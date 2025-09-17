部署NIDS補防火牆不足　圖形可視化辨識惡意封包

一般企業除了部署防火牆之外，通常還會再建置一個網路型入侵偵測系統（NIDS）來監控來往封包流量。為此本文將介紹一套開源碼社群中富有盛名的NIDS偵測系統Suricata，並且搭配Evebox來提供Web管理介面，讓管理者能夠更便利地管理系統。

隨著網路威脅與日俱增，一般企業除了部署防火牆外，通常會再建置一個網路型入侵偵測系統（Network Intrusion Detection System，NIDS）於企業網段來監控來往封包流量是否有異常之處，以彌補防火牆不足之處。

因此，本文將介紹一套開源碼社群中富有盛名的NIDS偵測系統「Suricata」（官方網址為https://suricata.io/）。除了核心的NIDS系統之外，還將搭配Evebox（官方網址是https://evebox.org/）軟體，以提供相關Web管理介面，讓管理者更便利地管理相關系統。在本文中所使用的作業系統為CentOS 9。

什麼是網路型入侵偵測 系統（NIDS）

網路型入侵偵測系統（NIDS）通常部署在網段的閘道（Gateway）上並監控整個網段的封包流量是否有異常的行為，一旦發現具有惡意的攻擊行為正在進行，便會即時記錄該行為，甚至在當下直接阻擋相關行為的連線。依其偵測的型式，大致可分為：

特徵比對（Signature-based）

系統會先建立相關惡意特徵樣式的資料庫，而後再與來往封包進行特徵樣式比對。只要符合相關樣式，就會判定為異常行為，此種方式主要的優點是不易誤判，因為個別的攻擊行為通常都擁有特殊的特徵，可利用此特性來精確比對出惡意的攻擊，但其缺點是無法辨別出未知的攻擊樣式，本文介紹的Suricata所採用的偵測方式，即屬於此種方式。其利用撰寫偵測規則的方式來定義攻擊樣式，藉此比對相關的封包流量。

異常偵測（Anomaly-based）

異常偵測主要是為了解決「特徵比對」無法辨別未知的攻擊樣式，它運用統計建模的方式來定義出正常的系統模式。而後，當NIDS檢測出不符合正常模式的流量時，即可判別為異常，但由於很難界定所謂的「正常的系統模式」，因此誤判的機率較高。

安裝Suricata

在簡單的說明NIDS後，接著就來安裝Suricata，這裡將採用原始碼編譯的方式來安裝。首先，安裝所需的相依軟體：

dnf install -y rustc cargo cbindgen dnf install -y gcc gcc-c++ jansson-devel libpcap-devel libyaml-devel make dnf install -y pcre-devel zlib-devel

接著，至Suricata的官方網站取得最新版本（本文採用7.0.7版）的原始碼進行編譯，在取得原始碼並解壓縮後，接著執行如下指令（#為註解說明）：

configure --prefix=/usr/local/ suricata #設定要將Suricata安裝在/ usr/local/suricata目錄上 make #進行編譯並產生相關的執 行檔與組態範例檔 make install #在編譯成功後，將相關 的檔案安裝至系統上

Suricata的常用執行程式

接著，說明Suricata所提供的常用執行程式：

此為Suricata的主程式，主要用來擷取封包並進行比對，以辨別是否為惡意的封包樣式，其常用的執行參數如下所述：

-c：指定Suricata執行時所參考的組態檔（suricata.yaml）位置。

-i：設定所使用的網路卡介面名稱，Suricata即是利用此網路卡介面取得相關封包。

-D：表示以常駐程式（Daemon）的形式執行。

-v：顯示詳細的執行資訊。

偵測規則為Suricata的靈魂所在，優良的偵測規則可有效地比對出惡意的封包樣式，而在開源碼社群中已有許多相關的偵測規則可供使用。可以使用suricata-update來管理相關的偵測規則。先利用list-sources參數列出可使用的偵測規則來源，再執行下列的指令，輸出結果如圖1所示：

