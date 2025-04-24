DeepSeek安全堪慮　引爆AI資安/主權AI爭辯

DeepSeek近期因其DeepSeek-R1模型表現亮眼，更挾著低成本及創新技術與全球頂尖模型競爭，引發產業廣大迴響與關注，也使美中科技戰更加白熱化。而其開源特性進一步推動更多新創的加速崛起，並促進低成本小模型的快速導入與迭代。

中國大陸AI新創DeepSeek近期因其DeepSeek-R1模型表現亮眼，更挾著低成本及創新技術與全球頂尖模型競爭，引發產業廣大迴響與關注，也使美中科技戰更加白熱化。

此外，DeepSeek的開源特性進一步推動更多新創的加速崛起，並促進低成本小模型的快速導入與迭代。例如，微軟已將DeepSeek-R1納入Azure AI Foundry和GitHub；NVIDIA的NIM和Amazon Web Services也宣告支持；同時Hugging Face與其他學研機構針對該模型進行逆向工程與解析（Open-R1計畫），顯示其影響力正快速滲透全球AI生態系。

DeepSeek推出引發全球關注，諸多創新帶來憂喜參半

然而，研究團隊陸續揭露DeepSeek的線上服務存在重大資安漏洞，大量機密資料因此外洩。由於DeepSeek將ClickHouse資料庫直接暴露於網際網路，導致上百萬筆日誌、API金鑰與使用者對話紀錄洩漏。Wiz Research指出漏洞後，DeepSeek雖迅速下線修補，卻也凸顯AI新創在快速發展業務的同時，容易忽略基礎設施安全的重要性。

該事件不僅源於技術與管理疏漏，更反映出若在爭取市場速度之際，缺乏穩固的資安架構，任何微小漏洞都可能成為企業生存風險。美國國安會也評估此事可能對國家安全造成威脅，歐洲如義大利資料保護機構Garante及愛爾蘭「資料保護委員會（DPC）」均已要求DeepSeek說明個資使用與儲存方式，顯示AI企業若失守資安城牆，將面臨全球政府層級的監管壓力。

開源模型的優勢與風險並存，資安漏洞成最大隱憂

DeepSeek R1作為一款開源的AI模型，相較於GPT-4、ChatGPT等封閉模型，提供了顯著的透明度與客製化優勢。開源特性讓使用者能夠完整掌握模型的架構與運作方式，並可依需求進行參數調校或重新訓練。然而，DeepSeek R1仍存在需要謹慎面對的缺點：

1. 安全漏洞

根據Cisco旗下AI安全研究單位Robust Intelligence與賓州大學的共同研究，DeepSeek R1對越獄攻擊與提示注入攻擊格外脆弱。在模擬有害提示的測試中，攻擊成功率高達100%。此外，Enkrypt AI的紅隊演練研究報告也顯示，DeepSeek在偏見測試中有83%的輸出帶有歧視性，且45%的有害內容提示可繞過安全防護，導致生成不良內容的風險比OpenAI o1高出11倍。更糟糕的是，該模型缺乏強大的安全防護機制，其毒性程度是GPT-4o的4倍。

2. 偏見與有害內容生成

更有甚者，成功越獄後的DeepSeek能生成惡意程式碼、釣魚郵件範本、鍵盤側錄器，甚至是製作爆裂物的指示。Enkrypt AI指出，DeepSeek生成危險化學、生物、放射性及核子（CBRN）內容的可能性比OpenAI o1高出3.5倍，且生成不安全程式碼的風險比OpenAI o1高出4倍。DeepSeek R1產生偏見與有害內容的機率居高不下，不僅可能導致企業或組織在實際應用時承擔法律與聲譽風險，也引發了對AI倫理及內容管控的討論。

3. 地緣政治與隱私疑慮

由於DeepSeek來自中國大陸，外界擔憂若透過DeepSeek的線上服務（非單純下載開源模型），中國大陸可能取得其他國家使用者的資料。此疑慮在國家安全層面尤為顯著，多國政府開始對DeepSeek的線上服務實施管制，擔心外洩的資料可能被用於地緣政治的角力與民眾隱私的危害。

資安即國安，生成式AI成為地緣政治與科技競賽的新戰場

從國家安全的角度來看，DeepSeek R1在地緣政治影響與資料外洩風險上衍生諸多警訊。由於中國大陸《國家情報法》可要求企業與情報機構合作，外國用戶（含個人與企業）可能擔心敏感資料被掌握。美國德州及紐約州政府已宣布禁用DeepSeek的線上應用服務，義大利、南韓下架其App。我國行政院與數發部也援引「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求公務機關全面禁用DeepSeek線上服務。

企業若在內部環境或邊緣端部署DeepSeek R1開源模型，需留意模型的越獄風險、毒性內容生成與資料集來源不明等問題，避免在嚴格法規下面臨智財與合規爭議。個人使用者也應意識到，若使用DeepSeek的線上服務，可能將輸入內容永久儲存於中國大陸伺服器，與歐盟或英國等地區的隱私保護規範明顯不同。此舉引發對DeepSeek作為「中國大陸地緣政治戰略延伸」的擔憂，顯示該服務在多層面具備高度風險。

DeepSeek資安與內容審查爭議持續，主權AI發展成全球趨勢

DeepSeek R1雖在成本與客製化具備優勢，但其安全與內容審查問題揮之不去：

線上服務大規模洩漏事件，凸顯了AI新創忽視基礎設施安全的後果，也帶來外界對隱私侵害的擔憂。

在模型內容審查方面，部分測試指出DeepSeek在特定議題上避重就輕或避答，推測其訓練過程或輸出資料中受到審查或干預。

至於「開源程式碼是否存在後門」的傳聞，目前並無確切證據證明DeepSeek R1開源版本內含後門。廣受社群檢視的開源程式碼若真有惡意程式，勢必會被安全專家迅速揭露。反之，使用DeepSeek官方線上服務則存在更高的資料外洩風險，因此多國政府與企業規避使用該線上服務的情形愈趨普遍。

主權AI的發展不僅是國家AI技術的實力展現，也關乎開源生態與AI人才培養。DeepSeek作為中國大陸積極推動科技民族主義與主權AI的代表案例，提醒各國政府在AI領域必須採取更積極的領頭角色，包括預算投入、人才培育、法規治理與資料整合等基礎建設。唯有多方協力，才能加速主權AI的落地與創新，並維護在地文化與安全利益。

＜本文作者：朱南勳現任資策會MIC主任，專業於軟體與通訊產業研究，長期關注前瞻軟體應用與通訊技術發展趨勢。曾於緯創資通公司擔任產品經理、趨勢科技公司擔任市場競爭力研究員，負責新產品認證開發與國際電腦大廠專案，並曾任經濟部技術處5G辦公室副主任。資策會產業情報研究所（MIC）長期觀測高科技產業市場情報與發展趨勢，是臺灣資通訊產業與政府倚重的專業智庫。＞