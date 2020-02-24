解讀2020企業儲存大趨勢　邊緣核心雲端全面驅動

面對由資料驅動的時代，企業迫切需要能夠帶來競爭優勢的解決方案，尤其當愈來愈多的關鍵與超關鍵資料不斷被創建，資料的存取、保護、管理與應用已成為企業在數位轉型中亟需面對的課題。如何蒐集資料與分析以作為創新營運的策略依據、如何因應快速增長的資料即時回應需求，都需要現代化儲存技術來加以協助。

過去一年，企業儲存加速發展腳步，儲存即服務（Storage as a Service）的新型態消費模式開始紮根；更快以及更大容量的快閃儲存陣列不斷推陳出新；因應企業混合雲操作，雲端供應商開始將公有雲搬進企業內部環境；軟體定義儲存需求不斷增長，連帶也推升超融合基礎架構（HCI）增長力道；不少業界專家認為，這些發展中的趨勢都可望在2020年持續發光發熱，除此之外，5G與物聯網（IoT）也將促使邊緣運算（Edge Computing）日益重要，而容器、區塊鏈以及物件儲存都值得在2020年持續加以觀察。

NVMe佈局加速HCI拓展邊緣運算有望

IDC亞太區資深市場分析師卓莉云便提到，延續2019年的發展，全快閃儲存陣列（AFA）、超融合基礎架構以及NVMe的應用都將持續蓬勃發展。過去有不少企業因每GB的成本價格較高而對全快閃儲存陣列抱以觀望的態度，但是隨著每GB成本的下降，AFA的採用率不斷攀升，不只是金融業、製造業，幾乎各個行業都開始採購，企業已然意識到全快閃儲存陣列可為業務帶來更高的效率、節省電力以及冷卻成本，而這樣的思維也反映在台灣儲存市場的表現上，AFA需求持續成長。

在此同時，NVMe也在加速應用中，目前各大品牌業者已推出NVMe Ready的產品，Pure Storage FlashArray//X已全系列就緒，去年Dell也發表PowerMax，最高可達1,000萬IOPS效能，Hitachi Vantara VSP 5000 Series系列已支援NVMe介面，IBM FlashSystem 9100也是一款NVMe儲存系統，顯然愈來愈多的原廠投入，並且將其應用在主流的企業儲存產品之中。由於NVMe的低延遲優勢，預期會用在Tier 0、Tier 1的應用服務，而且會持續地成長。

「預期，明年可能會看到更多人工智慧（AI）使用案例，例如製造業希望知道生產線上的運作是否順利，若是能提早發現故障，就能避免停機與材料的浪費；零售業者也會進行資料分析，觀察客戶的消費行為，如果企業希望運用AI來進行推論，全快閃架構也是必要的選項。」卓莉云繼續說明，但這並不意謂企業會捨棄混合式快閃儲存陣列（HFA），對於那些沒有延遲疑慮或非關鍵應用，混合式快閃儲存依然有較好的性價比，若不是非常要求效能，HFA已能滿足需求。

另外，超融合基礎架構態勢依舊看好，甚至隱隱已取代部分低階或中階的儲存方案，對於資金不是那麼充裕、IT專業人力較為缺乏的中小企業或新創公司來說，採用HCI不僅容易部署，應用服務也能快速上線。她指出，在歐美市場，HCI很早便應用在邊緣運算市場，這也是未來HCI能擴大的應用領域。「現今企業採用HCI方案多半是為了整合傳統架構環境，但並沒有充份應用HCI的全部效益，目前亞太地區主要都是應用在虛擬化平台、VDI或是資料庫集中化的應用，某個程度來看，這拘束了HCI的市場潛力。」而邊緣運算不只需要存放資料，還需要運算力來處理資料，例如Google Home智慧音箱，使用者詢問問題後就能得到答案便是一個很典型的例子，未來企業將需要更多類似這樣的處理能力，而且這也會遠比企業在邊緣部署NVIDIA解決方案或其他儲存設備更具有成本效益。

儲存即服務需求擴大物件儲存重新崛起

Pure Storage則認為2020年儲存領域的趨勢包括：儲存即服務的訂閱模式、現代化分析技術將更創新且蓬勃、AI在企業決策中扮演更重要的角色、物件儲存將擺脫既有「冷儲存（Cold Storage）」印象重新崛起、快閃儲存技術將藉由儲存級記憶體及QLC快閃記憶體等固態技術在2020年有所突破，以及容器的應用將在穩定儲存技術支持下成為主流。

Pure Storage台灣技術總監何與暉解釋，隨著資料量爆增，企業對於儲存的需求逐漸提升，為了避免投資上的浪費，如何將資源做最有效的運用，是現今企業面臨新增的儲存需求時所遭遇的挑戰。近年來，儲存訂閱式服務的概念興起，使用者開始透過訂閱的方式來取得創新的服務，「隨著雲端服務日漸成熟，企業希望在地端也能擁有雲端依需計價的方便性，但同時兼顧安全性。預期在2020年，這樣的思維也將使儲存即服務的需求增大。」

