多代理AI變身行動派　開啟企業決策新模式

生成式AI（GenAI）正推動各產業的數位應用加速演進。當大型語言模型（LLM）能力持續突破、應用門檻快速降低，企業已不再僅滿足於生成文字或圖像的表層創意，而是轉向如何將AI融入內部資料資產，使其能驅動具商業價值的決策與行動。

生成式AI的焦點，正從「生成內容」轉為「生成行動」，進入能自動決策、主動執行的代理型AI（Agentic AI）階段，重塑企業的營運流程與決策節奏。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰指出，生成式AI在企業端的價值，不該停留於創意或客服輔助，而應成為可被信任的行動代理（Agent），能夠理解企業目標、感知環境變化，並在既定邏輯下主動完成任務。他強調，AI真正的價值在於「從預測走向行動」，讓模型不只是分析數據、提出建議，而是能根據預測結果自動執行最佳化決策。這一理念也貫穿於Appier的產品設計，使AI具備思考邏輯與商業理解力，成為企業的策略決策夥伴。

游直翰的AI研究起點可追溯至二十年前，當時以多代理系統（Multi-Agent System）與自動駕駛控制演算法為核心，研究如何讓軟體具備感知環境、判斷目標並採取行動的能力。如今，這一思維已成為Appier產品設計的核心方向——讓軟體從被動的輔助工具，進化為能主動完成任務的智慧代理。

游直翰進一步指出，具備價值的AI代理應同時擁有三項關鍵特質：其一，能吸收專家知識形成可重用的決策邏輯，使模型建議更貼近專業實務；其二，具備持續學習（Continuous Learning）機制，隨時間變化自我調整策略；其三，以預測模型（Predictive Model）為核心估算行動結果，控制決策風險於可接受範圍內。這些能力讓AI代理不僅能「建議」，更能「執行建議」，實現決策與行動的零距離。

Appier依此理念構築三大產品雲服務：廣告雲、個人化雲與數據雲。三者分別對應行銷旅程的不同階段，從廣告投放與品牌觸及、顧客互動與留存，到資料洞察與營運分析，背後則由一個統一的代理協作網支撐，使各代理能依任務分工自動協同運作，形成閉環決策體系。

代理型AI重塑行銷與內容生成節奏

Appier廣告雲產品負責人謝六拾指出，ROI代理是廣告雲的核心，結合即時情境感知與個人化推薦能力。傳統投放策略多以固定分眾與靜態素材為主，而ROI代理能根據使用者身分、時間、地點與裝置狀態動態調整素材與訊息密度。例如通勤時段會投放以影像為主的簡潔商品卡，而晚間家庭時段則以敘事性影片深化考量，內容節奏亦依據個人歷史互動軌跡微調。

更重要的是，ROI代理在背景持續執行媒體組合模型，以增量效益為核心評估各來源與格式的邊際貢獻，並自動調整預算分配，以達成「最小支出創造最大新增營收」的最適化結果。

人機協作驅動決策自動化

在個人化雲中，Appier個人化雲產品負責人張智翔將Sales Agent與Service Agent形容為「全年無休的AI店長」。Sales Agent能即時分析訪客行為，提供動態加購建議、限時刺激與體驗預約，並於取得授權後延伸至站外接觸。Service Agent則依品牌規範自動處理訂單查詢與常見問題，超出範疇時即無縫轉接真人客服。這樣的設計不在於取代人力，而是讓互動語境可被標準化、學習化，進而反饋後台資料，為下一輪分眾與旅程設計提供語料訓練。

行銷活動代理進一步將行銷七要素——目標、受眾、通路、旅程、內容、時機與頻率——收斂至自然語言界面，讓行銷人能以對話方式定義策略並同步輸出追蹤設定。投放後，代理自動收斂優化，讓資料到上線的摩擦降至最低，使策略形成與執行幾乎無縫接軌。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，AI Agent將成為企業真正的行動夥伴，協助人類完成繁複流程，讓每位成員把時間專注在高價值決策，進而打造更敏捷且具持續競爭力的智慧型組織。

數據雲則是整個代理體系的基礎。Appier數據雲產品負責人陳人豪指出，多數企業在資料面臨三大挑戰：跨部門整合流程冗長、洞察延遲打斷獲利循環、海量訊號下易產生盲區。為此，受眾代理以任務可執行為原則，自動完成分眾假設、驗證與產出，並提供推理透明度，協助行銷人理解模型建議。再結合預測式AI（Predictive AI）與產業最佳實務，從海量訊號中識別高價值族群並直接下發至投放系統。

為降低大型語言模型常見的幻覺（Hallucination），團隊自研數據品質增強引擎，結合語意標註、資料結構對齊與清洗標準化機制，確保代理能正確理解資料結構與意圖。洞察代理則擔任企業的虛擬資料科學家，進行營收歸因、線上到線下導流、品類交叉銷售、檔期成效與通路鋪貨分析，並將結果轉化為行動建議回饋至其他代理，形成跨代理決策網。

陳人豪以美妝品牌的導入案例為例，僅用5週就完成啟動與驗證的一整套流程。過去行銷團隊要完成跨部門數據驗證與分眾分析，往往需要3天以上，導入Agent後，同樣的決策可以在1小時內完成，等於在效率上提升24倍。這些成果顯示，當分眾、素材與投放節奏由代理協作完成並以資料閉環運作，行銷決策能以證據為依據，取代經驗直覺。

