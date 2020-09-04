掌握轉型關鍵三要素　用雲原生打造通透架構

近期，VMware委託Vanson Bourne科技市調機構發表「VMware APJ Newsroom–The Great Digital Transformation Debate」調查報告，內容指出企業和組織在COVID-19疫情期間，除了迅速提升數位轉型的重點之外，更應該提供「以人為本」（Human-Centric）的使用者體驗。

數位轉型（Digital Transformation，DX）並非一個新的名詞，而是已經在國內外推動多年能夠幫助企業和組織，在商業數位化浪潮下提供給使用者更好的消費和操作體驗。

近期，VMware委託Vanson Bourne科技市調機構，在全球17個國家和地區於2020年3月至4月期間，針對5,000位App Devs應用程式開發商、BDMs商業決策人員、ITDMs決策人員進行調查。在「VMware APJ Newsroom–The Great Digital Transformation Debate」的調查報告中指出，企業和組織在COVID-19疫情期間，除了迅速提升數位轉型的重點之外，更應該提供「以人為本」（Human-Centric）的使用者體驗（如圖1所示）。

圖1 數位轉型成功要素之一「以人為本的使用者體驗」。 （圖片來源：VMware APJ Newsroom - The Debate About Digital Transformation）

COVID-19加速企業腳步

儘管企業和組織了解數位轉型的重要性，並且在亞太地區受訪的企業和組織結果中顯示，有高達「97%」的受訪人員從數位轉型工作中受益（如圖2所示）。但是，也有高達「90%」受訪人員表示，在數位轉型的過程中受到阻礙而停滯不前，舉例來說，太多的安全性和監管規範導致無法前進的障礙高達32%，這樣的比例相較於全球平均值多出5個百分點、現有的應用程式和營運系統無法有效整合達27%、內部太多平台讓複雜度提升導致交付速度變慢達27%……等。

圖2 亞太地區受訪人員對於數位轉型的認同和遭遇的阻礙比例。 （圖片來源： VMware APJ Newsroom – Modern Apps Helping Organisations Succeed）

然而，一場COVID-19世紀病毒疫情來襲，除了改變大家工作和生活的方式之外，同時也意外的迫使企業和組織不得不加速整個數位轉型的腳步。舉例來說，微軟CEO Satya Nadella在分享季度報告時表示，在疫情高峰的4月份時期，短短一天內便有超過2億的使用者參與線上會議，並產生超過41億分鐘的會議記錄（如圖3所示），並總結一段話「企業數位轉型2年的進度，一場COVID-19疫情襲來僅花2個月時間便達成預定目標」。

圖3 因為COVID-19世紀疫情而不斷倍數成長的零接觸線上會議。 （圖片來源： Microsoft 365 - Remote work trend report: meetings）

同時，在疫情高峰時Twitter上更有一則流行的簡易問答題，請教網友們在公司內誰才是真正的數位轉型推手？網友們一致回答是COVID-19（如圖4所示），同樣顯示一場COVID-19世紀疫情，不僅改變你我的生活和工作方式，也加速數位轉型的腳步。

圖4 Twitter上數位轉型的趣味問答。 （圖片來源：Susanne E. Wölk Twitter-#DigitalTransformation in a nutshell）

三支柱是關鍵要素

事實上，數位轉型並非只是單純將傳統資訊進行數位化變成數位資料而已，在 VMware APJ Newsroom提供的調查報告中便指出幾個關鍵點和趨勢，有助於企業和組織在數位轉型的旅程上參考和反思。舉例來說，在調查報告中指出，數位轉型的重點有許多項目，諸如改善業務效率、提供使用者體驗、升級現有技術平台、降低成本……等（如圖5所示）。

圖5 數位轉型的重點項目和優先順序。 （圖片來源：VMware APJ Newsroom-Successful Digital Transformation:Apps At The Ready）

事實上，無論這些數位轉型重點有多少項目，其實數位轉型成功的關鍵要素在於三大支柱，分別是「人」（People）、「流程」（Process）、「技術」（Technology），呼應調查報告以人為本的概念，對於企業和組織內部人員來說，數位轉型必須要讓各種不同技能和思維的人員參與其中，例如，具備「軟體思維」（Software Mindset）和「成長心態」（Growth Mindset）的人員……等。

同時，負責領導團隊的決策人員，例如，CEO，由具備技術背景的人員擔任時則組織前往數位轉型的路途上，除了目標更為明確之外阻礙也將減少。因此，企業和組織倘若未將人員擺放在正確的位置和職務上（如圖6所示），那麼企業和組織在開始進行數位轉型之前便已經受到阻礙，前往數位轉型的路途上也將困難重重並且事倍功半。

圖6 數位轉型成功的關鍵三大支柱之一「人」（People）。 （圖片來源：VMware APJ Newsroom–Modern Apps Helping Organisations Succeed）

