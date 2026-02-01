商用複合機升級　安全永續並進

全球辦公場域正同時面對流程數位化加速、資安壓力升高與永續治理被量化檢視等多重拉力，商用複合機若仍被視為單純輸出設備，將難以支援跨部門協作與治理需求。對此Canon正式發表新品牌imageFORCE系列，透過人工智慧（AI）與系統整合能力，回應效率、資安與永續三大主軸的同步升級。

台灣佳能資訊商用產品行銷企劃部副總經理王永三表示，imageFORCE核心概念結合了Canon在商用列印領域累積的高品質影像基礎（Image），以及在快速變動的工作環境中持續賦能客戶的行動力（FORCE）。透過導入AI技術、提升影像輸出品質，並深化雲端與流程的數位整合能力，imageFORCE希望協助企業在混合辦公環境中，建立更便捷且高效的作業模式。

佳能亞洲行銷總部商用產品行銷部資深經理Bhatt Ravi則從全球技術發展角度分析，指出AI技術在現代辦公環境中扮演著雙重角色。首先是數據創新的應用，透過機器學習，設備可從運作資料中辨識異常行為模式，在故障發生前即提供預測性維護的判斷依據。其次是文件與列印安全治理，AI能輔助即時決策，強化對敏感資料的防護機制，進而提升整體辦公環境的安全水準。Bhatt Ravi強調，未來的辦公空間需要的是兼具智慧化、互聯性與主動防護能力的整合式解決方案。

他引述Quocirca印刷產業趨勢報告的調查指出，混合工作模式普及後，有37%受訪者認為辦公室價值轉向協作場域，39%的組織則感受到列印安全管理的複雜度持續升高。同時，56%的組織正加大對AI與機器學習技術的投資，以優化流程並提升生產效率。

佳能亞洲行銷總部商用產品行銷部資深經理Bhatt Ravi（左）與台灣佳能資訊副總經理王友三（右）攜手揭示全新Canon imageFORCE系列智慧複合機。

在使用者體驗設計上，Bhatt Ravi表示，imageFORCE以直覺式圖像化介面作為入口，讓操作方式更貼近電腦與智慧型手機的互動習慣，並透過無縫雲端連接強化協作與生產力。王永三補充，設計團隊採用通用設計指引進行整體規劃，聚焦機身與操作、使用者情緒、視聽感知與認知能力等面向，累積完成超過五十項設計進化，藉此降低新手學習門檻。

針對AI導入策略，Bhatt Ravi指出，AI在列印領域的價值不僅止於自動化，更在於將設備運作數據轉化為可預防的維運決策。透過機器學習輔助分析，系統能提前辨識異常模式，在故障發生前完成遠端監控與預防性排除，進一步提升設備的可維修性與可靠度，這對通路與維護夥伴而言，能直接改善服務效率與資源調度。王永三也表示，透過Edge AI（邊緣人工智慧）能力的導入，設備可在地端即強化資訊安全防護，讓即使缺乏大型IT與資安資源的組織，也能建立相對完整且可控的風險防護環境。