智慧轉型驅動醫療革新　資安治理成為韌性關鍵

在全球數位轉型的浪潮下，醫療產業正以前所未有的速度擁抱新興科技，其中，雲端運算與人工智慧（AI）無疑是驅動這波變革的核心引擎。台灣的醫療機構，無論是大型醫學中心或區域診所，皆面臨著電子病歷、影像儲存及法規遵循所帶來的龐大資料壓力。

在全球數位轉型的浪潮下，醫療產業正以前所未有的速度擁抱新興科技，其中，雲端運算與人工智慧（AI）無疑是驅動這波變革的核心引擎。台灣的醫療機構，無論是大型醫學中心或區域診所，皆面臨著電子病歷、影像儲存及法規遵循所帶來的龐大資料壓力。

與此同時，AI技術的崛起為精準醫療開啟了無限可能，透過大數據訓練模型，輔助醫師進行更快速、準確的診斷，已成為未來醫療發展的必然趨勢。這些龐大的運算需求，若完全依賴地端自建，將構成沉重的資本支出與維運負擔。因此，將資料遷移至雲端，不僅可解決成本問題，更是為了掌握AI應用的先機，這也成為醫療機構積極評估並導入雲端服務的關鍵驅動因素。

然而，通往雲端的道路並非一路坦途，尤其對於掌握高度敏感個資的醫療產業而言，挑戰更顯嚴峻。Fortinet技術顧問李尚峰指出，醫療資料的特殊性使其在個資保護法中被歸類為「特種個資」，其外洩所造成的影響，不僅衝擊醫院信譽，更可能對病患個人造成無法彌補的傷害。

正因如此，資料主權與法規遵循成為首要考量。根據2022年修訂的《醫療機構電子病歷製作及管理辦法》，醫療資料原則上必須儲存於國內，這使得雲端服務供應商是否在台灣落地建置資料中心，成為醫療機構選擇合作夥伴的硬性指標。

統一安全視角成多雲防禦關鍵

面對混合多雲環境帶來的管理複雜性，傳統各自為政的防禦思維已然捉襟見肘。李尚峰強調，當醫療機構的應用服務橫跨數個雲端平台時，每個平台皆有其自身的安全機制與設定邏輯，IT人員若需分別登入不同平台進行配置與監控，不僅耗時費力，更極易因設定不一致而產生漏洞。

為此，業界發展出雲原生應用防護平台（CNAPP）的整合性解決方案，來提供統一的視角，協助企業全面掌握跨雲環境的安全態勢。其中，雲端安全態勢管理（CSPM）是CNAPP的核心功能之一，它能夠自動化地掃描組織企業在各大公有雲上的資源組態，比對合規性要求與最佳安全實踐，主動發掘潛在風險。

李尚峰以Fortinet的解決方案為例說明，FortiCNAPP平台能夠橫跨主流公有雲環境，持續監控網路連線組態、身分與存取權限設定。例如，該平台可以自動識別出哪些帳號被賦予過高的權限，或是有不應開放的連接埠曝露於公開網路，並即時發出告警，甚至可自動化執行修復動作，以免成為資安破口。

這種事前預防、事中偵測、事後修正的全程監控機制，大幅降低了人為疏失的可能性。透過這樣的整合性平台，醫療機構的IT或資安團隊無須再疲於奔命地學習各雲端平台的差異，而是能透過單一介面，便能確保無論應用部署於何處，皆能遵循一致的安全策略與法規要求，為敏感的醫療資料建構堅實的防線。

AI協作提升帳號防護與事件應變

在鞏固了雲端基礎設施的防線後，下一個關鍵在於防禦身分識別的濫用與內部威脅。李尚峰觀察到，近年來多數的勒索軟體攻擊，其初始入侵的破口往往來自於帳密的竊取。因此，建立零信任架構（ZTA）已是刻不容緩的要務。零信任的核心精神在於「永不信任，持續驗證」，意即任何存取內部資源的請求，無論其來源為何，都必須經過身分驗證與權限審查。

最基礎的實踐便是導入多因素驗證（MFA），然而在實務推動上，常因改變使用者習慣而遭遇阻力。為此，更重要的是針對特權帳號進行集中化的管理。Fortinet研發設計的特權存取管理（FortiPAM）機制，便是針對此一痛點的解決方案。無論是內部高權限的系統管理員，或是外部的維運協力廠商，其存取行為都應受到嚴密控管。透過即時（JIT）的授權模式，給予使用者當下任務所需的最小權限與一次性密碼，任務結束後權限立即回收，可有效避免帳號共用或遭竊所引發的連鎖風險。

另一方面，面對層出不窮且日益複雜的威脅，傳統依賴人力分析的威脅偵測與應變機制，早已不敷使用。如今將AI融入資安維運已成為主流趨勢。李尚峰表示，FortiAI已成為Fortinet旗下所有產品的DNA，而非單一的產品。這股AI動能展現在各個防禦層面，從FortiGate防火牆利用機器學習模型辨識前所未見的惡意軟體，到FortiManager能透過AI理解拓樸圖或自然語言指令，自動生成繁複的網路設定檔。

Fortinet技術顧問李尚峰認為，醫療機構應採納AI驅動的統一資安架構，從零信任的身分管控做起，實現跨多雲環境的自動化威脅偵測與即時應變。

其中，AI對於資安事件應變流程的革新尤為顯著。傳統的資安事件管理平台（SIEM）以及資安協作、自動化與應變平台（SOAR），雖能集中日誌並提供應變劇本（Playbook），但劇本的撰寫與優化極度仰賴資安專家的知識與經驗。如今則可藉由FortiAI賦能，當FortiSIEM偵測到異常時，IT或資安管理者可直接用自然語言詢問AI攻擊的背景、參照MITRE ATT&CK框架理解運用的戰術，以及建議採取的應變措施。

FortiAI不僅能提供詳盡的攻擊脈絡，更能協助自動生成對應的劇本，將以往可能需要數週的事件調查與處理流程，大幅縮短至小時等級。這種人機協作的新模式，不僅解決了資安人才短缺的困境，更讓醫療機構在面對分秒必爭的資安攻擊時，能做出更即時、有效的回應，確保病患資料安全與醫療服務的營運不中斷。