前例的社會實驗，直接挑戰了科技巨頭的演算法霸權，也重新定義了數位時代的童年邊界，迫使英國、歐盟乃至亞洲各國政府重新審視手上的監管籌碼。

回顧這場立法的始末，澳洲政府的邏輯清晰且強硬，將保護未成年人的責任，從無能為力的家長身上，強行轉移至擁有無限資源的科技平台。新法規定，驗證年齡的責任完全在於業者，一旦違規，最高將面臨5,000萬澳幣（約新台幣10億元）的罰款。迫使Meta、ByteDance等科技巨頭必須在過去一年內倉促部署高強度的年齡驗證系統。

然而，這場監管與技術的博弈並非一帆風順，業者不斷以「技術可行性」與「用戶隱私」為由進行遊說反擊，更隱晦的原因是害怕失去未來龐大的用戶基礎與流量。最終，澳洲政府在民意對於網路霸凌、演算法成癮以及青少年心理健康危機的焦慮推波助瀾下，正式開啟了這場對抗矽谷科技巨頭的法律之戰。

歐美跟進骨牌效應：兒童安全優先權與聯邦政府或歐盟單一市場法規的正面對決

澳洲的強勢立法並非單一個案，北歐國家反應更是激烈，向來重視兒童權利的挪威與丹麥，已不約而同地跟進規劃將社群平台使用年齡門檻設定為15歲，挪威總理甚至公開表態將利用BankID（國家級數位身分認證）來落實「絕對驗證」，其決心比澳洲更為徹底。美國呈現一種「聯邦鬆綁、地方突圍」的對抗局面。川普總統於2025年12月中簽署的行政命令旨在推翻州級AI監管法規，試圖透過建立統一的聯邦框架來鞏固產業主導地位，卻也引爆了一場關於兒童安全保護管轄權的激烈角力。這種權力集中的做法，直接挑戰了加州與猶他州等地為彌補聯邦監管真空所做的立法努力；兒童安全團體示警，若將美國AI發展優先置於首位，恐將瓦解這些對於保護兒童免受有害AI聊天機器人與演算法風險失控的在地防護網。

鏡頭轉向歐洲，法國總統馬克宏於2025年終，正式宣布全力支持立法禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並計畫將現行的校園手機禁令延伸至高中。該法案預計於2026年9月上路，馬克宏形容現今不受監管的網路環境猶如「叢林」，未成年人缺乏足夠的情感與認知成熟度來應對網路霸凌、色情與有害內容。這項倡議預計將在歐洲引發骨牌效應，目前西班牙、羅馬尼亞與丹麥等國議員皆已表達跟進意願。若法國成功落實此禁令，將可能重塑歐洲整體的科技監管版圖，將政策焦點從過去的資料隱私（GDPR）轉向公共衛生與兒童安全。除了迫使歐盟執委會正視嚴格的「年齡驗證」技術標準問題，並可能需要更新法規框架以容許成員國實施更嚴格的控管。此舉更是進一步挑戰歐盟數位服務法（DSA）的底線，凸顯這是一場「數位單一市場」對抗「超國家數位市場」的戰爭。

技術圍堵的兩難：「安全設計」的防禦極限與跨平台逃逸的現實漏洞

當法律築起高牆，技術總能輕易地繞過高牆縫隙。部分批評者認為部分交友網站、遊戲平台（如Roblox和Discord等）以及AI聊天機器人（如Charater.AI及Replica等）等新興平台並未被納入管制，又或者大量的青少年透過VPN翻牆，大大削弱了保護青少年及幼兒的能力。

以Roblox為例，該公司執行長提出以技術驅動的「安全設計」來回應監管壓力。該平台的核心防護機制在於導入AI臉部年齡推估技術，強調該掃描僅為短暫驗證且不儲存影像，並結合用戶行為訊號與身分證件上傳，建構多重驗證體系。此舉旨在落實嚴格的「年齡分層」，確保青少年僅能與同齡層用戶互動，從結構上阻絕成人與兒童的接觸機會。

此外，Roblox也為其轉向全自動化審查的策略辯護，認為在每月高達110億小時的龐大使用量下，先進的AI系統在攔截個人識別資訊（PII）與封鎖不當內容的效率上，已遠優於傳統的人工審查團隊。然而，在這張技術防護網之下，仍存在「跨平台轉移」的漏洞問題。有心份子往往僅將Roblox作為接觸目標的起點，隨即透過隱晦的「對抗性手段」（如利用文字謎題拼湊帳號資訊）繞過AI過濾器，將兒童引導至Discord或Snapchat等加密且監管較寬鬆的外部平台。

下一波治理挑戰：當情感依附取代社交連結，AI原生世代的心靈重塑

當我們費盡心思將孩子從社群媒體的「叢林」拉出來，他們可能轉身就躲進AI的「密室」。從社群媒體平台到對話式或陪伴型AI，使用者的介面也從滑滑螢幕到出一張嘴，影響的年齡層也進一步往下探。當幼童啞啞學語、充滿好奇心，在與AI對話的過程中，可能會將AI視為一個實體，有名有姓、有喜歡的食物、有偏好的寵物，甚至是虛構的朋友圈等，現實與虛幻的隔閡將不復存在，幼童對AI產生的牽絆可能更甚於父母情感的寄託。法律或許能禁止帳號註冊，但無法禁止情感的投射，因此未來的AI治理將比現在的社群監管更具挑戰，因為敵人已不再是具體的網路平台，而是無形的心理依賴。

＜本文作者：本文作者朱南勳現任資策會MIC主任，專業於軟體與通訊產業研究，長期關注前瞻軟體應用與通訊技術發展趨勢。曾於緯創資通公司擔任產品經理、趨勢科技公司擔任市場競爭力研究員，負責新產品認證開發與國際電腦大廠專案，並曾任經濟部技術處5G辦公室副主任。資策會產業情報研究所（MIC）長期觀測高科技產業市場情報與發展趨勢，是臺灣資通訊產業與政府倚重的專業智庫。＞