Fortinet 2026 全球資安威脅預測

Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》Cybersecurity Predictions for 2026，持續分析科技、經濟與人類行為，如何交織影響全球資安風險版圖。報告指出，網路犯罪正持續演變成一個高度組織化的產業，由自動化、專業分工與AI驅動。未來一年，攻防雙方的關鍵，將更著重於行動的「速度」，也就是能多快將情資轉化為攻防行動。近年來，台灣也面臨到更多駭客針對關鍵基礎設施、OT、供應鏈所發動的複雜、大規模的攻擊。組織中的資安團隊，必須重新思考資安防禦架構與策略，使其運作能跟上自動化被快速利用的攻擊生態系。

Fortinet全球威脅情報副總裁Derek Manky表示，攻擊者越來越關注製造、醫療與關鍵基礎設施等具有高價值的重點產業。今（2025）年，我們觀察到台灣的勒索軟體偵測量增加超過40%，從年初一波針對大型醫院的攻擊即可佐證。勒索軟體即服務（RaaS）模式正快速擴張至OT環境，結合資料竊取、勒索與服務中斷，早已匯聚於單一攻擊腳本中。台灣身處全球科技供應鏈核心，組織必須在資安治理中，採取與攻擊者相同等級的營運原則、自動化與協同措施，才能有效提升相對應的防禦能力。

這一年來，Fortinet在亞太區共偵測到5,785億次惡意活動，年增率達13.3%。而台灣作為最常受攻擊的區域之一，在2025年共面臨1,534億次惡意活動。其中，入侵防禦系統（IPS）偵測到1,531億次事件、防毒系統（AV）識別出7,810萬次惡意軟體散布、命令與控制（C2）系統偵測到1.64億次殭屍網路活動。

當前台灣面臨一個高度活躍且快速演進的威脅環境，攻擊者正在將主要目標轉移至對營運的影響和破壞。儘管在漏洞利用嘗試的偵測數量上，自2024年後下降超過7成，但阻斷服務（DoS）攻擊卻增加了61.36%，達1,385億次、勒索軟體偵測量也增加40.77%，達上萬（11,740）次。顯示駭客針對台灣的攻擊手法，正轉向更高價值、以癱瘓營運為目的。台灣的企業組織亟需強化防禦韌性與快速應變能力，以應對攻擊更大量、規模升級、且破壞性更強的威脅環境。

《2026全球資安威脅預測》四大關鍵分析：

AI正在加速網路攻擊的節奏。攻擊模型能夠以遠快於資安分析師的速度，識別並利用防禦系統中的弱點。2026年，最具決定性的變化是，資安團隊將面臨專為網路犯罪打造的自主網路犯罪代理（Autonomous Cybercrime Agents）。這些模型設計成負責特定任務，例如憑證竊取、網路釣魚、橫向移動等，可在攻擊鏈多階段自動運作，無需人類監督。這將使初階攻擊者可以操控複雜的攻擊行動，而高階攻擊者則可將攻擊範圍擴大至數千個目標、降低成本且提升頻率。

同時，生成式AI也將成為攻擊者在成功入侵後的核心工具。攻擊者一旦取得大型資料集的存取權限，就能透過AI在幾分鐘之內分析、關聯資料，精準找到最具價值的勒索或轉售資產。他們可以自動識別關鍵資料、鎖定高價值目標、並大量生成客製化勒索訊息。

根據世界經濟論壇預估，全球網路犯罪的年均成本將在2027年超過24兆美元。產業化的勒索軟體、自動化詐欺、與整合式犯罪模式將是其驅動力。網路犯罪正邁入產業化4.0階段，融合了自動化、整合化與專業化。

憑證竊取將持續演變經過整理的組合清單，其中包含詮釋資料與行為分析。暗網市場的運作模式已越來越接近合法電商平台，具備AI驅動的客戶服務、評價機制與第三方託管服務。殭屍網路將持續是網路犯罪的骨幹，預先遭感染的端點會被打包成現成的滲透套件進行交易，加速了勒索軟體部署或資料外洩。隨著此地下經濟的擴張，使得攻擊者能將憑證竊取、殭屍網路租賃與資料勒索等服務，整合成規模化的商業模式。