盤點2024電郵攻擊大勢　網頁檔QR碼皆成釣魚陷阱

回顧2024這一年，被濫用於攻擊或夾帶垃圾訊息的Word文件，以及透過新註冊域名或不存在的假冒域名發送垃圾郵件的數量，都較2023年成長了約50%左右。針對2024年郵件攻擊手法與樣態，本文整理出三個主要的趨勢。

很快地來到了2025年，回顧2024這一年，被濫用於攻擊或夾帶垃圾訊息的Word文件，以及透過新註冊域名或不存在的假冒域名發送垃圾郵件的數量，都較2023年成長了約50%左右。

相反地，透過同一IP連續發送、退信攻擊，或動態IP發送的垃圾郵件都有明顯降低的趨勢，或許是攻擊者有意減少無效或易被偵測的攻擊手段。針對2024年郵件攻擊手法與樣態，以下整理出三個主要的趨勢：

趨勢一：瀏覽器是重要的攻擊目標

第一季的攻擊郵件中，發現夾帶.svg附件檔的釣魚郵件。.svg檔是可縮放向量圖形（Scalable Vector Graphics，SVG），基於可延伸標記式語言（XML），用於描述二維向量圖形的圖形格式。.svg檔可以像HTML檔案一樣，在其中編寫HTML和JavaScript，並能夠將惡意內容藏於其中，而作業系統預設會以瀏覽器作為這類檔案的開啟程式，瀏覽器可以完全執行.svg中的程式碼內容。

圖1 郵件內文並不會出現釣魚連結，而是透過夾帶HTML的附件檔，將釣魚網址隱匿於其中。

另外，HTML Phishing也是常被用來利用瀏覽器的手段！與傳統釣魚郵件較明顯的差異是，HTML Phishing的郵件內文並不會出現釣魚連結，而是透過夾帶一個HTML的附件檔，將釣魚網址隱匿於其中，並且搭配混淆或編碼的手段，讓檢查HTML原始碼的過程無法直觀察覺，執行過程如圖1～圖3所示。

圖2 透過瀏覽器執行JavaScript解碼釣魚網址，送出受害者的機敏資料。

此外，也發現2024年11月HTML Phishing數量大爆發，成長幅度約為三個月來的2倍之多。

趨勢二：手機成為新的破口

透過QR Code隱藏釣魚網址的技術，稱為Quishing（QR Code Phishing），本質上是一種網路釣魚攻擊，與傳統網路釣魚攻擊使用許多相同的概念與技術。差別在於利用QR Code隱藏釣魚網址以防安全機制的偵測，且受攻擊者多半以手機來解碼QR Code，因此將釣魚攻擊目標由受保護的個人電腦，轉移至較不受保護的自攜電子設備（Bring Your Own Device，BYOD）。而通常手機所使用的私人網路較不受企業組織的管理與限制，因此連往惡意網站是相對更加容易。

Quishing已逐漸成為常態。在第三季，觀察到大規模的Quishing攻擊，多半是假冒政府或企業發放福利，並附上以QR Code編碼過的釣魚網址，這些釣魚網站的目標鎖定手機裝置，必須使用手機裝置拜訪才能正確地顯示詐騙頁面。

圖3 透過瀏覽器執行JavaScript還原被混淆的釣魚網址，送出受害者的機敏資料。

防範Quishing，可透過電腦視覺技術自動辨識郵件內的圖片，解析出可能潛藏在QR Code裡的惡意網址並加以阻擋。

但是，有些攻擊者將QR Code碎片化，再透過郵件內文排版，讓收件者可以看見並掃描完整的QR Code內容，並且躲過傳統針對單一圖片QR Code的辨識（圖4）。

圖4 使用HTML排版碎片化後的QR Code，視覺上可以看到完整的QR Code，卻能躲過傳統針對單一QR Code圖片的辨識。

趨勢三：以假亂真的社交工程手段

社交工程攻擊的手段主要聚焦於「以假亂真」。不論是冒名侵權警告的攻擊郵件，或是在防制詐騙的宣導郵件裡塞入釣魚連結，都很讓人錯亂。但更讓人頭痛的，是利用公有服務轉址來增加隱蔽性（圖5）。在2024年，就發現Bing和Google的部分服務被用來做為轉址（圖6）。

圖5 越來越多的釣魚郵件中，夾帶的連結並非指向明顯的惡意網站，而是知名的合法服務位址。

圖6 Bing的AMP技術被利用於釣魚網站轉址。

面對這類透過公有服務轉址的攻擊，就必須透過上網管理或瀏覽器的網址過濾來進行防護。

結語

AI時代已來臨，站在釣魚郵件的觀察與研究角度，我們認為釣魚郵件的在地化翻譯流暢度、內容多樣性尚未有明顯的改變，但攻擊的變化速度較以往更快也更複雜。因此，AI對於郵件安全的衝擊，不僅是用於協助編寫釣魚郵件並且批次發送那麼簡單；透過AI的協助，將複雜、更多層次的隱蔽技術、偽裝能力，甚至進階攻擊架構變得簡單而容易達成！

＜本文作者：高銘鍾現為ASRC垃圾訊息研究中心主任＞