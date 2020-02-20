搭建整合式資安平台　共同打擊進階威脅入侵

在2019年資安市場最受到關注的併購案，莫過於成立至今已超過35年、在台灣已累積眾多企業用戶的賽門鐵克（Symantec），被通訊晶片大廠博通（Broadcom）以107億美元現金收購；至於消費端品牌Norton，以及LifeLock等產品，則是改為NortonLifeLock公司繼續營運。

儘管企業端全產品線幕後股權已易主，賽門鐵克首席技術顧問張士龍表示，研發的腳步卻未曾停歇，繼SEP（Symantec Endpoint Protection）地端最新14.2版之後，SEP 15則是在賽門鐵克整合式網路防禦（Integrated Cyber Defense）平台中扮演關鍵角色，皆按照原計畫持續發展中。甚至為物聯網環境的實體安全，亦設計提供Symantec ICSP（Industrial Control System Protection）實體設備，主要用於確保隨身碟安全性。

張士龍說明，之所以研發Symantec ICSP，也是因應企業需求，特別是OT場域，例如修補更新程式通常是透過隨身碟接取USB連接埠來執行安裝，問題是藉此引發病毒感染的事件相當多，因此多數OT場域已經開始要求隨身碟必須經過掃描驗證過後，才可接上場域中的機台執行操作。Symantec ICSP不僅可執行掃描，驗證通過後會附上標籤，若隨身碟接上機台後，作業系統中的代理程式並未偵測到驗證標籤，該隨身碟將無法被掛載，藉此把關安全性。

勒索軟體演進為針對性攻擊

截至2019年已經推出24期的賽門鐵克網路安全威脅研究報告（ISTR），2020年並未發布，不過張士龍仍針對過去一年來本土企業資安現況，提出觀察重點。首先是勒索軟體大量轉向攻擊企業，甚至極具針對性，其中一項因素在於企業端較消費者支付贖金的機會更高。

「過去一年來發現的勒索軟體做法，更偏重於全面性的滲透，而且都是在同一時間大規模的發作，意思是，不像以前零星地加密勒索主機，而是滲透成功後先行潛伏，感染途徑則可能透過釣魚郵件、惡意網站連結等方式。」

張士龍說明，通常橫向擴散感染的目標大多是Active Directory網域伺服器，藉由最高管理權限的帳密派送勒索軟體到各個端點，以迴避多重防禦技術的攔阻，通常會在接近離峰時間大規模發作，達到勒索的目的。攻擊者發動的策略是以企業主願意支付贖金為核心，計畫性地逐階段滲透，而非以往隨機地感染個別企業員工。畢竟遭受勒索軟體感染的端點，只要檔案有定期排程備份，IT管理者可能視為個案，選擇重新安裝作業系統之後再備份還原，既無須向高階管理層報告更不會支付贖金。若為大規模感染、同一時間發作，極可能導致營運業務被迫中斷，如此一來勢必驚動高階管理層，才有機會得到贖金。

這類事前擬定計畫，滲透成功後先行潛伏，橫向擴散到達一定規模後同時間發作的攻擊手法日漸增加，在2020年勢必還會持續發生，企業必須有所警惕。

產業轉型同時須正視雲端風險管理

其次是雲端安全事件將隨著用量增長持續發生。近年來本土企業積極推展的數位轉型，雲端服務可說是其中的要項，如今多數企業IT環境呈現地端與雲端服務並存的狀態，在混合雲的架構中，地端本就已經建置許多資安防護機制，員工在企業外部欲存取資源必須經過加密連線、身分驗證等多重檢查關卡，已是相當成熟的技術；雲端服務的特性是可隨需啟用，方便之餘卻接連爆發誤操作導致資料曝光的事件。

張士龍曾接觸實際發生過公有雲平台不當配置、操作錯誤導致資料曝光的客戶，深入了解操作錯誤何以導致資料曝光，主因在於雲端平台上的安全防護政策難以落實，畢竟地端有多層式防禦，雲端環境則難以實踐。再加上部署在雲端平台上的應用服務，架構往往較為複雜，通常會介接其他外部服務整合運行，問題是，有能力完全掌控的人才並不多，只能從錯誤中學習經驗。另一項常見的因素是業務部門採用雲端服務的用意是為了便利、提高生產力，安全性問題經常不在考量之列，企業制定的資安管理範疇中尚未納入雲端服務採用規則之際，IT人員亦無力介入控管。

第三個重點是第五代行動網路通訊（5G）的安全性。例如儘管5G的傳輸頻寬提升、延遲時間大幅降低，眾所皆知，覆蓋率卻不如4G LTE，電信商可能會把語音與資料，兩者切換遞送，在覆蓋率較差的環境，可能會搭配Wi-Fi來補強。「這種切換傳輸模式的漏洞，攻擊者勢必已經開始研究，屆時影響所及，甚至不只是以往認知的資安事件，而是性命攸關的事故。」張士龍說。

整合式網路防禦降低資安複雜度

同管道皆可取得即時資料，進行分析檢查，一旦攔截到未知型檔案，經過閘道端的沙箱功能模擬分析明確指出威脅指標，不僅可直接逕行阻斷，還必須進一步通知端點環境的防護機制，立即增添偵測攔阻能力，如此才可發揮聯防效益。

張士龍強調，這也正是賽門鐵克近年來發展重點。賽門鐵克在端點環境中設計提供Hardening技術，把所有應用程式先行分類，並且區分成已知為善意與惡意，若無法辨識則屬於未知，企業可自訂政策，當偵測發現未知型檔案時，運用Hardening技術限制該檔案的執行權限，例如禁止修改註冊機碼、系統核心檔案等行為，除非已經被確認為善意，並列入白名單，才解除限制。

賽門鐵克首席技術顧問張士龍表示，SEP端點防護設計的雲端與地端管理介面的差異，主要在於功能性方面，雲端版本會以簡單操作方向設計，例如提供實際部署範本，讓IT管理者選擇套用即可配置完成。

此外，賽門鐵克整合了多家併購取得的技術，例如Blue Coat、Fireglass等，提出整合式網路防禦（Integrated Cyber Defense）平台，其中包含資訊防護、威脅防護、身分管理、合規性等項目，涵蓋端點、網路、應用程式，以及雲端情資為後盾，所整合而成，並且還可協同第三方合作夥伴，以降低資安架構的複雜度，保護企業免於遭受攻擊威脅所害。

整合式網路防禦設計以統一的管理介面，即可掌握來自不同控制點所蒐集的資訊，較特別的是，賽門鐵克旗下的SEP、資料外洩防護、網頁應用安全、郵件安全機制，同時也是蒐集器，基於賽門鐵克ICDx（Integrated Cyber Defense Exchange）定義的屬性、物件、事件類型與類別，以標準化格式進行資料蒐集與交換，並且提供API介接企業既有的SIEM平台，解除異質資安技術的資料孤島問題，提高可視性與資料分析能力。