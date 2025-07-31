Phase Tuner與AIP創新方案引領新變革　星相科技突破相位陣列天線成本/良率瓶頸

星相科技與共同創辦人蔡作敏教授開發的相差陣列型相位調整器(Phase Tuner)技術，從根本改變了設計思維。這項技術直接控制相位差值而非絕對值，避免累積誤差。同時，在每個訊號分支節點放置晶片，整合訊號放大和相位控制功能，解決訊號分配過程中30dB的功率損耗問題。

星相科技執行長蔡忠旺表示，該公司創新的Phase Tuner技術架構，能實現更精確的波束控制，降低系統複雜度，並大幅改善生產良率。

相位陣列天線技術正處於關鍵發展階段。隨著5G商用化與低軌衛星通訊需求快速成長，這項能夠電子控制波束方向的技術變得越來越重要。然而，傳統設計方法的低良率問題，一直是產業發展的主要障礙。星相科技透過創新的技術架構，為這個長期存在的問題提供了解決方案，也為臺灣在全球天線產業中創造新的競爭優勢。

良率困境待解 創新技術突圍

相位陣列天線能夠透過電子方式調整波束方向，無需機械轉動即可追蹤訊號源，在衛星通訊與雷達系統中具有重要應用價值，已廣泛被用於平板天線設計中。但現今相位陣列平板天線的製造過程面臨嚴重挑戰，生產良率長期偏低。

星相科技執行長蔡忠旺表示，傳統平板天線的生產良率普遍只有5%到15%，即使是Starlink在初期也深受其苦。問題根源在於傳統架構需要將厚薄不均的多層電路板整合在一起，天線層較厚，而電路層和電源層較薄，這種結構在生產過程中極易產生翹曲和凹陷，導致晶片無法正常安裝。

當PCB需要布建上千個天線單元時，微小誤差會逐步累積放大。傳統設計採用H型布線確保訊號路徑長度一致，但在大規模天線陣列中，這種方法反而造成相位控制失準的問題。

星相科技與共同創辦人蔡作敏教授開發的相差陣列型相位調整器(Phase Tuner)技術，從根本改變了設計思維。這項技術直接控制相位差值而非絕對值，避免累積誤差。同時，在每個訊號分支節點放置晶片，整合訊號放大和相位控制功能，解決訊號分配過程中30dB的功率損耗問題。

模組設計革新 生產彈性倍增

除了提出Phase Tuner創新技術外，星相科技開發的AIP(天線封裝晶片)技術亦是另一項重要突破。這項技術將4個天線單元與放大器整合在晶片封裝表面，形成可擴展的標準化模組。每個模組能夠獨立運作，也能組合成更大規模的天線系統。

採用傳統波束成形器(Beamformer)設計陣列天線時，需要14層PCB的複雜結構，而星相的AIP技術可將其簡化為6層。主板只需處理控制電路，厚度均勻，有效解決板材翹曲問題。這種模組化設計提供了系統配置彈性，可根據不同應用需求調整規模，並支援線性極化和圓形極化的切換。

星相科技執行長蔡忠旺指出，Phase Tuner是星相發明的專有名詞，是一種Phase Difference Type的波束成形器。這項技術是從根本上重新定義相位陣列天線的設計方法。這種創新架構，能夠實現更精確的波束控制，同時降低系統複雜度，更重要的是大幅改善生產良率。

星相科技提出將Beamformer拆分為Phase Tuner與放大電路的創新架構，解決產業面臨的成本高、良率低、功耗大等難題。

市場需求湧現 鎖定衛星/軍用雷達

星相科技的技術推出時機，正恰逢市場需求快速成長期。蔡忠旺分析，Starlink在4年內累積了500萬用戶，顯示全球仍有大量未被滿足的通訊需求。此外，地緣政治的考量也驅使各國積極提升通訊韌性。而5G NTN(非地面網路)技術發展，亦可望促進衛星與地面網路整合，催生更多應用機會。

目前，星相科技在衛星通訊與軍用雷達市場已取得初步進展，並與攸泰、円通、衛普，及某國內電子五哥大廠等多家業者攜手，針對共同的最終客戶，一起完成用戶終端的開發與銷售。

在軍用雷達領域，星相規劃了兩階段發展藍圖。現階段已初步完成一個類似雷達應用解決方案，而第二階段的目標則是以三五族或其他製程，以低成本開發出國家急需的有源相控陣雷達方案。為此，星相科技今年也在經濟部產業發展署「智慧電子產業計畫推動辦公室(SIPO)」的協助下，申請「 驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」(以下簡稱晶創IC補助計畫)補助，期能加速第一階段軍用雷達的開發，以打造一套具備3GHz至Ka頻段寬頻偵測能力的有源相控陣雷達方案，實現遠距離探測能力。預計在2025年9月的國防展上，星相科技將展出其初步的開發成果。

蔡忠旺表示，若要有效控制軍用雷達的成本，並進一步發展相關產業鏈，核心晶片的自主掌握是關鍵。因此，星相科技期盼藉由晶創計畫的資源挹注，將其核心技術深植於軍用雷達領域，進而構築屬於臺灣的國產軍工產業鏈。

高頻應用興起 臺灣RF IC機會來了

蔡忠旺認為，臺灣正迎來RF IC設計的黃金時期。從2G時代到5G時代，射頻前端(RF Frontend)在手機中的價值持續攀升。其他無線通訊應用中，亦能看到類似的成長軌跡。對臺灣廠商來說，這是不容錯過的機會。因此，為了讓臺灣RF相關人才能有更多發展機會，星相科技也透過與學校產學合作模式，提供實踐機會，促進產業人才培養。

儘管高頻RF IC市場前景可期，星相科技作為一家新創公司，深知前方的成長之路仍充滿挑戰，亟需各方資源的挹注與外界協助。因此，對於SIPO在申請晶創IC補助計畫補助過程中給予的輔導深表感謝，無論是計畫書撰寫重點、產品差異的突顯，乃至查核點的設定，都有莫大的助益。蔡忠旺期盼，未來能更深入參與SIPO舉辦的各類媒合與產業交流活動，持續從中汲取養分，讓公司不斷成長茁壯，最終成為臺灣RF IC產業的中堅企業。