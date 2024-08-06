GenAI落地不能只重硬體　資料治理是成功基礎

面對全球AI浪潮，運用AI加速轉型已成企業刻不容緩的議題。然而，HPE近期發布的《構建人工智慧優勢（Architect an AI Advantage）》報告中卻發現，儘管全球對AI的投資與日俱增，但企業卻過度自信而忽略了影響AI應用效果的關鍵領域，包含較低的資料成熟度、網路與運算配置的潛在缺陷，以及倫理與法規遵循等考量。

調查結果指出，雖然企業認同資料管理是應用AI的關鍵，但僅有7%企業可以即時將資料推送／擷取，以作為創新或增加營收之用。此外，也只有26%的受訪企業已建立資料治理模型，施行進階分析。事實上，僅有不到六成的企業能夠在取用（59%）、儲存（57%）到處理（55%）、復原（51%）等關鍵環節一路處理好資料，且比例還不斷遞減。

認知和實際之間的落差，同樣也出現在端到端AI生命週期的運算和網路要求。表面上看來，企業信心十足，高達93%的IT主管認為公司內的網路基礎架構能支援AI流量，而84%認為他們的系統在運算能力有足夠的靈活性，可以因應AI生命週期不同階段的獨特需求。然而，卻只有不到一半的受訪者表示，能夠完全了解訓練、優化和推理等各種AI工作負載需求。

HPE數位科技服務事業處總經理劉士毅指出，缺乏整合所導致的AI技術複雜性將為企業帶來諸多風險和阻礙，HPE設計一站式私有雲AI解決方案的目的，即是為了協助企業加速實現GenAI，因此在整個設計架構中許多環節都已經為企業設想，包含資料管道的處理、資料安全與資料治理都被考量在內。

模型運算資料三元素完整GenAI平台

與NVIDIA合作，HPE宣布推出NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，而Private Cloud AI是其中的核心產品之一。這項解決方案深度整合了NVIDIA AI運算、網路與軟體以及HPE AI儲存、運算和HPE GreenLake雲端平台深度整合的解決方案。除了提供完整的AI基礎架構堆疊，包括NVIDIA Spectrum-X乙太網路、HPE GreenLake for File Storage，以及支援NVIDIA GPU的HPE ProLiant伺服器之外，在軟體堆疊方面，也整合了NVIDIA AI Enterprise軟體平台（包括NVIDIA NIM推論微服務）以及可與NVIDIA AI Enterprise和NVIDIA NIM互補的HPE AI Essentials軟體。

此外，針對維運管理，OpsRamp也已與HPE GreenLake雲端平台整合，可為所有HPE產品和服務提供觀測性和AIOps功能。HPE技術規劃處副總經理范欽輝指出，完整的生成式AI平台應該包含模型、運算以及資料三個元素，雖然檢索增強生成（RAG）在企業端算是較成熟的應用，但是別忘了，早幾年企業也應用了不少深度學習模型，甚至透過微調讓這些模型更具備企業特質，因此生成式AI平台必須能夠支援多樣貌的AI技術，對此HPE也提供四種適合不同AI工作負載及使用案例的配置，以因應企業推論、RAG或是微調等不同的應用需求。

在算力方面，Private Cloud AI支援主要還是會以NVIDIA GPU為主，不過由於不同應用對GPU的效能需求也會不同，HPE會依據定義好的工作負載，進行更合適的搭配。而在資料方面則會有兩個面向，首先在元件方面，由於資料處理在GenAI和深度學習中非常重要，特別是GPU的效能已越來越快，若是資料跟不上，很可能導致GPU的效能完全無法發揮的情況；而深度學習還有資料版本控管的需求，建模過程中每個不同的階段對於資料的存取模式也會有所不同，有些需要大量讀取，有些則是在短時間內要寫入很多資料，因此HPE GreenLake for File Storage已通過NVIDIA DGX BasePOD認證，就是希望為企業提供更好的組合去建立技術堆疊。

第二個面向是資料的使用，HPE Private Cloud AI搭配Data Pipeline軟體，可協助企業在管理模型時，能知道該模型資料來源，以及在建模的過程中，每個階段和資料之間的關聯為何。他提到，不管是深度學習或GenAI的基礎架構其實都是由多個元件組合而成，包含運算、儲存、網路還有上面開發的模型與模型的管理，因此這個預建置、經過驗證的架構，讓企業可以更快速地上線。

資料處理成企業最大課題

隨著人工智慧的工作負載不斷呈現指數級的增長，對基礎架構的需求也隨之攀升。在AI技術的快速演進下，早期只要在自家伺服器安裝一兩張GPU卡就能著手AI應用的時代已經一去不復返了，劉士毅認為，企業若是想要走在主流的道路上發展企業應用，現今的共識是先把AI導入到企業環境，從內部打造數位助理提高生產力，而後再針對特定的應用提供給外部的客戶服務。

原因是，早期試行AI的環境並不大，不同部門採購幾張GPU卡各自訓練自己的資料即可，然而這樣的作法依然會造成資料孤島，而且由各單位招聘各自的AI工程師，這樣的規劃也不太符合效益。比較可行的作法，應該打造一個資料平台，多數大型的企業已經有資料湖、資料平台的概念，目的就是為了把資料做好。

HPE數位科技服務事業處總經理劉士毅指出，HPE在整個設計架構中許多環節都已經為企業設想，包含資料管道的處理、資料安全與資料治理都被考量在內。左為HPE技術規劃處副總經理范欽輝。

「在上述提到的三個元素中，模型最不容易訓練，所以多會仰賴開源模型，而基礎架構則有HPE提供，但是資料處理就必須由企業自行解決。而這也是在AI施行過程中，企業覺得最痛苦的事情，當專案越來越多，資料管理的處理也越重要。」他以金融場景為例說明，某銀行打算進行AI專案，希望可以多方應用發展，所以有些做RAG、有些應用在防洗錢，有些則應用於精準行銷，一開始可能只有三個AI專案進行，而後每年遞增，兩三年後可能有十幾個AI專案，倘若沒有好的工具，很可能就會出現混亂，這也是為什麼在AI應用的背後，不能沒有資料治理方案的原因。AI落地不能只看重硬體，當每筆資料被寫來寫去，有沒有加密，由誰來管理，都要清楚，實務上還是要有人能維護資料，包含資料的安全與資料的治理。

劉士毅最後強調，AI轉型勢必會推動IT預算的支出，不同企業面對不同的應用需求，投入的預算都會不同，但是除了預算之外，人才也面臨不小挑戰。「很多企業連資料工程師都找不到，更不用說資料科學家。」儘管AI應用現今在浪頭上，也有不少人才湧入，但要找到可以直接給企業使用的人才還需要一點時間，「接下來人才會是最大的斷層，如果沒有好的人才做資料工程或資料科學之類的工作，基本上就很難採用微調的技術，而會選擇RAG的方式，最終也會影響到預期實現的目標。HPE之所以會打造資料平台的原因正是考量了這些因素，不管是小型企業或是大型企業，都可以輕鬆地依據需求來加以部署。」