KDAN 攜手商業夥伴共築生態圈

KDAN凱鈿首次舉行2025 KDAN Solution Day經銷商大會，以「數位賦能生態圈」為核心，展示旗下企業級產品與技術服務，跨足AI文件處理及PDF技術服務、電子簽章與數位工作流，以及數據與商業智慧，整合完整企業文件智慧工作流。同場邀請業界講師AWS Taiwan、SYSTEX精誠資訊、台灣富士軟片資訊，以及經銷合作、商業夥伴一同共襄盛舉，展現KDAN以技術力深化生態圈，並加速國際市場佈局的關鍵步伐，見證KDAN凱鈿全新里程碑。

本次KDAN Solution Day由KDAN文件應用事業群和數位化企業流程事業群（點點簽DottedSign），以及多位業界講師分享產業第一線的趨勢與實務經驗。AWS深入解析企業在導入雲端與AI文件處理時的資安挑戰，並演示AWS與KDAN如何打造端到端的安全架構。KDAN文件應用事業群 分享企業從文件走向資料的創新推進路徑，展示AI文件處理、OCR與PDF技術在企業流程最佳化的實際應用。點點簽團隊介紹電子簽名API在企業工作流中的落地案例，說明電子簽章從單點工具升級為信任與自動化流程的核心元件。最後座談論壇由KDAN凱鈿產品暨策略長蘇俊欽主持，協同精誠資訊與台灣富士軟片資訊探討跨產業觀點，以金融、製造等領域在智慧工作流與AI落地上的最佳實務，協助企業加速導入文件自動化與完整解決方案。

凱鈿創辦人兼董事長蘇柏州表示，今（2025）年我們深耕在SDK/API技術模組化和資訊安全合規的強化，建構出企業文件技術的標準化及技術後援，2026年將是KDAN擴大全球合作版圖的關鍵時刻。我們將與經銷商、軟體服務開發商（ISV）與系統整合商（SI）攜手，將 AI 文件技術帶向更多國際市場，協助夥伴打造具差異化的解決方案。

根據國際市場研究Stratistics Market Research指出，AI驅動的SaaS全球市場在2024年的市場規模為724億美元，預計到2030年將達到5,985億美元，預測市場規模成長近10倍，年複合增長率高達42.2%，說明AI+SaaS的商業需求強烈。隨著企業重視AI引擎的成長，企業在追求智能成長的同時，往往背後更重視技術串接、維護成本、資安與合規性等實際考量。例如企業員工使用線上AI工具進行文件抓取、語意辨識等功能，仍存在資料外洩風險，若將文件底層技術串接企業私有雲或本地部署，便能享有AI文件效率的同時，也確保資安合規性的高度標準。

KDAN洞見商機，看好未來AI企業文件市場需求，聚焦SDK/API技術模組化與軟體元件化的強項，具備多元彈性的企業私有化部署方式，能快速導入企業現有工作流程，協助企業建構智慧、安全、自動化的文件基礎架構。展望2026年，KDAN以深厚自研文件技術實力、國際行銷經驗與全球多個營運據點，成為驅動企業AI文件自動化引擎，加速全球數位生態圈佈局，攜手商業夥伴，共創市場新高度。