完整涵蓋DDoS攻擊防禦　雲地整合方有最佳成效

分散式阻斷服務（DDoS）攻擊的規模和複雜程度一直在不斷增長，受害領域持續擴大，不光是政府機構、製造業，近幾年醫療產業遭受的DDoS攻擊也有大幅增加的態勢。

A10 Networks技術經理林坤億指出，根據A10 Networks統計，2023年到2024年有92%的攻擊時間小於5分鐘，顯示駭客喜歡採取短時間攻擊，而且是採取多次的短時間攻擊，藉以迴避偵測，減少資安團隊的回應措施。

對此，A10 Networks也在去年重新整合包裝產品線推出A10 Defend Suite。其包含了可用於偵測異常流量的A10 Defend Detector、前身為Thunder TPS的A10 Defend Mitigator、可提供DDoS攻擊情報的A10 Defend Threat Control，以及可實現智慧和自動化的DDoS防護，為無縫DDoS防禦管理和執行提供集中控制點的Defend Orchestrator與7×24小時的DDoS安全事件回應團隊（DSIRT）服務。

他認為，實現DDoS防禦首要就是精準偵測，然而要有好的偵測機制，第一步就是必須要有自動學習的機制，因為不同的醫療院所處的環境不同，網路特徵（Pattern）也都不一樣，有效學習到醫院的流量Pattern，才能獲得精準的偵測。如果學習錯誤，造成原本該阻擋的沒擋到，不該阻擋卻被擋下，就遑論談到保護。

有好的偵測機制，也要有好的清洗策略。Defend Mitigator可以透過多向量DDoS防護措施最大限度地減少停機時間，而自動策略升級、智慧零日漏洞防護和精簡的SecOps功能可在提高效率的同時降低整體擁有成本（TCO）。例如五層級（Level 1-5）自適應策略中，Level 0代表最為寬鬆，層級愈高，控制措施越強，過程中如果有需要都可以手動介入。

情資的收集也蔚為重要，A10 Networks持續收集全球C&C（Command and Control）中繼站位址，透過收集駭客組織的通訊模式情資與惡意IP清單，並將其封鎖或阻擋，便能讓勒索軟體沒有可趁之機。

A10 Networks技術經理林坤億指出，DDoS攻擊並不容易阻擋，最好是雲端清洗搭配地端的DDoS解決方案，雙管齊下。

最後是透過報告來展現是否有效防護，如果資安單位需要提供被攻擊時，攻擊Pattern的樣貌，在管理的儀表板中也有「抓包」的特殊功能，可自動錄製一段封包，企業只需透過Wireshark打開，便能進一步查看與分析。