另外，在一般人印象中多半作為歷史資料或者是冷資料存放的物件儲存，將扮演另外一個重要角色－用來儲存雲端服務與應用的相關資料。由於物件儲存能支援大量平行處理，也能作為混合雲的分享池讓應用取得資源以提高效能，包含Splunk以及Vertica，都已將資料存放在物件儲存，以節省成本提高效能。

而隨著科技發展，智慧家庭、工業物聯網及車聯網等智能設備的成長，可使用與分析的資料來源大量增加；數位轉型以及AI蓬勃發展，也使得資料分析、應用的需求劇增。在資料量來源、分析應用的需求及規模都急速上升的環境背景下，有更多的基礎架構選擇出現，更多元的分析技術也隨之而生，例如愈來愈多人正在使用不同的開源處理平台，如Apache Flink、Apache Beam和Spark Streaming，以及商業方案如Splunk DSP來取代傳統的資料分析平台，藉由無狀態伺服器、容器以及高效能的S3組成的架構，應付更大量的分析，而且速度將會更快。

「全快閃儲存進入市場的時候，就被定位在Tier 1或是以效能為取向的目標市場，隨著儲存級記憶體（Storage Class Memory，SCM）與QLC等新技術加入，未來會各自分工來處理各種應用，以滿足不同的業務需求。在高階儲存的應用方面，結合SCM與NVMe-oF等高速協議，將能夠得到趨近於DAS的架構環境。」他認為，QLC進入儲存市場後，將會對傳統磁碟陣列造成更大的震撼，非常適合針對Tier 2或部份Tier 1應用，除了感受到效能加速外，還能節省資料中心的功耗與樓地板面積。 此外，AI會從諮詢的角色變成主動式的決策，愈來愈多的企業會以開放的心態讓人工智慧進行決策分析，也會用來預測模型以及偵測問題。最後，由於有愈來愈多的應用或核心系統部署在容器上，企業需要一個持續可靠的儲存效能來支持資料庫與應用程式，這在2020年也會是一個關鍵的發展趨勢。

邊緣運算與區塊鏈均值得觀察

NetApp策略長Atish Gude最近也發佈2020年的儲存趨勢預測，他提到，基礎架構現代化已成企業的巨大壓力，為此，企業組織正從內部環境部署移轉到公有雲服務、建立私有雲，或將資料中心的硬碟存取轉移到快閃儲存，有些組織甚至同步進行上述所有轉型。這些變革雖然開啟了通往無窮潛力的大門，卻也帶來更高的IT複雜度。

「預期簡易性和自訂能力的需求，將成為引領IT採購決策最首要的因素。」Atish Gude認為解決方案供應商除了向企業提供靈活的現代化技術，也須讓企業能夠自訂使用與運用這些技術，以滿足不斷演變的商業模式。在IT部門均設法減輕維護與硬體設備成本，並採取隨用隨付的方式以減少例行性開銷之下，簡易性和選擇性將成為考量關鍵。

5G與物聯網（IoT）將促使邊緣運算日益重要。

除了採購模式的改變之外，在技術趨勢部份，包含邊緣運算、區塊鏈的發展都不容小覷。Atish Gude首先提到，隨著5G問世，由AI驅動的物聯網得以成真，邊緣運算環境的顛覆性將更甚於雲端技術。

為了實現5G無所不在的普及度，必須採用成本更低廉的感測器以及AI應用程式，來打造運算密集的邊緣環境做為營運基礎，這也將帶動許多技術廠商與相關業者投入邊緣運算市場，以實現AI導向物聯網（AIoT）。

不過，由AI驅動的物聯網革命需要大量判定邊緣運算任務的優先順序，進而也會顛覆IT基礎架構和資料管理的優先順序。由於邊緣裝置不再侷限於家用設備（例如連網的恆溫空調和音箱），觸及範圍變得更遠（例如連網的太陽能發電廠），更多的資料中心將被建置在邊緣環境，因此也會需要AIOps軟體來監控從邊緣、核心至雲端的複雜環境。

另外，Atish Gude也提到了區塊鏈的發展，預期在2020年之後，將引爆更大範圍的實作。「從區塊鏈角度來看，加密貨幣熱潮仍是眾人關注焦點，但產業中多數廠商都瞭解，此技術的發展局勢和應用潛力其實更加廣大深遠，企業將進一步採用無法被竄改的帳本或超級帳本（Hyperledger），這意味著區塊鏈技術更趨成熟，能適用於更多種使用案例。」他預期，區塊鏈將開始變成「主流」，例如用來協助醫療產業建立全面通用的病歷，改善製藥流程等的監管鏈。