打造安全可信AI發展　台灣應及時實施治理監管

生成式AI模型大者恆大，空前的GPT-5似已蓄勢待發，與此同時輕量化的Edge AI也朝向邊緣與終端蔓延擴散，帶動AI PC熱潮與商機。惟在生成式AI飛快發展下，治理與監管、風險管理與緩解也必須加緊腳步，否則只怕脫韁野馬，難以馴服。

生成式AI模型大者恆大，空前的GPT-5似已蓄勢待發，與此同時輕量化的Edge AI也朝向邊緣與終端蔓延擴散，帶動AI PC熱潮與商機。資料的型態也從文字、聲音到多元影像，加速多模態（Multi-modal）的演進與應用。以OpenAI為例，該公司至少轉錄超過1百萬小時的YouTube影片到GPT-4的模型做為訓練資料，Google或Meta也不落人後。

當然，除了免費或受版權保護的資料，也可以透過合成資料、LLM生成資料、跨領域的遷移訓練（Transfer Learning）、多循環訓練（Multi-epoch Training）等技術來達到類似的效果。惟在生成式AI飛快發展下，治理與監管、風險管理與緩解也必須加緊腳步，否則只怕脫韁野馬，難以馴服。

GPU算力與資料量加乘下AI能力大躍進，惟潛在風險亦隨之攀升

根據美國2023年10月拜登簽署「AI行政命令」，將對於使用大於10的26次方整數（Integer）或浮點數運算能力（FLOPs）的LLM進行監管，其開發商必須向商務部報告AI模型發展計畫，並提供測試結果。另，根據歐盟2024年5月頒布的「人工智慧法案」，將以是否使用大於10的25次FLOPs訓練的LLM為監管門檻。若運算能力未達門檻，此類LLM被認為「不具系統性風險」，例如PaLM2（7.34×10^24），惟仍須遵守透明性義務規定，包括制定並維護技術文件、準備資訊文件給下游系統業者、遵守歐盟著作權法、及公開AI模型訓練內容摘要。若為開源模型，且未達算力門檻，如Llama 3-70B模型（6.3×10^24），僅須遵守歐盟著作權法，以及公開AI模型訓練內容摘要。另外，若運算能力超過門檻，無論是否為開源模型，此類LLM被認為「具系統性風險」，如GPT-4（2.1×10^25）、Gemini Ultra（5×10^25），都具系統性風險，須遵守透明性及問責性義務規定。

此外，根據歐盟2024年5月頒布的「人工智慧法案」，針對AI系統以風險分級方式進行監管，共分為四級：一、不可接受之風險（Unacceptable Risk）系統，指對人生命、安全，與基本權利有明顯威脅的AI系統，如社會評分系統、操縱型AI系統，原則上禁止使用；二、高風險（High Risk）系統，指雖不致有重大危害，仍可能造成負面影響的AI系統，如執法、教育、選舉的AI系統，須嚴格遵守透明性與問責性義務規定；三、有限風險（Limited Risk）系統，指對個人可能造成風險較小且可控的AI系統，如聊天機器人（如ChatGPT），須遵守透明性義務，讓使用者知道他們在與AI互動；四、最小風險（Minimal Risk）系統，指不屬於上述種類的AI系統類別，如電玩、郵件過濾等，原則上自由使用。

全球AI治理監管態勢儼然形成，國際參與刻不容緩

以下列舉國際上重要的AI治理組織或聯盟，或值得多方參與及交流。首先，OECD轄下設有ONE AI，扮演AI政策建議的智庫社群，以及OECD.AI政策觀測平台。創始會員來自南韓、歐盟、日本、美國、澳大利亞等24個不同國家的專家學者、政府與企業代表，不限於主權國家才能參與。One AI著重在於政策研究、經濟社會效益評估、同時建議OECD及相關會員國AI運用及導入的指引建構。目前參與ONE AI的亞洲成員主要為日本及南韓兩國。若能加入One AI，將有利加速我國與國際政策的同步。One AI成員分為正式成員與觀察員，受限於國際政治情勢，我國仍有機會從觀察員的角色切入。

其次，人工智慧全球夥伴聯盟（Global Partnership on AI，GPAI）於2020年6月成立，其宗旨是透過支持前瞻研究和人工智慧相關的應用活動，來消弭人工智慧理論與實踐之間的差距。觀察目前加入GPAI的29個成員國中有23個國家為OECD會員國，還有2國（巴西、阿根廷）正申請加入，新加坡則是擔任委員會觀察員。臺灣在OECD中以中華台北名義擔任委員會觀察員，鑑於OECD與GPAI在人工智慧原則上有相當程度的關連性，我國或可積極爭取成為GPAI觀察員。同時，也可以邀請國內AI領域中的頂尖學者以「專家身分」申請加入，以雙軌並進方式爭取臺灣在國際AI領域的話語權。

最後，AI安全高峰會（AI Safety Summit）專注於討論前瞻人工智慧技術風險的國際會議。包括強大的通用AI模型可能對社會造成未知的威脅和挑戰，並探討國際合作如何增進人工智慧的安全發展。2023年11月由英國主辦第一屆峰會，並與美國、中國大陸和歐盟等28個國家簽署了「布萊切利宣言」，呼籲國際共同合作來管理AI的風險和挑戰。今年5月則移師韓國首爾舉行（AI Seoul Summit），包括微軟、亞馬遜、OpenAI等16家科技大廠皆簽署AI安全承諾，重點包括設定最高可容忍的安全風險門檻、不得發展或部署安全風險難以緩解的AI模型或系統、建立可問責的安全管理架構，以及向大眾揭露各企業對AI安全的應變策略等。我國或須主動接洽主辦國、輔以友善盟國推薦，才有可能加入其中。

AI衝擊難免，監管治理與風險管理必須跟上腳步

歐美在AI治理與監管上扮演領頭羊角色，然美國著重創新、而歐盟則著重監管，方向與力道或許有些差異，目的則殊途同歸。對比歐美先進國家，臺灣生成式AI的法規與治理框架仍在發展中，風險管理與因應措施亦待規範。例如臺灣已開發出的繁體中文TAIDE大語言模型，未來如何在各應用領域持續擴散並保有其可信任性，資料整合與治理將是重要關鍵。另外，「人工智慧基本法」亦正處研擬階段，或可透過產官學研各界參與國際，師法主要國家及聯盟做法，共同降低AI潛在風險。最後，臺灣在生成式AI產業供應鏈中占有不可或缺的地位，在治理與監管的道路上，也期待能發揮槓桿、借力使力，不只掌握產業的話語權，更期許能一同加入全球AI治理的先驅。

＜本文作者：朱南勳現任資策會MIC主任，專業於軟體與通訊產業研究，長期關注前瞻軟體應用與通訊技術發展趨勢。曾於緯創資通公司擔任產品經理、趨勢科技公司擔任市場競爭力研究員，負責新產品認證開發與國際電腦大廠專案，並曾任經濟部技術處5G辦公室副主任。資策會產業情報研究所（MIC）長期觀測高科技產業市場情報與發展趨勢，是臺灣資通訊產業與政府倚重的專業智庫。＞