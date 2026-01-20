電子簽章新紀元　「身分驗證」躍升未來關鍵要角

近期看到數發部官方臉書一則短文〈電子簽章、電子化簽名，有什麼差別呢？〉，用詞相當精準，對社會大眾釐清觀念很有幫助。

文中指出，在日常生活裡常見的「電子化簽名」，例如紙本簽名後拍照、截圖，或是在電子文件上用手機手寫簽名，都可歸於電子化簽名的範疇。然而，這類做法容易與電子文件分離、也可能被仿造，因此並不屬於電子簽章法所稱的「電子簽章」。相對地，「電子簽章」是在電子文件上能識別簽署者身分、並確保文件完整性的數位技術，具有「身分驗證 + 文件完整性驗證」的雙重功能，讓使用者享受電子文件的便利，同時不犧牲安全性。值得注意的是，文中也提醒，「電子化簽名」在民法上有時仍可能具有意思表示效力，仍需視具體情況適用民法或其他相關規定。

從實務角度來看，「電子簽章」之所以成為線上文件安全與法律效力的關鍵，核心就在於「身分驗證」。其機制通常透過事前身分識別方式（例如帳號密碼、多因素驗證，甚至生物辨識），再結合加密技術產生唯一的數位指紋，並搭配第三方機構認證（如數位憑證），用以確認簽署者身分，同時確保文件在簽署後未被竄改。藉由這些設計，數位簽章得以在法律上等同親筆簽名，並提供文件真實性、完整性與不可否認性，因此常見於合約、金融業務、政府文件等高安全需求的場景。

若以一句話概括，「身分驗證」處理的是「你是誰」的問題，目的在確保簽署人確為其所聲稱的真實身分。一般常見作法包含帳號密碼、一次性的簡訊驗證碼（OTP）、電子郵件驗證等；再往上，則會採用多因素驗證（MFA）、行動電話認證（MID），或生物辨識（如人臉、指紋）等方式。至於更高階的作法，則是透過數位憑證機構（CA）進行更嚴格的身分審核，例如採用面對面或視訊驗證等流程，以提高可信度。

與此相對，「電子簽章」要確保的是「簽署有效且內容不變」。其基礎技術是公私鑰加密技術（例如非對稱式加密）：簽署時，系統會先對文件產生雜湊碼（Hash），形成文件獨一無二的數位指紋；接著由簽署者使用私鑰加密該雜湊碼，生成數位簽章，並將簽章附加於文件之上。接收方在驗證時，則會以簽署者的公鑰解密簽章取得原始雜湊碼，同時再對收到的文件重新計算雜湊碼，最後比對兩者是否一致：若一致，便可確認文件內容未被竄改（完整性），且確由持有私鑰者完成簽署（真實性）。

回到台灣的電子簽章法規與應用，只要符合規範的數位簽章，即具有與親自簽名或蓋章相同的法律效力。雖然數位簽章（Digital Signature）與電子化簽名（Electronic Signature）在日常討論中常被混用，但前者具備更嚴謹的技術與法律基礎。完善的簽署服務也通常會記錄簽署過程，例如時間、IP與行為等資訊，以備查驗，進一步支撐「不可否認性」。整體而言，「身分驗證」解決「簽署人是誰」，「電子簽章」確保「簽署行為有效且內容未改」，兩者結合後，才構成一個安全、可信賴的數位簽署環境，使線上交易與文件簽署能具備與線下相當的法律保障。

不過，傳統簽章行為在數位化之後，也會帶來額外風險。其一，是如何在遠端情境下確認簽署者身分與授權；其二，是一旦發生糾紛，相關流程與紀錄是否具備足夠的舉證效力；其三，則是如何確保資料的正確與完整性。也因此，隨著數位科技演進，「身分驗證」近年出現多種創新模式，其中之一便是「持證自拍」。

東吳大學法律系教授兼法學院長莊永丞在《當代法律》今年3月刊〈我國數字身分驗證法制之我思我見〉一文中，深入探討了數位身分與持證自拍相關的法律與科技問題。司法界確認其可作為呈堂證據以驗明身分，並指出其可將傳統身分驗證程序數位化，符合電子簽章法的三大要件：依附於電子檔、識別簽署人身分、以及確保電子文件完整性。其作法是由使用者上傳持證自拍與證件照片，透過台灣戶政系統API交叉驗證，並結合人臉識別與光學字元辨識（OCR）技術，以確認證件真實性與使用者身分一致性。這樣的流程可取代傳統手寫簽名與蓋章，並在法律上成為不可否認的依據；在金融交易或法律文件簽署中，也能即時確認簽署人身分、防止文件篡改，進一步提升法律效力，降低身分偽造與文件篡改風險。

綜合來看，身分驗證技術與流程的整合，將會是未來電子簽章市場上的關鍵要角。若能持續出現更多創新方案，讓使用者更便利、也讓業者更易於導入合適的業務場景，電子簽章的普及自然可望加速推進。