圖1 執行suricata-update list-sources指令。

suricata-update list-sources

在知道可使用的偵測規則來源之後，接下來啟用所需的偵測規則，這裡以啟用偵測nmap（一種有名的通訊埠服務掃描）掃描的規則為例。可使用enable-source參數，以下列的指令來啟用偵測nmap掃描的偵測規則：

suricata-update enable-source aleksibovellan/nmap

在啟用後，利用list-enabled-sources來確認啟用狀態：

suricata-update list-enabled-sources

如果啟用規則成功，應該就會看到如圖2所示的輸出，表示已啟用相關偵測。

圖2 已啟用相關偵測。

確定啟用成功後，最後再執行下列指令，讓相關的設定生效：

suricata-update --suricata-conf < suricata.yaml > --suricata < suricata主程式>

Suricata的主要組態檔

在簡單說明過Suricata所提供的主要執行程式後，接下來說明主要的組態檔，如表1所示。

接著說明suricata.yaml的設定，相關設定步驟說明如下：

步驟1，設定基本組態變數的資訊，主要是設定IP位址變數，一般而言僅須設定HOME_NET（即內網，通常是設定Suricata所在的網段範圍，本例為192.168.1.0/24）以及EXTENAL_NET（外網，表示要偵測的範圍，通常是設定ANY，表示不限制，或是除了HOME_NET以外的網路範圍，以!$HOME_NET表示），設定內容如圖3所示。

圖3 設定基本組態變數的資訊。

步驟2，主要是選擇警報輸出的類型，例如資料庫、檔案或封包（pcap）以及位置。在本文中，設定將警報輸出至檔案上。

除了預設的格式（fast）外，另外須設定eve-log（Extensible Event Format）格式的輸出，以提供給Evenbox解析Fast格式，設定內容如圖4所示，而相關組態說明如下：

圖4 選擇警報輸出的類型。

‧enabled：設定是否（yes或no）啟用fast格式的記錄功能。

‧filename：設定所要儲存的檔案名稱。

‧append：設定是否以新增的方式進行警報資訊的儲存，一般都會選擇yes。

‧filetype：表示此輸出所使用的類型，提供的類型包括regular（表示為一般的文字檔案）、syslog（輸出至系統的Syslog機制）、redis（輸出至Redis資料庫）。

接著，設定eve-log格式的輸出，如圖5所示。

圖5 設定eve-log格式的輸出。

步驟3，選擇Suricata監控所使用的網路介面協定類型，這裡將使用af-packet（Linux提供的網路通訊協定介面），相關組態設定如下說明：

‧Interface：設定要監控的網路卡介面名稱，表示使用此網路卡來監控網段的網路封包流量。

‧Threads：設定Suricata執行時啟用的執行緒數量，通常設為auto，表示自動使用系統所提供的執行緒數量。

‧cluster-id：此組態是用來做監控流量負載平衡（Load Balance）之用，一般使用預設值即可。

‧cluster-type：設定處理封包的演算依據，提供的選項包括：cluster_flow（此為預設值，主要依據封包的特性如封包來源或目的IP來分配封包的處理）、cluster_cpu（使用收到封包的CPU編號的模式來分配封包的處理）、cluster_qm（使用AF_PACKET機制中的queue模式來分配封包的處理）。

‧defrag：設定是否要啟用重組封包的功能，因為大容量的IP封包在網路傳輸時經常會被分段（Fragmentation）進行傳輸，所以此組態須設為yes，才能將封包重組成原來的資訊。

