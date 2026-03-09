工業網通邁入智連時代　Moxa 迎 AI 實體化商機

在人工智慧（AI）的蓬勃發展帶動下工業網通基礎設施從掌握生產場域數據流的連網「管道」角色升級為「AI智網」，賦能高靈活度的自主化生產，成為驅動工業AI應用普及的關鍵後盾。邁入2026年，工業通訊及網路設備商四零四科技（Moxa）看到多個驅動工業網通成長的動能：半導體和台供應鏈國內外擴廠需求規模化落地、「安全、可控、合規」成產業競爭剛需，以及AI實體化帶動工業無線網通需求勁揚。

當台灣網路設備市場去年回到兩位數成長，其中工業網通應用和雲端與大型資料中心的貢獻度加起來有六到七成，可見台灣半導體和高科技製造業者開始加大國內與國外的廠房設備投資對工業網通市場成長之影響力。而Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

Moxa亞太區總經理林世偉表示，Moxa在2026年的成長引擎都直接或間接跟AI相關的爆發式需求有關。我們看好由AI需求驅動的擴廠趨勢及台灣供應鏈海外建廠分散產能，將會進入規模化落地，持續帶動『整廠網通設備』的採購需求；設備的資安與安全性變為進入全球市場的『必備通行證』，像Moxa這種專業網通廠商提供的技術培訓與認證服務是關鍵的『資安服務化』加值配套；AI實體化讓會移動的而且具備AI功能的自動化設備或載具增加，這帶動工業無線網通需求勁揚，並看好它在感知、控制、協作和資安四個層面的呈現爆發性成長。

因應AI需求擴廠潮與供應鏈分散化的趨勢預期在2026年持續，台供應鍊在東南亞、印度等地建立的新廠聚落會進入「區域產能落成」的爆發期。而歐盟、日本、東南亞等國積極發展主權AI，競相打造本土AI算力的資料中心，對電力的渴求將帶動2026年智慧電網與能源管理設備的工業網通需求。

全球各國的工控資安與功能將成為強制規範，因而資安將從「加分題」變為設備進入全球市場的「必備通行證」，更成為2026年最具戰略價值的板塊和工業AI方案的核心賣點—產品的合規與標準化佈局必須深化IEC 62443認證體系、落實軟體清單管理，以及提前應對歐盟網路韌性法案（CRA）。工業網通廠商（如Moxa）已將資安變成產品競爭力，轉向「資安服務化」前進，並能協助客戶解決IEC 62443系統級別的認證問題。

隨著AI實體化逐漸進入半導體廠、智慧倉儲及能源基建，工業網通已不再只是後勤支援的數據傳輸，更是支撐AI大腦運作的「神經系統」。網路通訊掌控了AI應用在場域落地的成功關鍵，成為新一波驅動工業網通佈建需求的成長動能，尤其無線工業網通提穩定可靠的高頻寬、低延遲的無線環境，將在感知、控制、協作和資安四個層面呈現爆發性成長：