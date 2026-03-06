深化數位韌性　鉅晶國際取得 ISO 27001 認證

在全球企業重要營運都透過網路的發展下，資訊安全已經成為重要的企業課題，鉅晶國際宣布，正式通過法國標準協會（AFNOR）國際權威驗證機構的嚴謹審查，取得ISO 27001資訊安全管理系統（ISMS）國際認證。這不僅標誌著鉅晶國際在資訊安全維護上已接軌國際標準，更展現了公司對於保護客戶數據與商業機密的最高承諾。

面對日益複雜的網路威脅，身為網路資安起家的加值代理商鉅晶國際投入大量資源，從組織控制、人的控制、實體控制及技術控制四大主題出發，全面優化內部的資訊管理流程。此次在技術副總經理謝廣椿團隊的帶領下通過認證，證明了鉅晶國際在資訊資產的機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）與可用性（Availability）上，均符合國際最嚴苛的要求。

鉅晶國際鄭碧芬總經理表示，取得ISO 27001認證只是開端。我們從代理全球頂尖的資訊安全﹑網路設備起家15年經驗，到近四年加入代理基礎系統架構產品﹑加值虛擬化軟體與AI平台等，以全面性技術服務為基礎的加值專業型代理商，我們深知『產品』只是防禦的一環，真正的安全來自於『制度與意識』的落實。此次通過ISO 27001認證，是我們以身作則的承諾，我們不只為客戶提供最強大的資安工具，更先在內部建立起最嚴謹的資安堡壘，實際以自身經驗證明我們已將資安管理融入企業日常營運，進而推到確保每一個合作夥伴的交易資料，達到最高的資安要求獲得完整的保障。

取得ISO 27001認證是對合作夥伴最實質的承諾。作為以技術服務為導向的資深代理商，鉅晶國際擁有深厚的專業實戰力，能精準協助經銷商與終端用戶整合資安、網路、系統及通訊四大領域。透過此次認證流程，鉅晶國際全面強化了產品規劃服務中的情資防護機制，確保所有技術文件與客戶資產皆在最高安全等級下管理。

「我們不只是產品的橋樑，更是資安的守護者。」鉅晶國際強調，未來將持續深化資訊安全治理，將『資安內化為企業文化』。透過資安合規、營運透明及風險可控的三大戰略方針，鉅晶國際致力於成為合作夥伴最值得託付的在地戰略盟友，為台灣產業提供更安全、更值得信賴的數位服務環境。