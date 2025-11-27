軟體產業生態遭AI顛覆　提供智慧系統成轉型戰略

Bain Technology Report 2025報告指出，進入二〇二五年後，科技產業的節奏再度被人工智慧徹底改寫，人工智慧不僅是技術進步的下一個循環，而是全面重建產業競爭、價值創造與商業模式的關鍵節點。對軟體產業而言，這場變革的意義遠超自動化或效率提升，它將重新界定「軟體」本身的邊界。

據《Bain Technology Report 2025》指出，進入二〇二五年後，科技產業的節奏再度被人工智慧（AI）徹底改寫，AI不僅是技術進步的下一個循環，而是全面重建產業競爭、價值創造與商業模式的關鍵節點。對軟體產業而言，這場變革的意義遠超自動化或效率提升，它將重新界定「軟體」本身的邊界——從單純的功能性應用，進化為能夠推理、決策與執行任務的「代理型（Agentic）」系統。

報告指出，當前的科技巨頭仍具有強大的吸收與自我重塑能力，能將外部的顛覆力量納入體系之內；然而，AI的滲透速度與規模，讓這種優勢開始出現鬆動。軟體業者應從中看到三個啟示：第一，競爭層次的擴散，意味著從模型、平台到應用層的每一環都可能出現新的顛覆者；第二，AI驅動的價值轉移不再集中於單一產品，而是擴散到資料、運算、標準與能耗的整體生態；第三，地緣政治、主權科技與算力限制，使得軟體的全球化策略必須重新設計，過去的「雲端即全球市場」思維將不再成立。

對軟體公司而言，最明顯的挑戰在於「中層失守」，傳統SaaS依賴穩定的應用層關係維持營收，但AI代理可直接穿透應用，透過API操作甚至取代人機互動，若軟體廠商無法提供足夠的獨特資料或流程價值，其產品將淪為「被代理執行的工具」——使用者只透過AI下達指令，而非登入應用。這不僅威脅訂閱收入，更削弱品牌與介面控制力。

因此，Bain提出的核心建議是：軟體企業必須重新奪回「系統真實性」的地位，也就是成為資料與邏輯的源頭，誰擁有最完整的業務資料、最嚴謹的流程約束與最可信的安全架構，誰就能在AI代理時代成為不可或缺的節點，對軟體來說，這意味著必須將AI視為內生功能，而非外掛模組。

從「人加應用」到「AI加API」的轉折

在SaaS與AI的交會點上，Bain描述了一個明確的演化方向——三年內，絕大多數的重複性任務將由「AI + API」取代「人 + 應用」，因為AI模型的成本曲線正以超過摩爾定律兩倍的速度下降，性能卻持續上升。

這種轉折將改變軟體的價值衡量方式，過去，軟體以「登入人數」與「功能模組」作為計價依據；未來，客戶將以「任務完成度」與「成果輸出」來付費。換言之，軟體從「工具」變成「代理服務」。

Bain對SaaS產業的分析尤其值得注意，它指出，在可被AI自動化的工作流中，傳統SaaS若不主動調整，將面臨四種命運：被AI增強、被市場壓縮、被取代，或在高壁壘領域中創造新價值，軟體業者若能利用自身掌握的專屬資料、規範化流程與合規性優勢，就能在「AI增強SaaS」的場景中維持核心地位；反之，若產品結構鬆散、API開放卻缺乏資料護城河，則容易淪為被AI代理套用的「開口程式」。

這也意味著，軟體企業應積極主導產業語意層（Semantic Layer）的標準制定。Bain提及Anthropic的Model Context Protocol與Google的Agent2Agent只是語法層的溝通協定，真正的價值在於「語意層標準」——誰能定義發票、訂單、報價、請款這些概念的跨模型語意，誰就能成為產業的神經中樞。

地緣政治下的軟體本地化挑戰

另一個對軟體產業具啟發性的觀察，是「主權AI（Sovereign AI）」的崛起，隨著美中科技戰與出口管制加劇，越來越多國家要求資料與模型在本地訓練與部署，這對跨國軟體企業的衝擊極大——過去的全球雲端架構，如今被迫分割成多個「地緣雲」。對軟體產業而言，這不僅是合規問題，而是架構問題。AI模型若須在歐盟、中東、東亞各自部署，意味著SaaS必須能在不同區域中同時維持版本一致性與法規差異化，未來單一產品的AI模組可能須依國家法規重新訓練與上線，甚至使用當地語料或文化偏好資料。

這種「多核心運算的全球化」將催生新的軟體設計邏輯：可移植的模型容器、可審計的資料治理、與區域間API對等協議，對開發者而言，挑戰在於如何讓系統既符合法規又能保持商業可擴性，這種趨勢也讓「平台決策的可選性（Optionality）」成為企業競爭關鍵——在確定性高的市場中大膽投資，在不確定性高的地區保持靈活，對軟體公司而言，這代表需要設計模組化、可移轉的系統核心，並能快速重組供應鏈、演算法與合作夥伴。

軟體產業長期以高毛利與快速擴張著稱，這種「輕鬆成長」的時代正在結束，隨著滲透率飽和、估值倍率下降，未來的報酬將來自營運效率與新型價值創造，而非單純的市場擴張，這意味著軟體投資必須回到基本面——重新定義營收來源、建立差異化的定價策略，並藉由AI導入改善研發與銷售生產力。

AI在此扮演雙重角色：一方面，它能透過開發者輔助工具提升研發效率；另一方面，它也迫使企業重新思考「以成果為定價」的商業模式。當AI可自動完成工單、撰寫程式、甚至決策採購時，傳統以「使用者數」或「模組數」為基礎的計費方法將被淘汰。

換句話說，軟體產業未來的「價值創造」將更接近製造業邏輯：透過流程優化、資料驅動與能源利用效率，追求「每單位運算或任務的邊際報酬」，這將迫使軟體公司具備跨領域能力，理解能源供應、資料中心成本結構以及算力配置的地緣政治影響。

從軟體公司到智慧公司

綜合Bain報告的脈絡，AI時代的軟體產業不再只是提供「數位工具」的供應商，而是逐漸轉化為「智能系統建設者」。這種轉型的關鍵在於：首先，從功能導向到目標導向，軟體不再以功能模組吸引用戶，而是以能否直接產生業務成果為價值核心，未來最成功的軟體公司，將是那些能夠提供端到端解決方案、讓AI代理完成實際工作流的公司。

其次，從封閉架構到語意主導，在多代理互動的世界中，資料結構與語意標準的制定權，將成為新的壟斷來源，誰能定義工作、票據、合約或任務的語意結構，誰就掌握生態系的流量入口，這讓標準制定、API安全與資料治理，成為軟體公司的戰略要務。

最後，從全球雲端到區域智能網格，當主權AI與能源供應成為核心議題，軟體企業勢必要在各區建立本地部署與合規節點，這不僅是法律需求，更是市場信任的基礎，未來的「雲端」將是多區域、分布式、具備能源感知與政治敏感度的網格系統。

＜本文作者：Howie Su（產業分析師）＞