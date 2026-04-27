Tier認證把關機房韌性　供電治理決定AI部署規模

生成式人工智慧（GenAI）與大型模型訓練需求持續擴張，資料中心已不再只是承載伺服器與儲存設備的後端場域，而是支撐企業數位服務、雲端平台、金融交易與AI運算的關鍵基礎設施。

當算力密度快速上升，企業真正要面對的問題，大多不是單純添購更多GPU伺服器，而是整體設施是否具備足夠的供電韌性、冷卻能力、維護機制與營運制度，能夠支撐長時間、高負載且不中斷的服務要求。

Uptime Institute北亞區董事總經理胡嘉慶表示，資料中心產業近年最核心的變化，在於市場已不再把機房視為單純的設備空間，而是視為一個必須以結果導向管理的基礎設施平台。也因此，產業真正要建立的不是單一設備規格，而是跨越設計、建置驗證與營運管理的共同語言。

Uptime Institute創立迄今已30多年，初期為了解決業界缺乏共通語言痛點，於1996年發表Tier資料中心等級認證標準。這套標準的核心精神聚焦於性能展現與營運成果，而非僵化的查核清單。畢竟資料中心設計與建置必須針對電力、冷卻、實體安全等環節進行系統性驗證，方能確保IT服務在計畫內與計畫外事件中持續穩定。

在等級劃分上，當前業界最關注Tier 3可線上維護與Tier 4容錯設計。胡嘉慶表示，資料中心韌性（Resilience）設計至關重要，遭遇攻擊或局部電力損毀時，具備備援與旁路設計架構仍能持續運作。Tier 3要求進行計畫性維修時不影響設備供電與冷卻；Tier 4則容許單一設備或人為故障發生。兩者硬體購置成本差異不大，挑戰在於實體空間隔離。

胡嘉慶觀察，企業導入第三方認證的動機，多數也是為了在認證過程中提早修正設計弱點，降低未來營運風險。尤其對於第三方託管（Colocation）服務商、金融業與大型企業而言，未必具備深厚的資料中心設計專業，因此更需要一套中立、可驗證的方法，確認設施供應商所宣稱的韌性能力，是否真能被落地執行。

AI運算挑戰 供電與冷卻首當其衝

若說Tier體系回答的是「資料中心應該具備什麼樣的基礎韌性」，那麼AI資料中心的興起，則把這套韌性要求推升到更嚴苛的壓力測試。胡嘉慶分析，AI資料中心與傳統企業機房最大的不同，在於運算密度、瞬時電力需求變化與散熱模式都大幅改變。尤其模型訓練執行階段，GPU叢集負載高且功率變化劇烈，這類瞬時功率波動會直接衝擊變壓、配電與備援系統的安全係數。對資料中心供應商而言，這不是把原本的電力系統簡單放大即可解決，而是整體配電架構、保護機制與現場設備選型都要重新思考。

他進一步指出，當單櫃功率密度持續上升，傳統低壓大量配電方式將愈來愈難以支撐，因此，資料中心園區內導入中高壓配電、近端變壓與更短距離電力分配，將成為未來主流方向。這背後牽涉的不只是機電設計，更包括樓板承載、銅排尺寸、路徑規劃與故障隔離。換言之，AI資料中心的競爭，表面看是算力戰，實際上已經延伸成為電力工程與基礎設施治理能力。

冷卻同樣如此。胡嘉慶表示，面對高密度AI負載，單純依賴氣冷已很難滿足需求，因此市場正快速走向冷板式液冷（Cold Plate Liquid Cooling）與氣冷混合配置。這類架構的優點，在於可依負載高低動態調整液冷與氣冷比例，高負載時由液冷帶走主要熱量，低負載時則適度回到氣冷主導，以兼顧能效與成本。

不過，液冷導入之後，新的管理問題隨即出現，包括水質控制、管路阻塞、接頭密封、維護便利性與冷卻分配設備本身的單點故障風險，都會成為下一波營運挑戰。胡嘉慶特別提醒，若企業把焦點只放在液冷設備本身，卻忽略水路管理、備援設計與維護流程，AI資料中心後續仍可能因小型故障頻繁發生，導致整體可用性下滑。

國際型資料中心競爭 回歸電力與治理

談到台灣市場，胡嘉慶觀察，台灣並不缺乏供應鏈能力，從伺服器、零組件、電力設備到散熱技術，台灣在全球產業鏈都具備重要位置；真正的瓶頸，是資料中心作為產業載體的規模發展仍受制於電力條件、土地條件與政策推進速度。當國際大型雲端與AI運算業者尋找設點位置時，首先看的往往不是單一設備供應能力，而是電力是否充足、能源是否足夠乾淨、電價是否可預期，以及政府是否願意把資料中心視為戰略型基礎建設。

Uptime Institute北亞區董事總經理胡嘉慶指出，面對AI高密度運算壓力，資料中心須同步強化供電韌性、冷卻架構與維運治理，才能降低營運風險。

也因此，他判斷台灣短期內若要複製鄰近市場百MW級資料中心園區的發展速度，難度仍高。相較之下，更務實的方向，是先建立可支援本地產業、自主資料治理與主權AI需求的小型AI資料中心。這類設施不一定追求一次到位的超大規模，卻能先支撐政府、金融、製造與關鍵服務業的本地AI應用，讓訓練後的模型、推論資料與企業關鍵資訊，逐步回到本地基礎設施治理範圍內。

這種思維，也讓Colocation服務商的重要性持續上升。胡嘉慶指出，對許多企業來說，自建資料中心不僅投資大、施工期長，後續還要長期承擔電力、冷卻、維護與人員管理的複雜度，因此愈來愈多企業選擇把IT設備部署到專業資料中心，由供應商負責基礎設施層的可用性與營運管理。這意味台灣市場未來若要真正承接AI成長紅利，不能只談硬體供應，更要建立有規模、有治理能力、能持續驗證品質的資料中心服務生態。

值得注意的是，Uptime Institute近年也把服務視角由純設施韌性延伸至網路安全。Uptime Institute已於2023年完成對LEET Security的收購，將其獨立網路安全風險評估與分級方法納入服務組合，該方法建立在NIST、GDPR、PCI-DSS、ISO 27001與ENS等框架之上。這代表資料中心產業未來要面對的，不只是供電、冷卻與維運韌性，還包括數位服務供應鏈的資安可視性與風險分級能力。