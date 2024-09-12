傳統VPN拖累數位轉型　零信任策略成企業新寵

隨著人工智慧、雲端和混合模式的興起下，企業內部正加速進行數位轉型。科技技術的進步與轉變，使得虛擬私人網路（Virtual Private Networks，VPN）所提供的基本連線和網路安全正受到考驗。

誕生於1990年代中期的遠端存取虛擬私有網路（VPN）在過去一直是遠端存取的首選解決方案，而最初目的是要讓員工和IT支援人員存取私有資料中心資料。然而，隨著人工智慧、雲端和混合模式的興起下，企業內部正加速進行數位轉型，使得VPN所提供的基本連線和網路安全正受到考驗。

目前VPN遠端存取使用情況

近期，HPE Aruba Networking和Cybersecurity Insiders針對593位IT專業人員、網路安全專家及遠端策略決策者進行調查，報告顯示，儘管VPN技術問世已近30年，96%的受訪者仍在使用此技術，且92%的受訪者每週至少使用一次VPN。

就使用目的而言，80%的受訪者使用VPN來連接私有和公有應用程式，43%的企業使用VPN來連線多個站點，33%的企業則透過VPN確保協力廠商存取安全。這顯示企業的營運相當仰賴VPN，但同時也可能將網路存取權授予給外部使用者。

看到如此頻繁的使用狀況，或許會認為這項技術應該相當容易使用，但調查結果卻恰恰相反。65%的受訪者表示，他們的公司架設了3個或以上的VPN閘道，這不僅導致了不同程度的網路和營運複雜性，也增加IT管理員的工作負擔。81%受訪者在使用VPN時，也遇到連線速度緩慢、驗證流程不足和安全性不足等問題。

傳統VPN的安全危機

VPN最主要的功用是遠端連回公司存取資料，然而調查結果顯示，受訪者在去年（2023年）受到的大量攻擊都與VPN有關，其中包括勒索軟體（47%）、網路釣魚（43%）、惡意軟體（42%）和認證盜用攻擊（34%）等。

VPN對使用者體驗的安全威脅與日俱增、安全標準偏低的情況，都凸顯出企業需要「以使用者為中心」的安全存取方案，以帶來競爭優勢。報告顯示，56%的受訪者正在考慮淘汰傳統VPN，並選擇更高安全性、生產力、彈性和運作效率的替代方案。

遠端存取方案之轉型—零信任策略

對於企業而言，採用「零信任策略」來增強網路安全態勢，以因應不斷變化的威脅、遠端工作挑戰和日益增加的VPN問題等變得越來越重要。75%受訪者表示，已將導入零信任策略視為企業的優先事項。

隨著零信任獲得重視，59%的受訪企業計畫在未來兩年內優先使用零信任網路存取（ZTNA）來取代傳統VPN。83%的受訪者表示，他們正進一步考慮採用SSE解決方案，顯現企業正朝著系統統一與簡化的趨勢邁進。

透過單一介面即可自動化落實零信任原則的SSE，有助於針對每個存取事件進行監控，避免機密資料外洩，進而提升安全性。

而安全存取服務邊緣（SASE）能將網路和安全功能整合到一個平台中，更可讓全球各地的員工安全串連至所有裝置和應用程式，這些都是近年遠端存取與網路安全所走向的轉型方向。

＜本文作者：陳清淵現為HPE Aruba Networking台灣區副總經理＞