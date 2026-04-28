NTT DATA 攜手台灣 ICT 夥伴完成台日 IOWN 網路驗證

NTT DATA宣布，集團旗下之台灣恩悌悌系統在母公司NTT, Inc.的支持下，成功完成台日IOWN全光網路（All-Photonics Network，APN）與運算技術展示驗證。本次展示攜手多家台灣資通訊（ICT）產業領導夥伴，並於台南舉行的「主權AI：台日全光網路智慧城市應用發佈會」中正式亮相。

本活動展示由台灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心，NCHC）、中華電信、智邦科技及鈺登科技，偕同日本NTT與台灣恩悌悌系統共同合作下，運用「創新全光與無線網路」（Innovative Optical and Wireless Network，IOWN）中「全光網路」與光電融合技術於運算領域，實現低功耗的「IOWN 光運算」應用案例，展現台日合作全光網路發展主權AI新亮點。

展示內容為活用「全光網路」（APN）的台日跨境即時翻譯直播，凸顯低延遲、大容量之全光網路優勢，同時展示「IOWN光運算」在智慧交通中的AI影像解析應用，實證了運算資源的無時差協作以及高速遠端備份。國科會以國網中心之雲端算力中心為核心，串聯台南南科、沙崙、台中及新竹等全光網路節點，並與中華電信全區全光網路及AI資料中心進行整合；再透過台日全光網路，與日本AI資料中心進行互連合作。未來將進一步推動此項合作，逐步建構台灣下一代全光網路，發展多元創新應用，後續期望攜手擴展國際市場。

台灣恩悌悌系統執行長廖宇對達成此次里程碑表示，今日完成的IOWN驗證展示，標誌著台灣在全球次世代通訊技術發展中扮演的關鍵角色。能與國網中心、智邦科技／鈺登科技及中華電信等台灣ICT產業鏈夥伴攜手合作，我們深感榮幸。未來，NTT DATA將持續扮演台日科技合作的重要橋樑，積極參與台灣在人工智慧與智慧城市的發展，以專業技術支持數位轉型與產業升級，並為台日雙方的產業生態系創造更實質且深遠的商業機會和價值。

本次完成驗證的架構，為未來部署自駕系統、遠距醫療診斷、智慧製造等即時性應用奠定堅實基礎，支援台灣朝韌性的次世代數位基礎建設邁進。