眾所周知，當天災來臨時考驗的便是各國的基礎建設，同樣的當COVID-19疫情來臨時，考驗企業和組織的便是數位轉型的基礎和後續應變的能力。首先，我們看看國內因為COVID-19疫情影響，導致消費習慣的改變和比重，根據經濟部統計處統計數據，2020年3月份的零售業營業額為2,906億元（年減少3.4%），其中綜合商品零售業包括免稅店年減34.3%，而電子購物及郵購業則反而年增 24.2%（如圖7所示）。

圖7 經濟部統計處109年3月統計數據。 （圖片來源：經濟部統計處-批發、零售及餐飲業營業額統計）

在「流程」（Process）改變的部份，熟悉的朋友都知道我深愛旅遊，在這次的 COVID-19疫情中，旅遊行業受創嚴重程度可見一斑，然而從我經常參加的那間旅遊社的改變，也可以看出他們對於此次COVID-19疫情衝擊來臨時，快速改變原有商業流程的積極應變態度，舉例來說，因為疫情導致無法出團的情況下，反而讓無團可帶的導遊和領隊在線上分享各種旅遊經驗趣談，而原本只提供國外出團服務的情況下，也在很短時間內重新踩點國內景點和旅館後推出國內行程，原本僅專注在線上網站的經營，也趁勢改採現代化容器技術開發並提供手機App服務，種種改變不難看出經營團隊的用心和面對巨變時的冷靜，並且耐心等待下一次跳躍機會的來臨。

當然，在數位轉型關鍵三大支柱之一的「技術」（Technology）環節，個人最想舉例的首當台灣之光TSMC台積電。事實上，從全球半導體產業的過往歷史來看，Intel多年來都是處於產業龍頭和領導者的角色，然而台積電在多年技術上不斷的累積和堅持之下，搭配另一家也是技術控的荷蘭廠商ASML的「極紫外光刻機」（Extreme UltraViolet lithography，EUV），除了已經正式量產5奈米之外，將於2021年開始試產並於2022年開始量產3奈米，甚至預計在2023-2024年量產2奈米，至此終於在先進製程上打敗全球眾家好手包括Intel，甚至讓Intel轉而直接下單給台積電進行代工。（當然，這箇中原因仍有許多待討論之處，但是並非本文所要談論的重點便不再贅述。）

現代化應用程式雲原生成關鍵

至於，在IT技術領域的部份，於VMware APJ Newsroom提供的調查報告中也指出，倘若企業和組織尚未將自家營運服務打造為「雲端原生應用程式」（Cloud-Native Apps）的話，那麼在這波COVID-19疫情中，除了無法提供給使用者良好的操作體驗之外（如圖8所示），更可能因為服務品質低落而導致商譽損失並不斷流失客戶。

圖8 企業和組織打造雲端原生應用程式的好處。 （圖片來源：VMware APJ Newsroom–Modern Apps Helping Organisations Succeed）

舉例來說，大部份企業和組織皆已建置虛擬化基礎架構，雖然VM虛擬主機為主的虛擬化技術，有效解決多年來實體主機在維運管理和彈性靈活應用上的不足，然而在現代化應用程式導向的環境中卻逐漸不足，因為VM虛擬主機會隨著各家解決方案和格式上的不同，讓企業和組織在打造多雲或混合雲環境時遭遇阻礙。

因此，企業和組織應將營運服務打造為雲端原生應用程式（如圖9所示），例如，容器技術便是其中一種方式，搭配自建和各家公有雲業者皆已支援的 Kubernetes（K8s）容器調度平台，便能輕鬆讓企業和組織的營運服務及應用程式，輕鬆在自家地端資料中心或公有雲環境，甚至輕鬆穿梭於混合雲環境當中，不僅能夠加速企業及組織的產品交付速度，同時增加營運服務的靈活性、穩定性和擴充性，連帶也提升使用者體驗為企業品牌和形象加分。

圖9 企業和組織打造現代化應用程式的7大好處。 （圖片來源：VMware APJ Newsroom–Modern Apps Helping Organisations Succeed）

結語

雖然，全球遭遇COVID-19世紀疫情來襲，讓企業和組織面臨前所未有的困境，過去人們所習慣的生活方式和消費習慣也驟然改變。然而，在這波COVID-19世紀疫情中，倘若企業和組織能夠專注於數位轉型重要基石「人、流程、技術」三大支柱，搭配具備軟體和成長思維的領導者和團隊成員，並且採用具備敏捷流程的雲端原生技術提供企業服務，那麼終將能夠帶領企業和組織渡過這波世紀疫情，甚至打破過去原有的市場佔比現況。

＜本文作者：王偉任現為台灣VMware使用者社群群主＞