‧use-mmap：設定是否使用記憶體來進行存取，一般而言，此選項須設定為yes。

步驟4，主要是設定所要偵測的應用程式類型（例如FTP、Telnet等應用程式）的封包流量，預設為偵測所有的應用程式，如圖6所示。

圖6 設定所要偵測的應用程式類型。

步驟 5，設定Suricata所使用的偵測規則檔所在的目錄位置與檔案名稱，以及其他組態檔的位置，如圖7所示。

圖7 設定Suricata所使用之偵測規則檔所在的目錄位置與檔案名稱。

其中，default-rule-path為設定偵測規則所在的目錄位置，而rule-files是設定所使用的偵測規則檔案名稱（可直接查看此檔案來確認相關的偵測規則）。除此之外，還須設定classification.conf、reference.conf、threshold-file等組態檔的所在位置。

說明過主要組態檔（suricata.yaml）之後，接下來介紹classification.conf，它是用來分類警報與優先順序的設定檔，可讓管理者直覺地了解相關警報的嚴重程度。其格式如圖8所示，其中優先權次序是表示嚴重程度，如表2的說明。

圖8 classification.conf組態檔格式。

接著說明設定警報觸發之門檻值的threshold.conf檔，使用者可利用此組態檔來設定某個偵測規則編號觸發的門檻值，例如設定遠端登入在5分鐘之內，需登入失敗超過10次，就判定為暴力攻擊威脅。其設定格式如下所示，相關欄位說明可參考表3：

threshold或suppress 〈gen_id〉 ,sig_id 〈 sig_id〉,type 〈 limit〉 ,track 〈by_src|by_ dst〉 ,count 〈 n〉 , seconds 〈 t〉

如下例所示，只要某個來源IP（by_src）在60秒內觸發規則編號9999超過10次就會產生警報：

threshold gen_id 1, sig_id 9999, type limit, track by_src, count 10, seconds 60

安裝Evebox

說明過Suricata相關的組態檔之後，接下來安裝Evebox，可提供管理者一個網頁式的管理介面。安裝步驟如下：

rpm -Uvh https://evebox.org/files/rpm/ stable/evebox-release.noarch.rpm yum install evebox #安裝Evebox

安裝成功後，說明其組態檔，檔名為「/etc/evebox/evebox.yaml」。就如同Suricata的組態檔一樣，其格式為YAML，這裡將以設定Evebox提供SSL連線及帳號∕密碼登入功能為例，進行說明相關組態設定，如下所示：

http: host: "0.0.0.0" #設定任何外部主機均可進行連線 port: 5636 #設定執行時所使用的通訊埠編號 tls: enabled: true #設定是否（true |false）啟用SSL功能 database: type: sqlite #設定所使用的資料庫類型，在此使用sqlite retention: days: 7 #設定欲保留的資料天數 size: "10 GB" #設定可使用的資料儲存容量 input: #此區段設定欲使用的來源，即是Suricata所輸出的eve-log資訊 enabled: true paths: - "/usr/local/suricata/var/ log/suricata/eve.json" #設定欲使用的Suricata輸出的json檔 案，必須與suricata.yaml中的 eve-log所設定檔案路徑及名稱一致

完成Suricata和Evebox相關組態檔的設定後，即可依序啟動相關服務：

#以常駐程式的模式執行Suricata suricata -c suricata.yaml -i <網卡介面名稱> -D #啟動Evebox systemctl start evebox

第一次啟動Evebox時，須使用下列指令來取得admin（Evebox預設的帳號名稱）的預設密碼：

systemctl status --no-pager --full evebox | grep admin

可藉由如下輸出來取得相關的預設密碼：

WARN evebox::server::main: Created administrator username and password: username=admin, password=預設密碼

在成功啟動相關服務後，使用者便可使用「https:// [Evebox IP]:5636」進行連線。經過帳號和密碼的驗證後，就能夠取得Suricata所偵測到的相關威脅資訊，如圖9所示。至此，一個具有網頁管理介面的網路型入侵偵測系統即告完成。

圖9 取得Suricata偵測到的相關威脅資訊。

＜本文作者：吳惠麟，多年資安經驗，喜好利用開源碼建構相關解決方案，著有「資訊安全原理與實驗」等書。＞