VDI保障資料不落地　控管風險兼顧用戶體驗

在虛擬桌面基礎架構（VDI）與應用程式交付控制器（ADC）領域發展已久的Citrix，在2022年由私募基金收購後重組，並與資料分析、商業智慧工具軟體品牌Tibco合併，成立Cloud Software Group（CSG）新公司。

Citrix原有自建部署的VDI解決方案更名為Citrix for Private Cloud；雲端、混合雲方式提供的VDI服務，則稱為Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud。兩種應用模式皆可借助ADC領域知名的NetScaler，提供負載平衡與應用程式防火牆（WAF）技術，來保障用戶體驗同時強化安全等級。

Cloud Software Group大中華區經銷事業業務總監洪富凱說明，Citrix與Tibco合併後成立的CSG，如今可說是家控股公司。市場上知名的NetScaler、ShareFile、XenServer、Jaspersoft、Information Builders（ibi）、Foresight、DataSynapse，以及Citrix、Tibco，共9種不同技術領域的品牌，將作為業務單位運作，繼續交付並以其核心技術進行市場推廣。

他進一步提到，Citrix成為CSG一部分後，產品線穩定不變，且深受企業歡迎的Citrix Universal授權模式仍持續提供，但市場上經常有不實傳言，聲稱Citrix將退出台灣市場。洪富凱強調，CSG不僅賦予各產品線擁有獨立營運的自主性，且承諾將堅守三大原則，首先是專注於以客戶為導向持續創新，其次是持續投資產品及技術發展，第三是簡化軟體授權，提供更有彈性的軟體項目。

虛擬桌面基礎架構、負載平衡、應用程式防火牆是三大當前數位化企業不可或缺的關鍵技術。在虛擬桌面的應用上，許多企業過去常需投入大量預算於部署實體資源，這不僅導致硬體支出巨大，同時也為企業的成本管理帶來沉重的負擔。此外，持續購買大量硬體設備勢必增加IT管理的複雜度與工作量。

洪富凱指出，借助Citrix的虛擬桌面技術，企業可以將所需的工作內容進行集中管理與分發，從而有效減少對終端裝置的開支。實際上，Citrix技術已累積許多製造業客戶，常見的應用模式是藉由虛擬桌面派送文件給研發單位，藉此避免員工直接接觸機敏資料，進而降低資料被盜取的風險。

Cloud Software Group大中華區經銷事業業務總監洪富凱重申，CSG承諾將堅守三大原則，首先是專注於以客戶為導向持續創新，其次是持續投資產品及技術發展，第三是簡化軟體授權，提供更有彈性的軟體項目。

虛擬桌面實現「資料不落地」，意味著必要的檔案可以安全地分發給需要存取的員工，無論他們位於公司還是遠端辦公的位置。透過Citrix提供的安全遠端存取機制，企業可以更有效地控制資安風險，確保機敏資料的保護與安全。

此外，Citrix專利的HDX通訊協定，為虛擬桌面和應用程式的使用者提供高解析度的體驗。作為Citrix DaaS（Desktop as a Service）的核心元件，HDX確保使用者在各種設備和網路條件下都能獲得一致的使用體驗。這項技術的優勢之一是針對網路頻寬的使用極為高效，不會過度消耗頻寬資源，且具有非常低的延遲時間。這意味著企業不需要因應虛擬桌面應用的使用而大幅擴增內部網路頻寬，從而在技術和管理層面上都確保了高效率和高安全性。