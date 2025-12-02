「AI創新智慧物聯網推動平台」：串聯半導體與電子產業鏈　加速AI智慧應用落地

臺灣在半導體與電子製造領域具備深厚技術底蘊，但在跨域整合與應用落地上仍面臨挑戰。為協助產業跨越技術與市場之間的鴻溝，經濟部產業發展署智慧電子產業計畫推動辦公室(SIPO)推動成立「AI創新智慧物聯網推動平台」。

人工智慧(AI)與物聯網(IoT)的結合，已成為驅動產業升級的新引擎。臺灣在半導體與電子製造領域具備深厚技術底蘊，但在跨域整合與應用落地上仍面臨挑戰。為協助產業跨越技術與市場之間的鴻溝，經濟部產業發展署智慧電子產業計畫推動辦公室(SIPO)推動成立「AI創新智慧物聯網推動平台」。平台聚焦「智慧移動」與「智慧穿戴」兩大與臺灣技術優勢高度契合的應用場景，致力整合產業鏈上下游、促成跨域合作，為臺灣企業創造AI創新應用與落地的關鍵動能。

「AI創新智慧物聯網推動平台」平台的誕生，正是呼應政府推動「五大信賴產業」、推進「AI產業化」與「產業AI化」雙軌策略的具體行動。其核心目標在於協助臺灣半導體與電子相關業者，將AI技術與智慧應用緊密結合，讓產業不僅在技術層面持續領先，更能在應用端創造實質價值。

為協助會員廠商落實AI應用與創新合作，「AI創新智慧物聯網推動平台」設計了一套從「需求出發 → 技術媒合 → 應用推進 → 成果擴散」的正向循環運作架構，讓會員廠商精準對接各項應用需求，並找到所需要的技術資源及合適的合作夥伴，加速研發與商品化進程。

此外，「AI創新智慧物聯網推動平台」還透過舉辦技術媒合會、主題工作坊與產業論壇，促進上下游交流；並積極協助會員廠商參與國際展會，提升全球能見度並開拓海外商機。

目前已有上百家國內企業加入「AI創新智慧物聯網推動平台」會員，涵蓋矽智財(IP)、模型/演算法、晶片、模組、系統整合與製造、測試/驗證，以及應用/平台服務等領域。加入平台的企業可獲得多元實質資源，包括會員專屬活動優先權、掌握最新政策與補助資訊，以及享有補助申請輔導的機會。

為了讓更多臺灣半導體、電子產業相關企業善用平台資源，SIPO特別製作《AI創新智慧物聯網推動平台》電子版專刊手冊，完整介紹平台運作模式、服務與資源，以及會員企業產業分布與成功案例分享，真心推薦，不容錯過！

《AI創新智慧物聯網推動平台》電子版專刊手冊已開放免費下載，歡迎點擊下方連結下載。歡迎即刻加入平台，與產業夥伴一起加速創新，開啟AI時代的成長新局！

《AI創新智慧物聯網推動平台》電子版手冊免費下載連結：點此下載