極風雲創獲 Cato MSP 授權　攜手打造 AI 智能資安代管新模式

極風雲創（Twister5）宣布與Cato Networks合作，並正式成為其在台唯一MSP（Managed Service Provider）合作夥伴。

此次合作不僅是雙方在技術與服務上的策略聯手，更共同打造一個「全球雲端網路骨幹 + 本地AI智能資安」 的新世代平台。藉由極風雲創自主研發的ADAS ONE-AI智能平台，為企業帶來高規格、全方位、即時化與平台化的資安服務，協助客戶在快速變動的數位環境中強化營運韌性。

隨著企業全面邁向數位轉型，AI與生成式AI在各產業加速應用，帶來效率與創新的同時，也使跨境、多雲與混合雲環境下的資安挑戰加劇，傳統架構已難以有效防禦。

Cato Networks大中華區總經理莊昊龍表示，Cato Networks是第一個SASE平台，將SD-WAN、全球私有骨幹網路和多個網路安全產品整合到單一的雲端平台上，協助企業打造高效、安全的網路環境。很高興能夠與極風雲創攜手合作，透過Cato全球首家將網路與資安功能融合在單一雲端架構的SASE解決方案，結合極風雲創的AI驅動平台，為企業打造更彈性與安全的解決方案。我們相信這樣的合作，不僅能滿足跨境、多雲與在地企業的需求，更能協助客戶加速數位轉型，同時大幅降低資安營運的複雜度。

極風雲創董事長張紘綱指出，極風雲創自成立以來，以應用資安為初衷，現在透過與Cato Networks的合作，跨足SASE領域，持續強化我們平台在Protection Layer所提供給客戶的服務。未來我們將透過ADAS ONE，結合大數據分析與即時威脅偵測，提供企業可即時回應的資安服務。讓企業不再需要「多點式拼裝」的資安與網路方案，而能以「單一平台、全球一致」的模式享有完整的保護。這將是為台灣與國際企業提供資安代管與代維服務、邁向平台安全營運模式的重要里程碑。

其中，ADAS ONE智慧防禦中樞（Intelligent Defense Enigine）更是整體方案的核心技術，與國際資安品牌合作，能在第一時間取得最新威脅情資，更結合AI演算法與自動化維運能力，將威脅偵測與回應流程完整串接，透過此機制平台可即時辨識與回應潛在威脅。同時提供全面可視性，協助企業快速調整資安策略。這不僅降低了資安維運的人力與時間成本，也讓客戶能專注於業務發展，同時維持高度的安全保障。

雙方此次合作的願景，不只是單純的技術整合，而是要打造一個全新的資安代管代維服務模式。透過Cato Networks的全球網路優勢，結合極風雲創在AI創新以及MSSP領域的專業，企業客戶將能獲得：

自動化威脅偵測與修復：透過大數據與AI模型即時分析異常行為，並自動觸發修復流程，跨境、多雲環境下仍能確保資料安全與合規。

即時威脅情資共享：Cato全球分布的節點全面收集自有資訊流與第三方威脅情報服務，ADAS平台則將這些情報轉化為可操作的防禦規則，客戶可立即獲得最新防護。

資安營運即服務：極風雲創代管代維，企業可享有24/7的專業監控，避免內部資安團隊人力不足問題。

平台化的統一管理：從網路連線到資安策略，皆透過單一控制台管理，簡化管理流程，大幅降低營運與維護複雜度。

極風雲創與Cato Networks共同強調，AI、雲端與跨境營運已成為企業創新的三大核心趨勢，傳統資安架構已難以因應複雜化營運與資安威脅。此次合作可提供統一化策略管理，讓企業在跨境、混合環境中仍享有一致性防護。並以「前瞻、智能、平台化」的資安代管新模式，協助客戶在AI驅動下的時代確保營運韌性與競爭優勢。