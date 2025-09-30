電子簽章獲大企業青睞　期成金融業數位轉型契機

數位發展部2025年6月發布「113年我國產業電子簽章應用情形調查報告」（以下簡稱「調查報告」），此為依據電子簽章法第19條，「主管機關應定期蒐集我國電子簽章之應用情形，辦理國際法規與市場需求等相關調查或者研究，並每年公布之。」

這份調查報告具有劃時代的意義，是第一次大規模調查企業運用電子簽章情形，此一調查涵蓋多個行業共計兩千家企業，除了可作為後續政府部門推動電子簽章相關政策的參考之外，也是金融業者規劃電子簽章平台時，理解企業客戶需求的第一手參考資料，有利於後續導入客戶使用數位化通路。

調查報告突顯企業採用現況 四點發現值得重視

以下四點摘錄自「調查報告」原文，其中四點很有意義的發現，值得讀者重視。

企業模式影響數位簽章差異認知度

大型企業對於電子簽章或數位簽章有所關注，中、小型企業對於這方面的資訊則需加強。

推測具規模之企業（資本額、年營收與員工數），對於電子簽章知悉程度越高之原因，主要為大型企業內部有較高的機率使用∕導入電子簽章，或因為其面對之客戶類型（國內市場或國際市場）有此需求，為配合客戶業務，有使用電子簽章或有接觸電子簽章相關業務，故對電子簽章之認知度，以及瞭解電子簽章與數位簽章之差異性之認知度，皆與規模較小型之企業而言相對較高。（取自調查報告第13頁）

企業規模及行業別 使用電子簽章的比例有顯著差異

企業規模越大的受訪企業相對規模較小的企業，同時使用電簽及數簽的比例越高，如資本額1億元以上之企業，同時使用電子簽章與數位簽章之比例達17.4%，對比資本額未滿1億元之企業，占比低於5%。而員工人數200人以上之企業，同時使用電子簽章與數位簽章之比例達25%，對比員工人數未滿25人的企業僅3.9%，兩者在數據表現的差異達6倍。

若進一步細分受測企業的行業分布情形，電子簽章使用情形，金融及保險業（31.2%）、不動產業（31.2%）的使用率相對其他行業的受測企業為高，使用率最低的兩個行業為製造業（14.5%）、批發及零售業（13.1%）。（取自調查報告第15頁）

使用電子簽章的企業 已有對內及對外場景

各受訪企業實際使用電子簽章的使用場景，可分為對內（如公司公文簽署、內部業務簽核），以及對外（如合約簽署、文件簽認）兩大類。

根據調查報告44家能回答其電子簽章對外使用對象的受測者分析，有29.5%的電子簽章受測業者，將電子簽章主要運用於對政府業務。可見與政府溝通是提升企業採用電子簽章的主要需求來源。

其次，調查報告44家能回答其電子簽章對外使用對象的受測者，亦有另29.5%的業者將電子簽章主要運用於對製造業業務，顯示與製造業上下游進行溝通，亦可能為企業採用電子簽章的另一主要動機。（取自調查報告第18頁）

大企業導入電子簽章的意願較高

將「是否規劃導入電子簽章或數位簽章」與基本資料進行交叉分析，結果顯示「公司實收資本額」、「公司112年營收」在有意願規劃導入電子簽章或數位簽章呈現顯著水準，說明其之間有一定關聯。

以實收資本額為分類，1億元以上資本額之企業，其比例25.5%，相對資本額500萬～未滿1億元以及未滿500萬元（3.3%、2.5%） ，具有顯著差距。

依據顯示結果，可推測較大規模之企業，可能在未來業務上（包含配合客戶，加速交易或是簽署管理之效益）有其場景或是剛性需求，且採用電子簽章同時可將其配合企業ESG 目標，因電子簽章技術之使用，可大幅度減少紙本文件之產生，達到交易或簽署「無紙化」，符合現行國際環保減碳之潮流。（取自調查報告第23頁）

數位簽章開啟金融業新走向

的確，因為企業客戶的特性（相較於自然人而言），與銀行往來金融業務並非全部都能透過網路銀行自動化處理完成，企業戶依照業務屬性進行分層授權，仍會存在紙本的需求，例如：國際金融業務、信託及保管業務、保證業務、本票業務、票據貼現業務、外匯業務、衍生性金融商品業務等。

對照上述數位發展部的「調查報告」，銀行業者可以挑選具一定規模的企業、挑選電子簽章認知程度較高的行業企業客戶，進行推廣。

針對銀行公會「金融機構使用電子簽名機制安全控管作業規範」尚未開放的業務項目，則可以依據金管會「金融業申請業務試辦作業要點」進行申請，銀行業者需要控管的風險，最主要是法律風險（電子簽章平台不夠完善，造成不可否認性的法律效力有暇疵）以及聲譽風險（引發客戶抱怨、投訴）。

電子簽章平台以及整體流程若不夠完善，則數位簽章、電子簽章的效力不夠，無法依據電子簽章法去主張銀行的權利，但仍可適用民法，循以往的舉證方式以保障銀行權利。

金管會也鼓勵各金融業者使用電子簽章，已經於今年針對銀行局、證期局、保險局轄下的法令規範，完成檢視及修訂，已無排除使用電子簽章的條款。

在主管機關鼓勵業者積極創新及開放的態度之下，帶領業者朝向國際化銀行發展，金融業應用電子簽章的實際場域，相信在不久的將來，一定會看到！