AI混合生成內容難以偵測　加密溯源建構信賴認證

生成式AI的快速演進將人們帶入一個實體與數位、真實與虛假分野日益模糊的時代。隨著真假難辨的影像與影片充斥社群媒體，新興的AI偵測工具產業應運而生。然而，愈來愈多對這些工具的評估顯示，現況更像是一場不斷升級的軍備競賽，而非一勞永逸的解決方案。

生成式AI的快速演進將人們帶入一個實體與數位、真實與虛假分野日益模糊的時代。隨著真假難辨的影像與影片充斥社群媒體，新興的AI偵測工具產業應運而生，承諾要找回數位的真確。然而，愈來愈多對這些工具的評估顯示，現況更像是一場不斷升級的軍備競賽，而非一勞永逸的解決方案。

模型過度擬合與對抗攻擊成辨識死角

《紐約時報》近期進行的大規模測試指出，雖然AI偵測工具可作為有用的輔助檢查手段，但絕非萬無一失。這些工具的原理是掃描生成式AI模型留下的「數位指紋」，包括隱藏的浮水印、細微的構圖錯誤或不自然的光影。然而，複雜的影像（例如虛構的風景或加工的人物照）經常躲過偵測。

偏誤或虛假訊息的「混合（Hybrid）」特性讓挑戰更為艱巨。當AI元素被微妙的融入真實照片中，大多數偵測工具都難以識別這種竄改，往往會將整張圖片標注為「真實」。這種侷限性尤其令人擔憂，因為工具開發者也承認，他們陷入了一場無止境的纏鬥。隨著生成式AI的進步，偵測工具必須不斷重新訓練或優化以利辨識新型的模式與樣態。

此外，麻省理工學院（MIT）電腦科學與人工智慧實驗室（CSAIL）的一項研究指出，許多偵測工具存在「過度擬合（Overfitting）」的問題，即某個工具可能非常擅長識別特定生成式AI（如Midjourney）的影像，但面對不同模型（如DALL-E 3）的內容卻完全失效。甚者，根據馬里蘭大學的研究顯示，「對抗性攻擊（Adversarial Attacks）」即對AI影像進行微小且肉眼不可見的改動，亦可以輕易騙過市場上多數的AI偵測工具。

從機率偵測邁向加密溯源

為了應對這些限制，業界正轉向內容憑證（Content Credentials），這是一個基於C2PA（內容來源和真實性聯盟）標準的系統。與基於機率進行「猜測」的偵測工具不同，C2PA透過為檔案附加數位標籤提供加密形式的「證明」。這種標籤記錄了檔案的來源、使用的工具（包括特定的AI模型，如Gemini的Nano Banana 2）以及後續的編輯歷程。

微軟研究院提出MIA（Media Integrity & Authentication）方法論，指出除了偵測與溯源，還可加入指紋比對法，利用內容雜湊技術支援數位鑑識。將C2PA溯源清單與隱形浮水印（Watermarking）進行連結與層疊，即便中繼資料遭到抹除，隱形浮水印仍能作為恢復層，找回原始溯源資訊。

此外，研究更提出「科技社會溯源攻擊（Sociotechnical Provenance Attacks）」的新威脅。攻擊者可能利用細微且合法的編輯，誘發偵測工具將真實影像誤認為「AI生成」，藉此操作負面敘事（例如藉由細微改動讓真實的群眾影像被判讀為偽造）。這類事件警示的是技術訊號若被誤解或過度依賴，反而可能淪為操弄工具。未來趨勢亦可能朝向在晶片硬體層（如智慧型手機）直接簽署憑證，從源頭確保資訊的原始真實性。

多層次防禦與數位不信任方為上策

AI偽造內容的氾濫已遠超技術瑕疵的範疇，正衝擊著現代社會的核心支柱：

‧政治（Political）：對民主完整性的威脅極其嚴重。AI偽造已被用於干預選舉及在重大新聞事件中散布政治宣傳。此外，「說謊者的紅利（Liar's Dividend）」正成為一種新興政治現象，即真實證據被斥為AI偽造，使公眾人物能透過質疑真實文件的可靠性來逃避責任。

‧經濟（Economic）：金融機構與保險公司正面臨AI詐騙的浪潮。從用於冒充執行長進行電匯詐騙的深偽音訊，到保險理賠中使用的偽造影像，驗證真相的成本正成為一項沉重的企業負擔。

‧社會（Social）：在社會層面，「集體真相」的侵蝕造成了普遍的懷疑氛圍。當人們不再相信自己的眼睛和耳朵時，往往會導致社會的碎片化，並退縮到「同溫層」之中，在那裡「真相」是由派系立場而非客觀事實所決定。

‧技術（Technological）：目前的技術應對仍屬被動。雖然Google和OpenAI等公司正致力於開發「溯源（Provenance）」標準（隨著檔案移動的數位標籤），但這些系統尚未普及。反之，偽造技術的門檻更低、演進速度更快，偵測技術仍難以望其項背。

沒有任何單一技術（無論是C2PA、浮水印還是指紋識別）能獨立可靠地防止數位欺騙。唯有結合加密溯源、隱形浮水印以及傳統的事實查證（Fact-checking），採取「多層次」防禦，並對任何內容保持理性的懷疑、避免自己成為Deepfake擴散的來源，方能守護人類彼此信任的最後一道防線。

＜本文作者朱南勳現任資策會MIC主任，專業於軟體與通訊產業研究，長期關注前瞻軟體應用與通訊技術發展趨勢。曾於緯創資通公司擔任產品經理、趨勢科技公司擔任市場競爭力研究員，負責新產品認證開發與國際電腦大廠專案，並曾任經濟部技術處5G辦公室副主任。資策會產業情報研究所（MIC）長期觀測高科技產業市場情報與發展趨勢，是臺灣資通訊產業與政府倚重的專業智庫。＞