代理式AI驅動智慧轉型　打造企業可信賴營運中樞

在全球產業加速導入人工智慧（AI）的浪潮中，企業逐漸從嘗試階段邁入系統化規劃，並思考如何在營運中長期落地AI驅動的治理與效率提升。微軟Windows與裝置團隊近期提出的Frontier Firm（前沿企業）模型，正是為企業在AI世代建立可信賴的轉型架構提供方向。這套模型以「代理式AI轉型」為核心，協助企業重塑流程、優化供應鏈、強化永續治理，並推進至創新曲線翻轉的全新競爭態勢。

Frontier Firm模型的核心在於將AI置於企業營運中樞位置，不再僅將其視為輔助性工具，而是重新定義流程與價值創造的驅動力。微軟Windows與裝置事業群合作夥伴合規業務總監Chitra Gopalakrishnan表示，所謂Frontier Firm，是指以AI為核心重塑組織架構的企業，藉由智慧化的人機協作團隊，在高度競爭的市場中快速擴張，並能持續創造價值。

她進一步歸納Frontier Firm必須實現的四大成果。首先是重新定義客戶體驗。企業必須善用AI預測甚至先於客戶表達需求之前，就提供個人化互動與服務。其次是流程重塑。傳統流程往往源自人工習慣，效率有限，而AI驅動的代理流程能以更高的自動化與智慧化完成任務。第三是重新定義員工體驗。AI透過減少繁瑣事務，讓員工能將心力集中在策略性與創新性的工作上，進而提升留才與滿意度。

最後是加速創新曲線。產品與服務能否因AI而縮短週期、降低成本，將是檢驗企業是否真正具備Frontier Firm競爭力的關鍵指標。 微軟首席產品群經理Michael Bowman補充，Frontier Firm的發展並非線性過程，而是涵蓋三個並行階段。第一階段是「人與系統協作」，AI協助人類加速完成任務；第二階段是「人類主導代理」，將整體流程交由代理（Agent）群組執行；第三階段則是「人類主導代理營運」，甚至讓整個部門的運作由代理團隊主導。許多企業會同時處於不同階段，而挑戰往往不在技術本身，而在於如何將新技術有效融入既有的流程與架構。

微軟的研究數據也顯示，目前全球雖已有大量企業導入AI，但僅約四分之一的企業真正達到顯著成效，形成所謂的價值落差（Value Gap）。然而，多數企業仍相信AI投資可帶來約四倍的回報。如何跨越這個價值落差，正是Frontier Firm模型欲解決的核心問題。

供應鏈與永續雙軌推進

要讓Frontier Firm模型具體成形，必須透過真實案例來驗證其可行性。Chitra Gopalakrishnan與Michael Bowman分享了微軟內部導入Agentic AI的實踐經驗，涵蓋供應鏈管理、永續治理與技術文件維運三大領域，展現AI如何突破傳統瓶頸，並帶來可量化的營運成效。

在供應鏈場景中，Windows團隊將超過60個不同流程與數千家供應商的資料進行串聯。傳統上，這是一個高度複雜且難以即時掌握的系統。透過4個AI代理——負責採購分析的Sourcing Agent、處理通路需求的Channel Agent、監控製造效率的Manufacturing Agent、負責流程驗證的FPI Agent——團隊成功將任務效率提升80%，整體生產力翻倍，供應鏈反應速度也隨之大幅提升。

在永續治理方面，微軟需管理超過130家全球供應商，其能源使用報告格式高度分散，傳統整理作業常需耗時數月。導入AI代理後，首先訓練模型辨識各國政府印章與合約格式，接著統一能源消耗數據格式，並自動驗證是否符合永續目標。最終不僅每月節省超過百小時的人工處理時間，數據品質也顯著提升，團隊得以專注於更具策略性的環境永續倡議。

另一個關鍵案例是技術文件維運的自動化。微軟必須維護超過十萬頁的技術文件，涵蓋Windows、Office、SQL等產品，且需定期更新。這些文件直接影響全球開發者的互通性，品質與準確性至關重要。

微軟Windows與裝置事業群合作夥伴合規業務總監Chitra Gopalakrishnan表示，AI不再只是輔助工具，而是企業營運中樞的一部分。唯有在信任架構之上，才能真正成為推動創新與競爭力的引擎。

過去的做法是由工程師撰寫文件，再經過冗長且繁瑣的人工檢驗，不僅延宕發佈週期，也消耗大量人力。微軟在文件撰寫工具中加入AI驗證代理，當文件提交後，代理會即時檢查跨文件引用是否正確、錯誤碼與語法是否符合規範，並自動在Azure DevOps系統建立缺陷回報。這項自動化措施使發佈週期縮短50%，團隊生產力提升三倍。更重要的是，開發者獲得品質更高的文件，工程團隊則能將精力集中於策略性專案，而非例行檢查。

Windows具備可信賴AI功能

除了組織層級的應用，微軟也將AI能力延伸至個人化的Windows平台功能，展現如何在端點實現「可信賴創新」。

Recall功能可視為個人化記憶助理，透過對使用者操作畫面的快照，讓使用者能以自然語言檢索過去的文件、郵件與對話，同時確保隱私與自主控管。Click-to-Do則是一種單鍵操作的智慧助手，可針對螢幕內容即時提供建議，例如摘要、影像編輯或跨應用程式操作，成為生產力的加速器。

Studio FX聚焦於音視訊會議體驗，透過AI動態調整燈光、降噪與視覺濾鏡，甚至模擬眼神接觸，讓遠距溝通更貼近實境。AI Foundry則是一套完整的AI工具箱，結合在地語言模型、影像處理與語意搜尋，並以模型上下文協定（MCP）提供統一介面，協助開發者快速將應用程式與AI模型串接，無需額外撰寫複雜程式碼。

這些功能的共通點，在於皆建構於Responsible AI（負責任AI）原則之上。公平性、可靠與安全性、隱私保護、透明性與問責制，構成微軟產品開發的核心準則。這種由上而下的治理設計，確保創新並非脫離規範的冒進，而是在信任基礎上的永續發展。