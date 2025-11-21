全球電子協會發布《雙重重大性評估工具包》 助力電子產業遵循永續發展

全球電子協會日前宣布正式推出《雙重重大性評估（Double Materiality Assessment，DMA）工具包》，旨在幫助企業有效因應歐盟《企業永續發展報告指令》（Corporate Sustainability Reporting Directive，CSRD）的複雜要求。

儘管CSRD是一項歐盟法規，其影響範圍卻遍及全球。在歐洲設有營運據點、子公司或於當地擁有相當銷售規模的企業及其全球供應鏈，都須遵循該指令所訂定的嚴格永續報告標準。

歐盟CSRD要求企業必須進行深入的雙重重大性評估，從兩大面向衡量企業永續影響：第一，對地球產生的衝擊；第二，環境與社會議題對企業財務的影響。DMA評估過程對電子產業而言尤其複雜，原因在於全球電子供應鏈緊密相關，同時面臨產業特有的永續挑戰。在資源與時間有限的情況下，若電子企業不符規範或評估不完整，可能面臨監管處罰、品牌聲譽受損、投資人信心下滑等風險。

除工具包外，協會同步推出全新「重大性資源中心（Materiality Resource Hub）」，針對電子產業提供實用且分門別類的指南，協助企業提升永續報告品質，並強化整體供應鏈的決策能力。

全球電子協會的DMA工具包專為從永續發展與合規團隊到參與報告工作的企業高層管理者等不同利害關係人而設計，提供詳盡、產業導向的指引，協助企業加速符合CSRD要求的報告進程，減少從零開始的負擔與遺漏關鍵重大議題的風險，從而確保評估的完整性。

該工具包由全球電子協會與Anthesis集團合作開發，結合產業資源與會員企業的洞察，並與歐洲財務報導諮詢小組（European Financial Reporting Advisory Group，EFRAG）方法論及CSRD要求一致。

DMA工具包涵蓋整個電子供應鏈的環境、人權與治理議題──從原材料開採到廢棄物管理、從勞動實踐到資料安全──包括：

DMA專案計畫：提供為期六個月路線圖、利害關係人溝通模板及推薦團隊架構。

電子產業永續發展脈絡報告：對全球電子產業的永續發展現況進行分析，包括與《歐洲永續發展報告準則》（European Sustainability Reporting Standards，ESRS）主題與子主題對應的預識別重大議題，並為從原始設備製造商（OEM）到上游印刷電路板（PCB）製造商等電子產業子領域的永續發展領袖提供洞察。

影響、風險與機會評分（IROs）：包含案例評分框架、案例參考及重大性門檻設定指引等實用資源。

全球電子協會永續發展策略專家Kelly Scanlon博士（DrPH）表示：「電子產業位於全球最複雜也最分散的供應鏈核心，CSRD提升了資訊透明度的門檻，但所需的資料量與分析也成為挑戰。我們的DMA工具包為電子產業量身打造了一條清晰且結構化的路徑。」

Anthesis集團策略客戶經理Mari Desangles表示：「我們很高興能與全球電子協會合作開發DMA工具包的初始內容，此資源旨在為企業提供實用指引，以協助企業在整個價值鏈中應對複雜性，並將遵循規範的義務轉化為策略性商機。」