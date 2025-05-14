AI即時識別修正異常　增強網路營運韌性

隨著生成式AI（Gen AI）快速演進並融入到商業營運流程，企業的網路基礎架構也正面臨結構性的轉變。網通領域老牌的Juniper Networks，近年來透過Marvis、Mist AI與AI-driven Enterprise策略，持續發展有線無線解決方案，逐步實現AI驅動的全網路治理。Juniper日前宣布擴充旗下有線存取設備產品線，推出全新EX4000系列交換器，協助各類型企業擴展IT營運規模、主動降低風險，並推動策略性數位轉型。

EX4000系列自底層重新設計，以永續方式支援現代化有線與無線存取需求，採用AI原生與雲端原生架構，實現快速部署、最大化正常運作時間、零信任、營運成本降低，以及順利升級至Wi-Fi 7。

2024年HPE宣布收購Juniper Networks的消息，引起IT業界高度關注。Juniper台灣區技術總監游源濱指出，外界多聚焦於AI的整合潛力，但其實HPE看重的不只是Juniper在AI領域的技術能力，還包括其在資料中心與電信領域的核心競爭優勢。以資料中心市場而言，HPE在伺服器市場佔有強大地位，但在網路基礎設施領域，則是Juniper與Cisco、Arista並列為領導者，且在超大規模資料中心中已有穩固的客戶群，包括AWS等雲端巨擘。特別是在AI資料中心對高速網路需求激增的情勢下，Juniper率先推出800G介面，並在全球AI資料中心部署中建立領先地位。游源濱強調，Juniper目前在800G連接埠的安裝數量上居市場首位，這項優勢對HPE而言極具戰略價值，有助於HPE補足在AI基礎設施上的短板。

除了資料中心外，Juniper在電信領域的根基亦不容忽視。這一業務向來是Juniper的獲利核心，也是其技術實力的代表領域。收購後HPE得以拓展全新市場，切入一個高毛利率且技術門檻高的業務版圖。

游源濱進一步指出，AI資料中心市場的潛力極為龐大，甚至已超越AI演算法本身。雖然目前AI投資多集中在GPU與加速器的運算資源，但網路、儲存等基礎設施的升級亦成為關鍵配套，尤其是高速、低延遲的連結能力。從現實部署情況來看，許多AI資料中心已普遍採用400G與800G等高頻寬介面，Juniper的領先部署不僅搶得先機，更成為企業在AI基礎建設選型時的重要考量。

另一方面，游源濱也坦言，Juniper雖在技術上握有優勢，但其在企業市場的行銷能力與通路開發較不擅長。HPE則是在企業端市場溝通與行銷方面已相當成熟，兩者的互補性正是此收購案的核心價值之一。Juniper與HPE的整合若能順利落地，將實現技術與行銷的雙重增強，並在AI驅動的下一代網路基礎建設中搶占有利位置。

自動分析根本原因釐清障礙

AI在企業網路中的角色，已從單純的輔助分析工具，升級為具備判斷力與主動性的智慧代理人，能夠即時感知異常、診斷根因並建議解決方案。游源濱以Juniper提供的數位助理Marvis為例，這套Mist AI平台整合自然語言處理、關聯式資料分析與即時監測能力，能即時回應IT工程師的查詢，例如特定用戶的連線為何中斷，不僅能指出問題設備，還能揭露連線不穩的可能成因如頻譜干擾、封包延遲、連線三方交握失敗等。更重要的是，這些資訊並非事後回溯、零碎彙整而來，而是來自Mist AI事前已完成的自動分類與分析，讓回應變得即時而具洞察力。

Mist AI平台之所以能即時產出準確判斷，關鍵在於背後的資料科學基礎。Juniper為此建構了一套以觀察性資料為核心的AI架構，針對各網路設備回傳的數百種指標數據進行持續監測，並透過資料清洗、特徵分類與標籤化，建立清楚的使用者行為模型與網路運作背景脈絡。這使得Mist AI在處理如「用戶體驗不佳」這類模糊問題時，能從連線延遲、網路負載、無線干擾甚至頻譜競用等層面，全方位推測可能根因。

Juniper Networks台灣區技術總監游源濱說明，Juniper的Mist AI平台並非開放式大模型，而是建構於企業級Data Lake中，針對特定網路指標與客戶群訓練出專屬模型。

此外，Juniper的Mist AI平台能量化每位用戶的網路體驗，並以統計分數值具體呈現，如連線成功率、平均連接時間、吞吐量穩定性、服務品質策略符合度等，讓IT團隊不再只能以設備綠燈來判斷網路是否正常，而能真正站在使用者角度審視整體品質。這樣的機制不僅提升用戶滿意度，也強化了IT部門與業務單位的合作關係，降低抱怨與糾紛。

建構跨網路層級的感知與判斷力

產業的數位化轉型，使得雲端運算、物聯網、行動通訊等技術開始加入企業營運場域，網路架構變得越來越龐大且複雜。對此，Juniper積極推動AI-driven Enterprise策略，意即讓AI不僅服務於單點事件，且能整合有線、無線、廣域網路與資料中心等架構，進而形成全局感知與智慧判斷能力。

在資料中心應用方面，Juniper著重於採用AI技術協助維運資料中心。游源濱說明，Juniper透過Marvis與AI Fabric模組，企業可即時掌握資料中心中交換器、伺服器、虛擬化平台與應用程式之間的互動行為與運作效能。即使是在典型的Spine-Leaf架構中出現橫向封包瓶頸或路由異常，AI亦能即時定位與建議修正。

另一個值得注意的應用，是AI在SD-WAN架構下的智慧路由與應用辨識。Juniper將AI邏輯整合至Session Smart Router與Mist WAN Assurance模組中，能依照應用服務等級、即時網路品質與歷史資料行為，自動調整路由決策，實現如Zoom、Teams等整合通訊應用的優先路徑保證與服務延續性。這類應用尤其適合多雲與混合雲環境，透過AI策略性流量導向，避免無效重傳與封包壅塞。