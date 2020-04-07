單一平台多元服務　軟體定義打造智敏平台

Nutanix超融合基礎架構可以為企業帶來多重優勢，不僅可以加速故障排除，也能藉由橫向擴充同步增加運算以及儲存能力，在資料中心的電力與空間方面也能帶來不少好處。

面對快速變革的時代，企業需要更敏捷地滿足客戶的期望，而現代化的IT基礎架構正是其中關鍵基礎。Nutanix資深技術顧問陳永恆認為，企業需要一個更簡單且高效的解決方案，而Nutanix超融合基礎架構可以為企業帶來多重的優勢，不僅可以加速故障排除，也能藉由橫向擴充同步增加運算以及儲存能力，在資料中心的電力與空間方面也能帶來不少好處。

特別是短資料路徑（Data Path）與資料在地性的設計，可大幅縮短資料傳輸延遲時間，取得最佳效能表現。針對非虛擬化的工作負載，企業也可透過Nutanix Volumes化身為區塊儲存系統，以因應Oracle資料庫或者是SQL Server等環境需求。

Nutanix資深技術顧問陳永恆提到，Nutanix短資料路徑（Data Path）與資料在地性的設計，可大幅縮短資料傳輸延遲時間，取得最佳效能表現。

而隨著企業轉型多雲與混合雲架構，Nutanix企業雲平台也能提供各種應用服務，協助企業輕鬆實現工作負載的數位轉型。舉例來說，如果企業需要物件儲存環境，只需要幾個點擊，就能在Nutanix平台上創建，也能與AWS S3整合成為混合式儲存空間；針對法規遵循的需求，一寫多讀（WORM）的技術可用來防止資料被竄改。另外原生檔案服務可用來創建NAS環境，而且可以根據使用者來進行稽核，如果發現媒體檔案突然暴增，就可以藉此找到問題的根因。