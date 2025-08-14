關稅戰中仍缺工　跨域綠才搶手

環境部發布2025上半年《綠領人才就業趨勢報告》，此為環境部第二年與104人力銀行合作，結合1339組關鍵字與求職會員資料庫進行大數據探勘，報告指出，今年1到4月，平均每月有4,017家企業有綠領人才需求，相較去年同期增加10%。

面對全球氣候變遷加劇，為加速減碳腳步，環境部積極培育綠領人才，攜手32所大學，推出「環境部淨零綠領人才培育課程」，提供四大主題課程，包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡，於今年9月將首發合格證明；求職轉職者更新履歷資料時，可註明已上過官方版的專業課程並取得合格證明，展現綠領專業的能見度。

除此之外，環境部也與104人力銀行合作，發布2025上半年《綠領人才就業趨勢報告》，這份報告結合1,339組關鍵字與求職會員資料庫進行大數據探勘，調查發現，今年1到4月，平均每月有4,017家企業有綠領人才需求，相較去年同期增加10%。

環境部長彭啓明指出，雖然美國關稅戰造成了部分企業觀望，但就調查結果來看，2025年上半年綠領人才的需求依然追平去年，顯示出企業對於綠領人才需求並未受到關稅戰影響。

該報告也對產業、職缺進行深入分析，在2萬多個工作機會中，有近八成的綠領職缺來自於六大產業，包含電子資訊／軟體／半導體、一般製造業、建築營造及不動產、批發／零售／傳直銷、醫療保健及環境衛生業以及法律／會計／顧問／研發／設計業；其中，電子資訊／軟體／半導體因產業規模龐大，技術密集且法規壓力高，再加上來自於供應鏈壓力，因此成為綠領人才需求最大產業，占比達22%，人才缺口超過4,600人。

而從職務需求來看，多數集中於環境安全衛生類人員、業務銷售人員、工程研發人員、維修／技術服務類人員、專案／產品管理類人員、操作／技術類人員，這六大職務就占整體綠領工作48%。

其中，環境安全衛生類人員居綠領人才需求最大職缺及占比15%，人才缺口超過3,300人。而綠領職缺第二名則是業務銷售人員，顯現企業實踐淨零轉型已從行政合規進入到銷售服務。

另外，報告也揭露了綠領工作的月薪中位數來到4萬元，但是具有跨域能力人才，薪資將更高。舉例而言，醫檢師、職業衛生護理師等具備醫療服務專業技術，同時又能投入綠領工作的醫療專業人員，薪資中位數可到7.5萬元；又如綠領的軟體／工程類人員，薪資中位數也有5萬元。

環境部長彭啓明提到，企業對於綠領人才的學歷、科系以及工作經歷要求持續鬆綁，95%綠領工作歡迎大學及以下學歷，事實上77%維修／技術服務類人員只需高中職以上學歷；另外，56%企業歡迎年資一年以下或不限年資的新鮮人，這些條件對於年輕族群都相對友善，而除了環境部淨零綠領人才培育課程之外，未來也會推出一系列加值課程，讓更多的人才加入綠領行業。